AlphaTON Capital Corp., formerly Portage Biotech Inc., has announced a financing initiative to acquire approximately $100 million in TON tokens and establish a digital asset treasury (DAT) focused on Telegram’s ecosystem. Anthony Scaramucci to Advise AlphaTON’s Toncoin Treasury Initiative The company stated on Wednesday that it will raise about $38.2 million through a private placement […]
Source: https://news.bitcoin.com/nasdaq-listed-firm-pivots-to-dat-strategy-with-ton-focus-scaramucci-joins-as-advisor/