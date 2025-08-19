Michael Saylor’s Strategic Pivot: Limiting Stock Sales for Bitcoin Buys

Michael Saylor, the executive chairman of MicroStrategy (now known as Strategy), is adjusting his long-term Bitcoin acquisition strategy by moving away from common stock sales as a primary funding method. While the company has historically used at-the-market (ATM) equity programs to raise capital for its Bitcoin purchases, recent reports indicate a shift towards an “unorthodox …
