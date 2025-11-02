NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD

De belangstelling voor de NFT​-markt (non​-fungible tokens) laaide weer op nadat Genesis #998, een zeldzaam stuk uit de gelijknamige collectie, voor 8,01 miljoen USD van eigenaar wisselde. Tegelijkertijd trok de collectie Courtyard de aandacht met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD binnen een etmaal. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Grootste NFT​-verkopen van het etmaal in beeld In het afgelopen etmaal viel vooral de verkoop van Genesis #998 op: een transactie ter waarde van 8,01 miljoen USD. Ook andere noemenswaardige verkopen vonden plaats, zoals Autoglyphs #256 voor 221.750 USD en twee CryptoPunks​-exemplaren, #5355 voor 186.220 USD en #4762 voor 171.360 USD. Deze verkopen bevestigen de aanhoudende belangstelling voor generatieve kunst en vroege Ethereum​-collecties binnen het NFT​-segment. #NFT MARKET OVERVIEW TOP COLLECTION #Courtyard – 24H Volume $1.11M… pic.twitter.com/VjNgWXRldY — PHOENIX – Crypto News & Analytics (@pnxgrp) October 31, 2025 Courtyard en Magic Eden domineren de marktstatistieken Courtyard voerde de lijst aan met een handelsvolume van 1,11 miljoen USD, verspreid over 16.370 transacties in 24 uur tijd. Pudgy Penguins volgde met 949.280 USD uit 39 verkopen, terwijl CryptoPunks met vijf verkopen een totaal van 806.990 USD noteerde. Ook gevestigde collecties als Bored Ape Yacht Club (671.630 USD bij 24​verkopen) en Moonbirds (590.850 USD bij 71​verkopen) lieten nog steeds sterke prestaties zien. Bij de platforms stond Magic Eden bovenaan met een handelsvolume van 8,47 miljoen USD verdeeld over 1.560 actieve handelaren. OpenSea volgde met 6,04 miljoen USD en 46.120 gebruikers.

Digitale verzamelobjecten houden stand

De verkoop van Genesis #998 voor 8 miljoen USD en het handelsvolume van Courtyard laten zien dat de NFT​-markt volop in beweging blijft. Ondanks bredere schommelingen in de cryptosector is de belangstelling voor digitale verzamelobjecten onverminderd. De cijfers rondom toonaangevende collecties en platforms wijzen op een markt die stevig blijft draaien.

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht NFT​-markt verhit: Genesis #998 voor 8 miljoen USD is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 