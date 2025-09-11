Morgen Stanley erkent XRP als vervanger van SWIFT: kans van $1 biljoen

Morgan Stanley heeft in een rapport aangegeven dat Ripple mogelijk de belangrijkste opvolger kan worden van het internationale betaalsysteem SWIFT. Daarmee zet de bank een flinke stap in de discussie over de toekomst van grensoverschrijdende betalingen, waar snelheid, kosten en liquiditeit steeds centraler staan. Potentiële kapitaalinjectie van $1 biljoen Volgens de analyse uit Volume 36 van het rapport kan het XRP Ledger de verwerkingskosten met 60% reduceren. Belangrijker nog: doordat banken minder afhankelijk zouden worden van voorgefinancierde rekeningen in verschillende valuta, komt er kapitaal vrij. XRP zou daarmee kunnen dienen als brugvaluta in een wereldwijd betaalsysteem. Morgan Stanley gaat zelfs een stap verder met een scenario-analyse. Als Ripple erin slaagt een ETF gelinkt aan XRP te lanceren, zou dit volgens de bank een liquiditeitsstroom van $1 biljoen kunnen opleveren. Daarmee zou bijna een kwart van de totale cryptomarkt in één keer richting XRP bewegen. Ripple CEO Brad Garlinghouse toonde zich nog optimistischer. Hij voorspelde dat Ripple uiteindelijk 14% van SWIFT's jaarlijkse transactiestroom van $155 biljoen kan afsnoepen. Die ambitie valt samen met de verwachte beslissing van de Amerikaanse toezichthouder over elf ingediende XRP ETF aanvragen, gepland voor oktober 2025. Bloomberg analisten achten de kans op goedkeuring maar liefst 95%. SWIFT reageert met blockchain tests De uitspraken van Morgan Stanley en Ripple komen op een moment dat ook SWIFT zelf blockchain onderzoekt. In het vierde kwartaal van 2025 test de financiële coöperatie toepassingen met onder meer Ripple's XRP en Hedera. Daarmee lijkt SWIFT te erkennen dat de druk vanuit nieuwe technologieën groeit, al blijft het bedrijf naar buiten toe terughoudend. SWIFT's Chief Innovation Officer benadrukte dat juridische overwinningen van Ripple niet automatisch gelijkstaan aan veerkracht: "Een rechtszaak overleven is geen veerkracht. Neutrale, gedeelde governance wel. Instellingen willen niet draaien op de rails van een concurrent." Daarmee wijst SWIFT op een belangrijk punt: de governance van een netwerk dat in handen is van een private partij versus een coöperatief model zoals SWIFT zelf hanteert. Strategische implicaties voor de cryptomarkt Mocht XRP daadwerkelijk een deel van SWIFT's infrastructuur vervangen, dan zou dat niet alleen de waarde van de munt beïnvloeden, maar ook de bredere marktstructuur. Een toestroom van $1 biljoen zou XRP direct naar de top van de markt sturen, met mogelijke spill-over effecten naar andere projecten die zich richten op betalingsverkeer en tokenized finance. Tegelijkertijd is de concurrentie groot. Naast SWIFT zelf experimenteren ook banken en centrale banken met eigen CBDC-projecten, die ook het internationale betalingsverkeer efficiënter moeten maken. De vraag is in hoeverre banken bereid zijn om afhankelijk te worden van een publieke crypto infrastructuur, of dat ze liever kiezen voor gesloten ecosystemen. Wat nu? De erkenning van Morgan Stanley dat XRP een volwaardig alternatief kan zijn voor SWIFT is een belangrijk moment in de institutionele adoptie van crypto. Of het scenario van $1 biljoen aan nieuwe liquiditeit werkelijkheid wordt, hangt af van meerdere factoren: de goedkeuring van een XRP ETF, de uitkomsten van SWIFT's blockchain tests en de bereidheid van financiële instellingen om een deel van hun transacties naar Ripple's rails te verplaatsen. 