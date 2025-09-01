Những Meme Coin Nên Mua Ngay – Dự Án Đang Gây Sốt Trong Giai Đoạn Presale

Những tuần gần đây thị trường crypto khá biến động, xóa đi động lực của nhiều tài sản lớn. Tuy vậy, trong bối cảnh bất ổn này, meme coin và altcoin lại tiếp tục ghi nhận sức hút mạnh mẽ. Khi sự thống trị của Bitcoin suy yếu, những cái tên như Dogecoin và Shiba Inu cho thấy sự bền bỉ và nhu cầu đầu tư tăng trở lại.

Cả hai thậm chí đã bắt đầu quy trình nộp đơn xin phê duyệt ETF (Exchange-Traded Fund) – một bước đi quan trọng giúp chúng trở thành hạng mục đầu tư chính thống, không chỉ trong crypto mà còn trong tài chính truyền thống. Sự hợp pháp hóa này đã khuyến khích nhiều nhà đầu tư quay lại với lĩnh vực meme coin, tìm kiếm những cơ hội có thể vượt trội khi mùa altcoin trở lại.

Sự Bùng Nổ Của Meme Coin Presale

Ngành meme coin đã trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của crypto. Riêng trong năm 2024, vốn hóa thị trường meme coin đã tăng từ 25 tỷ USD lên gần 60 tỷ USD, rồi đạt đỉnh 137 tỷ USD trước khi điều chỉnh – và nhiều chuyên gia dự đoán mốc cao nhất mọi thời đại có thể sớm bị phá vỡ.

Presale chính là trung tâm của làn sóng này, khi mang lại cho nhà đầu tư sớm cơ hội sở hữu token với tiềm năng nhân giá trị nhiều lần sau khi niêm yết. Trong khi nhiều người dùng nhỏ lẻ thường chọn các đồng coin vốn hóa lớn để an toàn, thì những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm lại đổ vốn vào các presale đầy tiềm năng.

Điểm hấp dẫn nằm ở tỷ lệ lợi nhuận vượt trội: một presale tốt có thể mang lại lợi nhuận 10x, thậm chí nhiều dự án còn đạt 100x trở lên nếu có cộng đồng ủng hộ mạnh và câu chuyện (narrative) thu hút.

Tìm Kiếm Dự Án Uy Tín Trong Biển Meme Coin

Dù vậy, việc tìm ra dự án đáng tin cậy trong một “rừng” meme coin không hề đơn giản. Nhiều dự án được ra mắt với cấu trúc yếu hoặc thiếu bền vững. Ngược lại, những presale hứa hẹn thường có cộng đồng năng động và ý tưởng rõ ràng, đủ sức giữ chân sự quan tâm lâu dài. Theo phân tích, những dự án như vậy thường vượt trội không chỉ khi ra mắt, mà còn duy trì phong độ trong năm đầu tiên giao dịch.

Với việc vốn hóa meme coin liên tục mở rộng, cả những cái tên quen thuộc lẫn dự án mới đều góp phần nâng giá trị toàn ngành. Với nhà đầu tư, đây là cơ hội hấp dẫn để khám phá các presale meme coin trong lúc điều kiện thị trường vẫn còn thuận lợi.

3 Meme Coin Tốt Nhất Đang Gây Sốt Hiện Nay – Những Viên Ngọc Presale Bị Đánh Giá Thấp Pepenode

Pepenode đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong không gian meme coin nhờ mô hình kết hợp sự hào hứng của cộng đồng với tính năng tương tác. Trong khi hầu hết meme token chỉ dựa vào thương hiệu và hiệu ứng hype, Pepenode mang đến hệ thống mine-to-earn, biến việc tham gia trở nên hấp dẫn và có giá trị hơn.

Nhà đầu tư sớm có thể mua node khai thác và xây dựng cơ sở mô phỏng, đóng góp vào bảng xếp hạng toàn cầu. Cơ chế này tạo ra yếu tố gamification hiếm thấy trong presale, đồng thời đã thu hút mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt thảo luận trên Telegram và X về tiềm năng dài hạn của dự án.

Presale của Pepenode đang tăng tốc, với số vốn huy động đạt gần 500.000 USD ngay ở giai đoạn đầu. Con số này cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ sẵn sàng ủng hộ những ý tưởng mới mẻ, đặc biệt khi chúng gắn liền với một biểu tượng meme quen thuộc như Pepe.

Không ngạc nhiên khi dự án này đã lọt vào tầm ngắm của nhiều KOL hàng đầu như Coin Bunker, những người đã xếp Pepenode vào danh sách meme coin nên chú ý nhất hiện nay trong giai đoạn presale.

Linh vật Pepe tiếp tục là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của crypto, và việc Pepenode tận dụng nó giúp dự án dễ dàng tiếp cận tệp người dùng rộng rãi. Các nhà phân tích cho rằng những meme coin có yếu tố gamification thường giữ chân cộng đồng tốt hơn, vì chúng khuyến khích sự tham gia vượt ra ngoài tính đầu cơ đơn thuần.

Với việc vốn hóa thị trường meme coin tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay, Pepenode được đánh giá là một trong những presale có khả năng mang lại lợi nhuận vượt trội. Nếu đà tăng trưởng hiện tại tiếp tục, dự án hoàn toàn có thể bước ra khỏi “ngách nhỏ” để trở thành cái tên mainstream.

TOKEN6900

TOKEN6900 được xem là một trong những màn ra mắt meme coin táo bạo nhất năm, mang đậm bản sắc community-first và khai thác tối đa sự hỗn loạn của văn hóa degen trading. Thay vì cố gắng trở nên bóng bẩy hay kỷ luật, TOKEN6900 lại chọn cách xây dựng thương hiệu hỗn loạn, bùng nổ năng lượng, điều này đã nhanh chóng chạm đến tâm lý của nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ thích sự liều lĩnh và bất ngờ.

Hình ảnh của dự án được thiết kế có phần “quá lố”, tạo ra sức hút kiểu cult trên các nền tảng như Telegram, Reddit và X. Chỉ trong vài tuần kể từ khi mở presale, dự án đã thu hút hàng nghìn holder cùng mức độ tương tác cao – minh chứng rằng chiến lược cộng đồng của họ đang phát huy tác dụng.

Presale của TOKEN6900 đã thu hút sự chú ý lớn, cho thấy nhu cầu dành cho những meme coin mới với câu chuyện đột phá vẫn còn rất mạnh. Điều giúp TOKEN6900 khác biệt chính là khả năng nổi bật giữa một thị trường quá đông đúc, nơi đa số dự án khó tạo được dấu ấn.

Bằng việc vừa tận dụng sức mạnh của meme culture, vừa tổ chức phân bổ token minh bạch, TOKEN6900 đã tạo nên một môi trường nơi đầu cơ được cân bằng bởi định hướng rõ ràng.

Theo các nhà phân tích, những dự án như TOKEN6900 thường mang lại đợt tăng giá mạnh ngay khi niêm yết, được thúc đẩy bởi vòng xoáy hype từng đưa PEPE và nhiều meme coin khác lên định giá hàng tỷ USD. Khi Dogecoin và Shiba Inu tiến gần hơn đến việc ra mắt ETF, các presale như TOKEN6900 có cơ hội thu hút dòng vốn từ những nhà đầu tư đang tìm kiếm “cái tên bùng nổ tiếp theo”.

Maxi Doge

Maxi Doge kế thừa di sản của Dogecoin nhưng mang đến một bản sắc hoàn toàn mới với linh vật “cơ bắp” khổng lồ. Hình ảnh nghệ thuật của dự án mô tả một phiên bản Doge phóng đại, cơ bắp cuồn cuộn – được thiết kế để chinh phục nhóm nhà đầu tư meme coin thích sự hài hước, kịch tính và màu sắc degen.

Nhờ thương hiệu mạnh mẽ, Maxi Doge đã nhanh chóng tạo dấu ấn khi presale vượt 200.000 USD ngay trong tuần đầu tiên. Với nhiều nhà đầu tư, Maxi Doge không chỉ là một trò parody, mà còn là điểm hội tụ của cộng đồng trader – những người coi trọng năng lượng tập thể và sự kịch tính của thị trường không kém lợi nhuận tài chính.

Sự phát triển của cộng đồng online cực kỳ ấn tượng, với hoạt động sôi động trên X (Twitter) và Telegram, nơi người ủng hộ liên tục lan truyền meme, video và nội dung quảng bá. Đặc biệt, nhà đầu tư nhỏ lẻ rất quan tâm, coi Maxi Doge là cơ hội tiếp cận sớm một cộng đồng đang lên. Dù hiện chưa nhấn mạnh vào tiện ích truyền thống, nhưng giá trị văn hóa lại chính là tài sản mạnh nhất của dự án.

Tính đến hiện tại, Maxi Doge đã huy động hơn 1,2 triệu USD, con số đáng nể cho một meme coin chưa có tiện ích lớn. Khả năng tập hợp cộng đồng xoay quanh một biểu tượng meme độc đáo luôn là yếu tố thúc đẩy giá trị trong lĩnh vực này.

Lịch sử cho thấy, khi thị trường altcoin rộng lớn khởi sắc, những meme coin có câu chuyện và cộng đồng mạnh thường nhân giá trị nhiều lần. Thành công ban đầu của presale Maxi Doge cho thấy dự án có đủ yếu tố để mang lại lợi nhuận vượt trội nếu đà tăng của thị trường meme coin tiếp tục.