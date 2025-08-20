Nasdaq onderuit door tech-verkoop, ook Bitcoin in de problemen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is dinsdag 1,5 procent lager gesloten na een brede verkoopgolf in de technologiesector. Daarmee stond de index onder zware druk, terwijl de Dow Jones Industrial Average dankzij een koersstijging van Home Depot net boven nul eindigde. Bitcoin had het net als de techbeurs zwaar op dinsdag. Techbeurs en S&P 500 onderuit De bredere S&P 500 verloor 0,6 procent. Opvallend genoeg sloten de meeste sectoren in de plus, maar de verliezen bij zwaargewichten als Nvidia, Palantir en AMD trokken de index omlaag. Palantir daalde ruim 9 procent en Nvidia verloor 3,5 procent. Beleggers zoeken veiligheid Beleggers stapten deels uit technologie en kozen voor defensievere sectoren. Vastgoed, nutsbedrijven en consumentengoederen behoorden tot de winnaars. De vastgoedsector steeg 1,8 procent na cijfers die wezen op een sterker dan verwacht herstel van de huizenmarkt. Volgens marktstrateeg Art Hogan lijkt het erop dat beleggers vooruitlopen op een mogelijk minder strenge toon van Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag in Jackson Hole. “Vandaag zagen we een duidelijke rotatie. Men hoopt dat Powell een konijn uit de hoge hoed tovert,” aldus Hogan.   Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Nasdaq onderuit door tech-verkoop, ook Bitcoin in de problemen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Home Depot verrast Winkelketen Home Depot wist te verrassen. Hoewel de kwartaalcijfers tegenvielen en klanten voorzichtig blijven met grotere verbouwingen, herhaalde het bedrijf zijn winstverwachting voor dit jaar. De aandelen stegen 3,2 procent. Ook concurrent Lowe’s profiteerde mee. Home Depot miss this morning a good example of how “real” economy earnings continue to lag. AI+Financials alone can’t deliver the double-digit earnings growth expected ahead. h/t @takis2910 pic.twitter.com/ZdnaqyPaWi — Bob Elliott (@BobEUnlimited) August 19, 2025 Later deze week rapporteren ook Target en Walmart. Hun resultaten worden gezien als belangrijke graadmeters voor de koopkracht van Amerikaanse consumenten. Vooruitblik Voor de rest van de week zijn er weinig andere aanjagers, waardoor de markten vooral uitkijken naar de speech van Powell. Beleggers verwachten dat de Federal Reserve in september de rente zal verlagen, al heeft Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, eerder juist gewaarschuwd voor te veel optimisme. The Jackson Hole is a yearly gathering for central bankers Since 2022 Jackson Hole has been a guaranteed volatility event for the S&P 500 Each year it we dip Then usually rebound 2022 Powell went full hawk → S&P dropped -3% in a day 2023 Still tough on inflation →… pic.twitter.com/ZTbrTnrBp3 — (@CryptoXpresso) August 19, 2025 De Amerikaanse economie toont zich tot nu toe veerkrachtig ondanks de importheffingen van president Trump, al is de arbeidsmarkt afgekoeld en loopt de inflatie licht op. Twee scenario’s voor de Bitcoin koers Positief scenario – zwakkere dollar, lagere rente Als Powell vrijdag aangeeft dat renteverlagingen waarschijnlijk zijn, kan dat zorgen voor een zwakkere dollar en meer liquiditeit in de markt. Dat zou beleggers richting alternatieve assets kunnen duwen, waaronder Bitcoin. In dit scenario kan de Bitcoin koers herstellen richting 120.000 dollar en mogelijk opnieuw proberen de recente top rond 124.000 dollar te doorbreken. Negatief scenario – teleurstelling bij Jackson Hole Mocht Powell de verwachtingen temperen en vasthouden aan een voorzichtig beleid, dan kan dat voor onrust zorgen. Risico-assets zoals technologieaandelen en crypto staan dan opnieuw onder druk. De Bitcoin koers kan in dat geval terugvallen naar het niveau van 110.000 dollar of lager, zeker als ook aandelen verder wegzakken. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

