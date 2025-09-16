Những Altcoin Hàng Đầu Nên Cân Nhắc Mua Khi Solana Gần Chạm Đỉnh Lịch Sử

Altseason Chính Thức Bắt Đầu: Solana Tiến Gần Mức Đỉnh Lịch Sử Khi Sự Thống Trị Của Bitcoin Giảm Sau 3 Năm. Mùa altcoin được mong đợi từ lâu đã chính thức khởi động khi sự thống trị của Bitcoin sụt giảm lần đầu tiên trong ba năm. Solana (SOL) đang tiến gần để kiểm tra lại mức đỉnh lịch sử 265 USD, tạo động lực mới cho toàn bộ thị trường. Chỉ số Altcoin Season đã tăng vọt lên 78, xác nhận dòng vốn mạnh mẽ đang chảy vào altcoin.

Những Altcoin Hàng Đầu Đáng Theo Dõi: Các nhà phân tích nhấn mạnh AVAX, SUI, APT, LINK, DOGE và ADA là những đồng coin tiềm năng nhất có thể bứt phá trong đợt tăng giá này.

Theo Michaël van de Poppe (Poppe):

“Đây là lần sụt giảm thực sự đầu tiên của sự thống trị #Bitcoin trong gần 3 năm. Ba năm thị trường gấu #Altcoin đã kết thúc và chúng ta hiện đang ở giai đoạn bắt đầu một đợt tăng mới, tương tự 2019/2020.”

Thời điểm này trùng hợp với việc Chỉ số Altcoin Season vượt mức 78, xác nhận rằng altseason đã chính thức bắt đầu. Nhà phân tích BitBull bổ sung:

“Altseason thường kéo dài khoảng 17 ngày, nhưng trong các chu kỳ trước, chúng có thể kéo dài hơn 100 ngày khi thanh khoản mở rộng. Sau nhiều tháng Bitcoin thống trị, sự luân chuyển đã bắt đầu. Altseason không còn sắp đến, nó đã ở đây.”

Giá Solana Gần ATH Solana đang giao dịch quanh mức 241 USD, chỉ cách 10% so với mức ATH. Nhà phân tích thị trường Virtual Bacon dự báo vùng kháng cự mạnh ở mức 260–270 USD:

“Rất sớm thôi, Solana sẽ chạm mục tiêu cuối năm của chúng tôi là 260 USD… Tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng vượt qua mức đỉnh lịch sử trước đó.”

Trong khi Solana tiếp tục là đồng coin hoạt động nổi bật, cơ hội thực sự nằm ở làn sóng altcoin vốn hóa lớn tiếp theo đang chuẩn bị bứt phá.

Những Altcoin Tốt Nhất Nên Mua Ngay Bây Giờ

Khi Solana tiến gần vùng kháng cự, dòng vốn đang bắt đầu luân chuyển sang các altcoin vốn hóa lớn khác. Dưới đây là những đồng coin đáng chú ý:

1. Bitcoin Hyper (HYPER)

Được xem là một trong những dự án Layer-2 tham vọng nhất trên Bitcoin, Bitcoin Hyper đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Với công nghệ đột phá và phần thưởng staking cao, các nhà phân tích tin rằng HYPER có thể lặp lại quỹ đạo bùng nổ của Solana.

2. Maxi Doge (MAXI)

Dự án mang sức mạnh meme này đang tạo đà khi thanh khoản chuyển sang các lựa chọn thay thế. Nhờ cách tiếp cận dựa trên cộng đồng, Maxi Doge được xem là một trong những ứng viên altcoin meme bắt kịp mạnh mẽ nhất.

3. Pepenode (PEPE)

Kết hợp khai thác được game hóa với văn hóa meme, Pepenode mang đến một câu chuyện độc đáo trong đợt luân chuyển hiện tại. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng đây có thể là một bất ngờ tiềm năng với đà tăng trưởng ngày càng mạnh trong cả giới đầu tư lẫn cộng đồng.