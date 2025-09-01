Những Meme Coin Nên Mua Ngay – Dự Án Đang Gây Sốt Trong Giai Đoạn Presale

By: Bitcoinist
2025/09/01 22:13
Altcoin
ALTCOIN$0.00057-23.11%
BitShiba
SHIBA$0.000000000562-0.17%
Memecoin
MEME$0.002579-8.31%

Những tuần gần đây thị trường crypto khá biến động, xóa đi động lực của nhiều tài sản lớn. Tuy vậy, trong bối cảnh bất ổn này, meme coin và altcoin lại tiếp tục ghi nhận sức hút mạnh mẽ. Khi sự thống trị của Bitcoin suy yếu, những cái tên như Dogecoin và Shiba Inu cho thấy sự bền bỉ và nhu cầu đầu tư tăng trở lại.

Cả hai thậm chí đã bắt đầu quy trình nộp đơn xin phê duyệt ETF (Exchange-Traded Fund) – một bước đi quan trọng giúp chúng trở thành hạng mục đầu tư chính thống, không chỉ trong crypto mà còn trong tài chính truyền thống. Sự hợp pháp hóa này đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư quay lại với lĩnh vực meme coin, tìm kiếm những cơ hội có thể vượt trội khi mùa altcoin trở lại.

Sự Bùng Nổ Của Meme Coin Presale

Ngành meme coin đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của crypto. Riêng trong năm 2024, vốn hóa thị trường meme coin đã tăng từ 25 tỷ USD lên gần 60 tỷ USD, rồi đạt đỉnh 137 tỷ USD trước khi điều chỉnh – và nhiều chuyên gia dự đoán mốc cao nhất mọi thời đại có thể sớm bị phá vỡ.

Presale chính là trung tâm của làn sóng này, khi mang lại cho nhà đầu tư sớm cơ hội sở hữu token với tiềm năng nhân giá trị nhiều lần sau khi niêm yết. Trong khi nhiều người dùng nhỏ lẻ thường chọn các đồng coin vốn hóa lớn để an toàn, thì những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lại đổ vốn vào các presale đầy tiềm năng.

Điểm hấp dẫn nằm ở tỷ lệ lợi nhuận vượt trội: một presale tốt có thể mang lại lợi nhuận 10x, thậm chí nhiều dự án còn đạt 100x trở lên nếu có cộng đồng ủng hộ mạnh và câu chuyện (narrative) thu hút.

Tìm Kiếm Dự Án Uy Tín Trong Biển Meme Coin

Dù vậy, việc tìm ra dự án đáng tin cậy trong một “rừng” meme coin không hề đơn giản. Nhiều dự án được ra mắt với cấu trúc yếu hoặc thiếu bền vững. Ngược lại, những presale hứa hẹn thường có cộng đồng năng động và ý tưởng rõ ràng, đủ sức giữ chân sự quan tâm lâu dài. Theo phân tích, những dự án như vậy thường vượt trội không chỉ khi ra mắt, mà còn duy trì phong độ trong năm đầu tiên giao dịch.

Với việc vốn hóa meme coin liên tục mở rộng, cả những cái tên quen thuộc lẫn dự án mới đều góp phần nâng giá trị toàn ngành. Với nhà đầu tư, đây là cơ hội hấp dẫn để khám phá các presale meme coin trong lúc điều kiện thị trường vẫn còn thuận lợi.

3 Meme Coin Tốt Nhất Đang Gây Sốt Hiện Nay – Những Viên Ngọc Presale Bị Đánh Giá Thấp Pepenode

Pepenode đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong không gian meme coin nhờ mô hình kết hợp sự hào hứng của cộng đồng với tính năng tương tác. Trong khi hầu hết meme token chỉ dựa vào thương hiệu và hiệu ứng hype, Pepenode mang đến hệ thống mine-to-earn, biến việc tham gia trở nên hấp dẫn và có giá trị hơn.

Pepenode ($PEPENODE)

Nhà đầu tư sớm có thể mua node khai thác và xây dựng cơ sở mô phỏng, đóng góp vào bảng xếp hạng toàn cầu. Cơ chế này tạo ra yếu tố gamification hiếm thấy trong presale, đồng thời đã thu hút mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt thảo luận trên Telegram và X về tiềm năng dài hạn của dự án.

Presale của Pepenode đang tăng tốc, với số vốn huy động đạt gần 500.000 USD ngay ở giai đoạn đầu. Con số này cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng mới mẻ, đặc biệt khi chúng gắn liền với một biểu tượng meme quen thuộc như Pepe.

Không ngạc nhiên khi dự án này đã lọt vào tầm ngắm của nhiều KOL hàng đầu như Coin Bunker, những người đã xếp Pepenode vào danh sách meme coin nên chú ý nhất hiện nay trong giai đoạn presale.

Linh vật Pepe tiếp tục là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của crypto, và việc Pepenode tận dụng nó giúp dự án dễ dàng tiếp cận tệp người dùng rộng rãi. Các nhà phân tích cho rằng những meme coin có yếu tố gamification thường giữ chân cộng đồng tốt hơn, vì chúng khuyến khích sự tham gia vượt ra ngoài tính đầu cơ đơn thuần.

Với việc vốn hóa thị trường meme coin tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, Pepenode được đánh giá là một trong những presale có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội. Nếu đà tăng trưởng hiện tại tiếp tục, dự án hoàn toàn có thể bước ra khỏi “ngách nhỏ” để trở thành cái tên mainstream.

TOKEN6900

TOKEN6900 được xem là một trong những màn ra mắt meme coin táo bạo nhất năm, mang đậm bản sắc community-first và khai thác tối đa sự hỗn loạn của văn hóa degen trading. Thay vì cố gắng trở nên bóng bẩy hay kỷ luật, TOKEN6900 lại chọn cách xây dựng thương hiệu hỗn loạn, bùng nổ năng lượng, điều này đã nhanh chóng chạm đến tâm lý của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ thích sự liều lĩnh và bất ngờ.

TOKEN6900

Hình ảnh của dự án được thiết kế có phần “quá lố”, tạo ra sức hút kiểu cult trên các nền tảng như Telegram, Reddit và X. Chỉ trong vài tuần kể từ khi mở presale, dự án đã thu hút hàng nghìn holder cùng mức độ tương tác cao – minh chứng rằng chiến lược cộng đồng của họ đang phát huy tác dụng.

Presale của TOKEN6900 đã thu hút sự chú ý lớn, cho thấy nhu cầu dành cho những meme coin mới với câu chuyện đột phá vẫn còn rất mạnh. Điều giúp TOKEN6900 khác biệt chính là khả năng nổi bật giữa một thị trường quá đông đúc, nơi đa số dự án khó tạo được dấu ấn.

Bằng việc vừa tận dụng sức mạnh của meme culture, vừa tổ chức phân bổ token minh bạch, TOKEN6900 đã tạo nên một môi trường nơi đầu cơ được cân bằng bởi định hướng rõ ràng.

Theo các nhà phân tích, những dự án như TOKEN6900 thường mang lại đợt tăng giá mạnh ngay khi niêm yết, được thúc đẩy bởi vòng xoáy hype từng đưa PEPE và nhiều meme coin khác lên định giá hàng tỷ USD. Khi Dogecoin và Shiba Inu tiến gần hơn đến việc ra mắt ETF, các presale như TOKEN6900 có cơ hội thu hút dòng vốn từ những nhà đầu tư đang tìm kiếm “cái tên bùng nổ tiếp theo”.

Maxi Doge

Maxi Doge kế thừa di sản của Dogecoin nhưng mang đến một bản sắc hoàn toàn mới với linh vật “cơ bắp” khổng lồ. Hình ảnh nghệ thuật của dự án mô tả một phiên bản Doge phóng đại, cơ bắp cuồn cuộn – được thiết kế để chinh phục nhóm nhà đầu tư meme coin thích sự hài hước, kịch tính và màu sắc degen.

Maxi Doge

Nhờ thương hiệu mạnh mẽ, Maxi Doge đã nhanh chóng tạo dấu ấn khi presale vượt 200.000 USD ngay trong tuần đầu tiên. Với nhiều nhà đầu tư, Maxi Doge không chỉ là một trò parody, mà còn là điểm hội tụ của cộng đồng trader – những người coi trọng năng lượng tập thể và sự kịch tính của thị trường không kém lợi nhuận tài chính.

Sự phát triển của cộng đồng online cực kỳ ấn tượng, với hoạt động sôi động trên X (Twitter) và Telegram, nơi người ủng hộ liên tục lan truyền meme, video và nội dung quảng bá. Đặc biệt, nhà đầu tư nhỏ lẻ rất quan tâm, coi Maxi Doge là cơ hội tiếp cận sớm một cộng đồng đang lên. Dù hiện chưa nhấn mạnh vào tiện ích truyền thống, nhưng giá trị văn hóa lại chính là tài sản mạnh nhất của dự án.

Tính đến hiện tại, Maxi Doge đã huy động hơn 1,2 triệu USD, con số đáng nể cho một meme coin chưa có tiện ích lớn. Khả năng tập hợp cộng đồng xoay quanh một biểu tượng meme độc đáo luôn là yếu tố thúc đẩy giá trị trong lĩnh vực này.

Lịch sử cho thấy, khi thị trường altcoin rộng lớn khởi sắc, những meme coin có câu chuyện và cộng đồng mạnh thường nhân giá trị nhiều lần. Thành công ban đầu của presale Maxi Doge cho thấy dự án có đủ yếu tố để mang lại lợi nhuận vượt trội nếu đà tăng của thị trường meme coin tiếp tục.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Breaking News: Coinbase WLFI Listing Set to Ignite Market Excitement

Breaking News: Coinbase WLFI Listing Set to Ignite Market Excitement

BitcoinWorld Breaking News: Coinbase WLFI Listing Set to Ignite Market Excitement The cryptocurrency world is buzzing with a significant announcement: Coinbase has officially revealed the addition of WLFI to its platform. This highly anticipated Coinbase WLFI listing marks a pivotal moment for both the token and the broader digital asset market, potentially opening doors to a wider audience of investors and increasing liquidity. For those closely watching market movements, this news is undoubtedly a game-changer, promising new avenues for engagement and investment. What Does the Coinbase WLFI Listing Mean for Investors? Coinbase is one of the largest and most reputable cryptocurrency exchanges globally. Its rigorous listing process means that any token added typically gains substantial credibility and exposure. The Coinbase WLFI listing signals a vote of confidence in WLFI’s project, technology, and potential. This can often lead to increased trading volume, enhanced price discovery, and greater market stability for the newly listed asset. For current WLFI holders, this development brings immediate benefits: Increased Liquidity: Access to millions of new potential buyers and sellers on Coinbase. Enhanced Visibility: WLFI will be introduced to a vast, mainstream audience. Improved Trust: A Coinbase listing often validates a project’s legitimacy and security. New investors, on the other hand, will find it easier to access WLFI through a trusted and user-friendly platform, simplifying the process of entering the market. Understanding WLFI: What is This Token All About? Before diving into trading, it is crucial to understand what WLFI represents. While specific details about WLFI’s utility and ecosystem are essential for investors to research independently, typically, tokens listed on major exchanges like Coinbase have a clear use case and a developed community. Generally, WLFI likely operates within a specific blockchain ecosystem, offering functionalities such as: Governance rights within a decentralized autonomous organization (DAO). Utility for accessing services or features within a particular application. Staking opportunities for network security or rewards. Investors should always conduct their own due diligence to fully grasp WLFI’s whitepaper, team, roadmap, and community engagement. The Coinbase WLFI listing is an opportunity, but informed decisions remain paramount. How Can You Prepare for the Coinbase WLFI Listing? If you are looking to engage with WLFI following its Coinbase debut, preparation is key. The initial hours and days after a major exchange listing can be volatile, presenting both opportunities and risks. Here are some actionable insights to consider: Set Up Your Coinbase Account: Ensure your account is fully verified and funded in advance. Research WLFI Thoroughly: Understand its fundamentals, market capitalization, and historical performance if available. Develop a Strategy: Decide on your entry and exit points, and consider risk management. Stay Informed: Follow official Coinbase and WLFI channels for real-time updates regarding trading pairs and availability. Remember, the cryptocurrency market is dynamic. While a Coinbase WLFI listing often brings positive sentiment, market conditions can change rapidly. Always invest responsibly and within your comfort level. What Are the Potential Challenges and Opportunities? Every significant market event comes with its share of challenges and opportunities. For WLFI, the listing on Coinbase undoubtedly creates a massive opportunity for growth and adoption. However, investors should also be aware of potential challenges. Opportunities: Significant price appreciation due to increased demand. Broader institutional interest and partnerships. Enhanced ecosystem development fueled by new capital. Challenges: Initial price volatility post-listing. Potential for ‘sell the news’ events where early investors take profits. Market competition from other established tokens. Navigating these aspects requires a balanced perspective and a commitment to continuous learning. The Coinbase WLFI listing is a major milestone, but its long-term impact will depend on various factors, including project development and overall market sentiment. In conclusion, the announcement of the Coinbase WLFI listing is a monumental event for the cryptocurrency community. It represents a significant step forward for WLFI, offering unparalleled exposure and liquidity. While the excitement is palpable, informed decision-making, thorough research, and a clear understanding of market dynamics will be essential for anyone looking to participate. This listing has the potential to reshape WLFI’s trajectory and influence the broader altcoin landscape. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: When will WLFI trading officially begin on Coinbase? A1: Coinbase typically announces a specific trading start time after the initial listing announcement. It’s best to monitor official Coinbase channels for the precise schedule. Q2: What trading pairs will be available for WLFI on Coinbase? A2: Coinbase usually lists new assets with common trading pairs like WLFI/USD, WLFI/USDT, and sometimes WLFI/EUR. Specific pairs will be confirmed by Coinbase upon listing. Q3: Is WLFI available on all Coinbase platforms? A3: New listings often begin with Coinbase Pro before expanding to the main Coinbase app and other services. Availability may also vary by region due to regulatory requirements. Q4: How can I stay updated on the latest news regarding WLFI and Coinbase? A4: For the most accurate and timely information, follow the official Coinbase blog, their social media accounts, and WLFI’s official communication channels. Q5: What should I do before investing in WLFI after the Coinbase listing? A5: Always conduct your own thorough research into WLFI’s project, technology, team, and market cap. Understand the risks involved and never invest more than you can afford to lose. If you found this article insightful, consider sharing it with your network! Help others stay informed about the latest developments in the crypto market by sharing this news on your social media platforms. To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping altcoin price action. This post Breaking News: Coinbase WLFI Listing Set to Ignite Market Excitement first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
ChainAware
AWARE$0.004353-16.12%
RealLink
REAL$0.05683-1.28%
ChangeX
CHANGE$0.00209912-1.48%
Share
Coinstats2025/09/01 21:25
Share
Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.6)

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.6)

Golden Dogs appear frequently during the holidays
Sleepless AI
AI$0.1282+0.62%
DOGS
DOGS$0.0001263-4.96%
Memecoin
MEME$0.00257-8.67%
Share
PANews2025/05/06 10:31
Share
PA Daily | The probability of the Federal Reserve cutting interest rates by 25 basis points in May is 57%; Binance will delist 14 tokens

PA Daily | The probability of the Federal Reserve cutting interest rates by 25 basis points in May is 57%; Binance will delist 14 tokens

The U.S. Chamber of Commerce is considering suing the Trump administration to prevent global tariffs; Binance will launch FORTHUSDT perpetual contracts; Bitcoin spot ETF has experienced net outflows for three consecutive days.
U
U$0.0149-14.75%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.384-1.53%
MAY
MAY$0.04445-0.51%
Share
PANews2025/04/08 17:30
Share

Trending News

More

Breaking News: Coinbase WLFI Listing Set to Ignite Market Excitement

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.6)

PA Daily | The probability of the Federal Reserve cutting interest rates by 25 basis points in May is 57%; Binance will delist 14 tokens

April blockchain game report: Daily activity dropped to an annual low, and financing amount dropped 69% month-on-month

Ethereum Foundation Comes Out Of Hiding With Brand New Token, Here’s What It Does