Nieuwe machtsstrijd in crypto: Stripe boekt grote overwinning

De strijd om wie stablecoins onder controle heeft is in volle gang. Op Hyperliquid vond dit weekend een opvallende veiling plaats: wie krijgt de rechten om USDH, de nieuwe dollar-gekoppelde munt van het netwerk, te mogen uitgeven? Tot ieders verrassing ging de deal niet naar gevestigde namen zoals Paxos, Agora of Ethena, maar naar het jonge bedrijf Native Markets, dat nauwe banden heeft met Stripe. Daarmee behaalt de betalingsprovider een belangrijke overwinning in de steeds grote wordende stablecoin strijd. Biedingen tot de bodem Het biedproces liet zien hoe ver bedrijven bereid zijn te gaan om marktaandeel te veroveren. Paxos stelde voor pas inkomsten te innen zodra USDH de grens van $1 miljard market cap bereikte. Agora beloofde zelfs 100% van de netto-inkomsten te delen met Hyperliquid, terwijl Ethena 95% opgaf. Toch koos de validatorgemeenschap van Hyperliquid uiteindelijk voor Native Markets, vooral dankzij de dekking van Stripe. Volgens Zaheer Ebtikar (Split Capital) laat dit zien hoe "extreem hongerig" stablecoin uitgevers zijn. De kern van hun businessmodel zit in de rente-inkomsten op de reserves achter de tokens. Nu de rente mogelijk binnenkort daalt, wordt het nog belangrijker om zoveel mogelijk marktaandeel te bemachtigen. Stripe's entree in stablecoin Stripe maakte begin dit jaar al een grote stap door het bedrijf Bridge voor $1,1 miljard over te nemen. Daarmee beschikt het over een vergunningenpakket in 30 Amerikaanse staten én de technologie om op schaal stablecoins uit te geven. In de maanden daarna lanceerde Stripe zijn eigen blockchain Tempo, in samenwerking met Paradigm, en wist het zich te verzekeren van samenwerkingen met wallets en exchanges. Decentralisatie onder druk? Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling. Agora co-founder Nick van Eck waarschuwde dat het toevertrouwen van een native stablecoin aan een "verticaal geïntegreerde partij met duidelijke belangenconflicten" indruist tegen de idealen van decentralisatie. Tegenover dat geluid staat de pragmatische keuze van Hyperliquid: snelheid, flexibiliteit en institutionele slagkracht gaven de doorslag. Native Markets wees er in zijn voorstel op dat samenwerking met bepaalde staatsvergunninghouders juist voor vertraging en juridische obstakels kan zorgen. Nieuwe fase voor stablecoins Met meer dan $5,6 miljard aan USDC- deposito's is Circle's munt voorlopig nog dominant op Hyperliquid. Maar de introductie van een native token kan de geldstromen in het netwerk verschuiven. Voor Stripe is de deal strategisch van groot belang: het versterkt de positie tegenover gevestigde spelers als Circle, Tether en Paxos. Analisten zien hierin een voorproefje van de toekomst. Stablecoins zijn niet langer louter open-source experimenten, maar worden nu ingezet als strategisch wapen door grote bedrijven, ondersteund door distributiekanalen, regelgeving en merknaam. John Todaro, van Needham, zei: "Je gaat meer van dit soort battles zien. Maar het blijft een enorme opgave om van een gewonnen deal naar echte liquiditeit en brede adoptie te komen."

Het bericht Nieuwe machtsstrijd in crypto: Stripe boekt grote overwinning is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.