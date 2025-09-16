Những Altcoin Hàng Đầu Cần Theo Dõi Khi Các Tập Đoàn UK-US Đẩy Mạnh Việc Kết Nhập Tài Sản Kỹ Thuật Số vào Tech Bridge

Một liên minh gồm các hiệp hội hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và kỹ thuật số đã gửi thư tới chính phủ Anh, kêu gọi đưa Công nghệ Sổ Cái Phân Tán (DLT) trở thành một trụ cột chính trong khuôn khổ UK-US Tech Bridge.

UK-US Tech Bridge là một sáng kiến song phương nhằm thúc đẩy hợp tác trong đổi mới, nghiên cứu và chính sách kỹ thuật số, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn chung trong những lĩnh vực như quản trị dữ liệu, an toàn AI và an ninh mạng.

Với chuyến thăm dự kiến của Trump tới Anh từ ngày 17-19 tháng 9, bức thư này đến đúng thời điểm khi Anh đang tìm cách khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích những đề xuất chính của bức thư và giới thiệu những altcoin tiềm năng nhất có thể hưởng lợi từ việc chính phủ ngày càng chấp nhận công nghệ tiền điện tử.

Bức thư đề xuất điều gì?

Liên minh cho rằng Công nghệ Sổ Cái Phân Tán (DLT) sẽ là động lực cốt lõi cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính thế hệ tiếp theo — giúp thanh toán nhanh hơn, rẻ hơn, tối ưu hóa dòng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bức thư nhấn mạnh hai lĩnh vực DLT mà chính phủ Anh cần đặc biệt chú ý: tokenization và stablecoin.

Đây được coi là cơ hội có một không hai để xây dựng khung DLT xuyên Đại Tây Dương đầu tiên trên thế giới, tận dụng lợi thế của Anh (nắm giữ gần 40% doanh thu FX toàn cầu) và Mỹ (trung tâm vốn lớn nhất và cái nôi của đổi mới tài sản kỹ thuật số).

Bằng cách kết hợp sức mạnh pháp lý, di sản tài chính và ảnh hưởng về quy định, Anh và Mỹ có thể định hình luật chơi của nền kinh tế kỹ thuật số. Nếu bỏ lỡ, vai trò dẫn đầu có thể rơi vào tay Trung Đông hoặc châu Á.

Để nắm bắt cơ hội, bức thư đề xuất thành lập sandbox thử nghiệm chung với sự hậu thuẫn chính trị, giúp Anh củng cố vị thế là trung tâm đổi mới tài chính kỹ thuật số hàng đầu thế giới.

Khi tài chính toàn cầu chuyển dần sang tài sản mã hóa và stablecoin, tiền điện tử chắc chắn sẽ thống trị trong nhiều thập kỷ tới. Đây là lý do các nhà đầu tư nhìn xa đang chủ động tìm kiếm những altcoin tiềm năng nhất để thêm vào danh mục của mình ngay lúc này.

