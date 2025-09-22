Metaplanet doet grootste aankoop ooit: 5.419 Bitcoin ($632 miljoen)

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Het Japanse beursgenoteerde bedrijf Metaplanet heeft recent 5.419 Bitcoin aangeschaft voor ongeveer $632,5 miljoen, en brengt daarmee zijn totale BTC‑portefeuille op 25.555 coins. Strategische Bitcoin‑uitleg en recente aankoop Metaplanet liet weten dat de aanschaf van 5.419 Bitcoin tot de grootste investeringen in de geschiedenis van het bedrijf behoort. De transactie, ter waarde van circa $632,5 miljoen, kwam tot stand tegen een gemiddelde prijs van ongeveer $116.700 per coin. Voor Metaplanet vormt dit een duidelijke voortzetting van de strategie om in 2025 hun BTC‑portefeuille stevig uit te breiden. Deze aankoop werd bevestigd in officiële mededelingen van Metaplanet. Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025 Huidige holdings en context binnen bredere ontwikkelingen Door deze aankoop komt de totale Bitcoin‑voorraad van Metaplanet uit op 25.555 coins. Daarmee behoort het bedrijf tot de grotere openbare ondernemingen met aanzienlijke Bitcoin‑reserves. De jaar‑tot‑datum (YTD) opbrengst op hun BTC‑investeringen wordt vermeld op 395,1%. Daarnaast heeft Metaplanet in eerdere aankopen diverse kleinere hoeveelheden Bitcoins toegevoegd, wat onderstreept dat deze forse transactie een belangrijk onderdeel vormt van hun bredere strategie. ALERT: Metaplanet had bought around 18,374 Bitcoin since the January of year 2025. ➡️ Bought 18,374 $BTC since January ➡️ Aiming for +9,864 $BTC by year-end ➡️ Plans to add 189,864 $BTC before 2027 Accumulation strategy on historic scale. pic.twitter.com/368r2Rb39P — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) September 21, 2025 Blik op de toekomst Metaplanet maakt met deze nieuwe aankoop duidelijk dat het bedrijf mikt op een plek tussen de grootste zakelijke Bitcoin‑houders ter wereld. De stap laat niet alleen groei in aantallen coins zien, maar ook hoe serieus het bedrijf Bitcoin benadert als vast onderdeel van zijn treasury‑beleid. Voor investeerders en marktwaarnemers is dit een signaal dat Metaplanet zich stevig nestelt in de hogere regionen van institutionele Bitcoin‑accumulatie. while we’re blowing up X with “HODL!” and “BTC to $200K!” posts, the big dogs, hedge funds, BlackRock, Strategy, MetaPlanet are quietly stacking Bitcoin like it’s a steal. They're not hyping they're just buying, keeping prices low. When BTC was $50K earlier this year, they were… pic.twitter.com/oQYskqQEGO — Alpha (@the_alpha_dev) September 22, 2025 Metaplanet doet grootste aankoop ooit: 5.419 Bitcoin ($632 miljoen)

By: Coinstats
2025/09/22 15:46
Het Japanse beursgenoteerde bedrijf Metaplanet heeft recent 5.419 Bitcoin aangeschaft voor ongeveer $632,5 miljoen, en brengt daarmee zijn totale BTC‑portefeuille op 25.555 coins. Strategische Bitcoin‑uitleg en recente aankoop Metaplanet liet weten dat de aanschaf van 5.419 Bitcoin tot de grootste investeringen in de geschiedenis van het bedrijf behoort. De transactie, ter waarde van circa $632,5 miljoen, kwam tot stand tegen een gemiddelde prijs van ongeveer $116.700 per coin. Voor Metaplanet vormt dit een duidelijke voortzetting van de strategie om in 2025 hun BTC‑portefeuille stevig uit te breiden. Deze aankoop werd bevestigd in officiële mededelingen van Metaplanet. Metaplanet has acquired 5419 BTC for ~$632.53 million at ~$116,724 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 395.1% YTD 2025. As of 9/22/2025, we hold 25,555 $BTC acquired for ~$2.71 billion at ~$106,065 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/CBhZi2X9lE — Simon Gerovich (@gerovich) September 22, 2025 Huidige holdings en context binnen bredere ontwikkelingen Door deze aankoop komt de totale Bitcoin‑voorraad van Metaplanet uit op 25.555 coins. Daarmee behoort het bedrijf tot de grotere openbare ondernemingen met aanzienlijke Bitcoin‑reserves. De jaar‑tot‑datum (YTD) opbrengst op hun BTC‑investeringen wordt vermeld op 395,1%. Daarnaast heeft Metaplanet in eerdere aankopen diverse kleinere hoeveelheden Bitcoins toegevoegd, wat onderstreept dat deze forse transactie een belangrijk onderdeel vormt van hun bredere strategie. ALERT: Metaplanet had bought around 18,374 Bitcoin since the January of year 2025. ➡️ Bought 18,374 $BTC since January ➡️ Aiming for +9,864 $BTC by year-end ➡️ Plans to add 189,864 $BTC before 2027 Accumulation strategy on historic scale. pic.twitter.com/368r2Rb39P — cryptothedoggy (@cryptothedoggy) September 21, 2025 Blik op de toekomst Metaplanet maakt met deze nieuwe aankoop duidelijk dat het bedrijf mikt op een plek tussen de grootste zakelijke Bitcoin‑houders ter wereld. De stap laat niet alleen groei in aantallen coins zien, maar ook hoe serieus het bedrijf Bitcoin benadert als vast onderdeel van zijn treasury‑beleid. Voor investeerders en marktwaarnemers is dit een signaal dat Metaplanet zich stevig nestelt in de hogere regionen van institutionele Bitcoin‑accumulatie. while we're blowing up X with "HODL!" and "BTC to $200K!" posts, the big dogs, hedge funds, BlackRock, Strategy, MetaPlanet are quietly stacking Bitcoin like it's a steal. They're not hyping they're just buying, keeping prices low. When BTC was $50K earlier this year, they were… pic.twitter.com/oQYskqQEGO — Alpha (@the_alpha_dev) September 22, 2025

Het bericht Metaplanet doet grootste aankoop ooit: 5.419 Bitcoin ($632 miljoen) is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
