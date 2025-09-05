Nasdaq scherpt cryptoregels aan: Strategy en bitcoin hard onderuit

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Steeds meer beursgenoteerde bedrijven stapelen bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) op hun balans. Om dat te financieren grijpen ze vaak naar slimme trucs, zoals het uitgeven van nieuwe aandelen. Maar juist die strategie komt nu onder druk te staan. De Amerikaanse techbeurs Nasdaq heeft namelijk besloten de regels flink aan te scherpen. Techbeurs trekt de teugels aan De zakelijke race is misschien wel dé drijvende kracht achter de grote prijsstijgingen van de twee grootste cryptomunten. Steeds meer bedrijven halen alles uit de kas om een zo groot mogelijke voorraad aan te leggen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld obligaties, oftewel leningen, uitgeven. Maar de snelste en populairste manier om kapitaal op te halen is het uitgeven van nieuwe aandelen. Dan hoeft er namelijk geen rente betaald te worden (al bestaat er ook zoiets als converteerbare obligaties, vaak met lage of zelfs nul rente, die dan later omgezet kunnen worden in aandelen). Volgens zakenkrant The Information komt de Nasdaq nu met strengere regels. Als bedrijven nieuwe aandelen uit willen geven om crypto’s te kopen, dan moeten aandeelhouders eerst groen licht geven. Eigenlijk is dat natuurlijk volkomen logisch. Het bijdrukken van aandelen schaadt namelijk bestaande aandeelhouders. Zij bezitten dan opeens een kleiner percentage van het bedrijf. Natuurlijk staat daar dan wel een crypto-investering tegenover, maar wie zegt dat iedereen het daarmee eens is? Voorheen konden bedrijven zich razendsnel omvormen tot een ‘crypto-bedrijf’, gebouwd op speculatie en kwetsbaar voor hevige prijsschommelingen. Nu is dat een stuk moeilijker, wat meer stabiliteit oplevert. Bitcoin, ethereum en crypto-treasuries dalen hard Het nieuws is goed terug te zien in de aandelenkoersen van de bekende crypto-treasuries, oftewel de beursgenoteerde bedrijven met eigen crypto-reserves. Strategy, de grootste van allemaal met ruim 70 miljard dollar aan bitcoins in handen, zakte wel 5 procent. Uiteindelijk wist het wel de schade te beperken door de dag met een verlies van ruim 1 procent af te sluiten. Sharplink Gaming, de tweede grootste ethereum-houder met een reserve van 3,59 miljard dollar aan ethereum, daalde bijna 8 procent. Bitmine Immersion Technologies, de grootste houder met 8 miljard dollar aan ETH, wordt niet geraakt door de nieuwe maatregel omdat het genoteerd staat aan de New York Stock Exchange (NYSE). Wel daalde de koers alsnog met meer dan 6 procent. Ook bitcoin en ethereum lijken er last van te hebben gehad. Bitcoin is onder de 110.000 dollar gedoken en staat 1,61 procent lager dan gisteren. Ethereum noteert een verlies van 4,10 procent en is nu minder dan 4.300 dollar waard. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Nasdaq scherpt cryptoregels aan: Strategy en bitcoin hard onderuit is geschreven door Ivo Melchers en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.