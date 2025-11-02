NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD

ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Blue Chip Blitz
De belangstelling voor de NFT​-markt (non​-fungible tokens) laaide weer op nadat Genesis #998, een zeldzaam stuk uit de gelijknamige collectie, voor 8,01 miljoen USD van eigenaar wisselde. Tegelijkertijd trok de collectie Courtyard de aandacht met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD binnen een etmaal. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste NFT​-verkopen van het etmaal in beeld In het afgelopen etmaal viel vooral de verkoop van Genesis #998 op: een transactie ter waarde van 8,01 miljoen USD. Ook andere noemenswaardige verkopen vonden plaats, zoals Autoglyphs #256 voor 221.750 USD en twee CryptoPunks​-exemplaren, #5355 voor 186.220 USD en #4762 voor 171.360 USD. Deze verkopen bevestigen de aanhoudende belangstelling voor generatieve kunst en vroege Ethereum​-collecties binnen het NFT​-segment. #NFT MARKET OVERVIEW TOP COLLECTION #Courtyard – 24H Volume $1.11M… pic.twitter.com/VjNgWXRldY — PHOENIX – Crypto News & Analytics (@pnxgrp) October 31, 2025 Courtyard en Magic Eden domineren de marktstatistieken Courtyard voerde de lijst aan met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD, verspreid over 16.370 transacties in 24 uur tijd. Pudgy Penguins volgde met 949.280 USD uit 39 verkopen, terwijl CryptoPunks met vijf verkopen een totaal van 806.990 USD noteerde. Ook gevestigde collecties als Bored Ape Yacht Club (671.630 USD bij 24​verkopen) en Moonbirds (590.850 USD bij 71​verkopen) lieten nog steeds sterke prestaties zien. Bij de platforms stond Magic Eden bovenaan met een handelsvolume van 8,47 miljoen USD verdeeld over 1.560 actieve handelaren. OpenSea volgde met 6,04 miljoen USD en 46.120 gebruikers. Digitale verzamelobjecten houden stand De verkoop van Genesis #998 voor 8 miljoen USD en het handelsvolume van Courtyard laten zien dat de NFT​-markt volop in beweging blijft. Ondanks bredere schommelingen in de cryptosector is de belangstelling voor digitale verzamelobjecten onverminderd. De cijfers rondom toonaangevende collecties en platforms wijzen op een markt die stevig blijft draaien. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.De belangstelling voor de NFT​-markt (non​-fungible tokens) laaide weer op nadat Genesis #998, een zeldzaam stuk uit de gelijknamige collectie, voor 8,01 miljoen USD van eigenaar wisselde. Tegelijkertijd trok de collectie Courtyard de aandacht met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD binnen een etmaal. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste NFT​-verkopen van het etmaal in beeld In het afgelopen etmaal viel vooral de verkoop van Genesis #998 op: een transactie ter waarde van 8,01 miljoen USD. Ook andere noemenswaardige verkopen vonden plaats, zoals Autoglyphs #256 voor 221.750 USD en twee CryptoPunks​-exemplaren, #5355 voor 186.220 USD en #4762 voor 171.360 USD. Deze verkopen bevestigen de aanhoudende belangstelling voor generatieve kunst en vroege Ethereum​-collecties binnen het NFT​-segment. #NFT MARKET OVERVIEW TOP COLLECTION #Courtyard – 24H Volume $1.11M… pic.twitter.com/VjNgWXRldY — PHOENIX – Crypto News & Analytics (@pnxgrp) October 31, 2025 Courtyard en Magic Eden domineren de marktstatistieken Courtyard voerde de lijst aan met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD, verspreid over 16.370 transacties in 24 uur tijd. Pudgy Penguins volgde met 949.280 USD uit 39 verkopen, terwijl CryptoPunks met vijf verkopen een totaal van 806.990 USD noteerde. Ook gevestigde collecties als Bored Ape Yacht Club (671.630 USD bij 24​verkopen) en Moonbirds (590.850 USD bij 71​verkopen) lieten nog steeds sterke prestaties zien. Bij de platforms stond Magic Eden bovenaan met een handelsvolume van 8,47 miljoen USD verdeeld over 1.560 actieve handelaren. OpenSea volgde met 6,04 miljoen USD en 46.120 gebruikers. Digitale verzamelobjecten houden stand De verkoop van Genesis #998 voor 8 miljoen USD en het handelsvolume van Courtyard laten zien dat de NFT​-markt volop in beweging blijft. Ondanks bredere schommelingen in de cryptosector is de belangstelling voor digitale verzamelobjecten onverminderd. De cijfers rondom toonaangevende collecties en platforms wijzen op een markt die stevig blijft draaien. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD

By: Coinstats
2025/11/02 03:31
NFT
NFT$0.0000004026+0.52%
OP
OP$0.435+0.64%
Meteora
MET$0.3646+3.31%
Wink
LIKE$0.004952+3.49%
TOP Network
TOP$0.000096--%
De belangstelling voor de NFT​-markt (non​-fungible tokens) laaide weer op nadat Genesis #998, een zeldzaam stuk uit de gelijknamige collectie, voor 8,01 miljoen USD van eigenaar wisselde. Tegelijkertijd trok de collectie Courtyard de aandacht met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD binnen een etmaal. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste NFT​-verkopen van het etmaal in beeld In het afgelopen etmaal viel vooral de verkoop van Genesis #998 op: een transactie ter waarde van 8,01 miljoen USD. Ook andere noemenswaardige verkopen vonden plaats, zoals Autoglyphs #256 voor 221.750 USD en twee CryptoPunks​-exemplaren, #5355 voor 186.220 USD en #4762 voor 171.360 USD. Deze verkopen bevestigen de aanhoudende belangstelling voor generatieve kunst en vroege Ethereum​-collecties binnen het NFT​-segment. #NFT MARKET OVERVIEW TOP COLLECTION #Courtyard – 24H Volume $1.11M… pic.twitter.com/VjNgWXRldY — PHOENIX – Crypto News & Analytics (@pnxgrp) October 31, 2025 Courtyard en Magic Eden domineren de marktstatistieken Courtyard voerde de lijst aan met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD, verspreid over 16.370 transacties in 24 uur tijd. Pudgy Penguins volgde met 949.280 USD uit 39 verkopen, terwijl CryptoPunks met vijf verkopen een totaal van 806.990 USD noteerde. Ook gevestigde collecties als Bored Ape Yacht Club (671.630 USD bij 24​verkopen) en Moonbirds (590.850 USD bij 71​verkopen) lieten nog steeds sterke prestaties zien. Bij de platforms stond Magic Eden bovenaan met een handelsvolume van 8,47 miljoen USD verdeeld over 1.560 actieve handelaren. OpenSea volgde met 6,04 miljoen USD en 46.120 gebruikers. Digitale verzamelobjecten houden stand De verkoop van Genesis #998 voor 8 miljoen USD en het handelsvolume van Courtyard laten zien dat de NFT​-markt volop in beweging blijft. Ondanks bredere schommelingen in de cryptosector is de belangstelling voor digitale verzamelobjecten onverminderd. De cijfers rondom toonaangevende collecties en platforms wijzen op een markt die stevig blijft draaien. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

Airdrop and Other Details for the Anticipated Altcoin Have Been Announced – Coinbase Has Also Made a Statement

Airdrop and Other Details for the Anticipated Altcoin Have Been Announced – Coinbase Has Also Made a Statement

New details are starting to emerge for one of the most anticipated altcoin launches of recent times. Here's what's known. Continue Reading: Airdrop and Other Details for the Anticipated Altcoin Have Been Announced – Coinbase Has Also Made a Statement
SphereX
HERE$0.000119--%
Share
Coinstats2025/11/11 00:27
The Economics of Self-Isolation: A Game-Theoretic Analysis of Contagion in a Free Economy

The Economics of Self-Isolation: A Game-Theoretic Analysis of Contagion in a Free Economy

Exploring how the costs of a pandemic can lead to a self-enforcing lockdown in a networked economy, analyzing the resulting changes in network structure and the existence of stable equilibria.
SQUID MEME
GAME$44.1992-1.80%
FreeRossDAO
FREE$0.00015198+6.85%
Share
Hackernoon2025/09/17 23:00
Tokenization to Hit Trillions: Is RentStac (RNS) the Next Breakout RWA Star?

Tokenization to Hit Trillions: Is RentStac (RNS) the Next Breakout RWA Star?

The decentralized finance (DeFi) market is undergoing a major transformation. While speculative tokens once dominated headlines, a new wave of blockchain projects is reshaping the landscape: tokens backed by real-world assets (RWA). As total value locked (TVL) in DeFi continues to rebound, investors are shifting toward projects that combine yield potential with tangible, income-generating assets. […]
Trillions
TRILLIONS$0.0047754+48.81%
Allo
RWA$0.004505-0.94%
Starpower
STAR$0.12251-0.29%
Share
Cryptopolitan2025/11/11 01:00

Trending News

More

Airdrop and Other Details for the Anticipated Altcoin Have Been Announced – Coinbase Has Also Made a Statement

The Economics of Self-Isolation: A Game-Theoretic Analysis of Contagion in a Free Economy

Tokenization to Hit Trillions: Is RentStac (RNS) the Next Breakout RWA Star?

BitMine Stock Rises After Tom Lee’s Firm Buys the Dip, Adding $389M in Ethereum

XRP Ledger Reveals Major Milestone, 'Rich Dad, Poor Dad' Author Drops Epic $250k Bitcoin Price Prediction, Whales Dump Dogecoin (DOGE) — Crypto News Digest

Quick Reads

More

DOGE Price Prediction & Analysis: Will Dogecoin Hit $50 by 2030?

Dropee Complete Guide: Earn Crypto Airdrops with Daily Quiz Game

Solana(SOL) Price Prediction 2030: Will SOL Reach 1,000 USDT?

What Is Privacy Coin? Top Privacy Coins to Trade in 2025

EOS Price Prediction: Can EOS Reach $50 or Even $100 in the Next 10 Years?

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,637.82
$105,637.82$105,637.82

+0.55%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,543.18
$3,543.18$3,543.18

+0.67%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5512
$2.5512$2.5512

+0.87%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.36
$166.36$166.36

+0.04%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.17925
$0.17925$0.17925

+0.01%