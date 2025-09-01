Nobel Ödüllü İktisatçıdan Stablecoin Uyarısı: ‘Olası Bir Finansal Krizde Çöküş Yaşanabilir!’ İşte Detaylar

2014 yılında Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Jean Tirole, stablecoinlere yönelik mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğunu ve olası bir finansal kriz sırasında bu dijital varlıkların çökmesi halinde hükümetlerin milyarlarca dolarlık kurtarma paketleri hazırlamak zorunda kalabileceğini söyledi. Nobel Ödüllü İktisatçıdan Stablecoin Uyarısı: “Yetersiz Düzenleme Devlet Kurtarmalarına Yol Açabilir” Bir röportajda konuşan Tirole, stablecoinlerin sıradan kullanıcılar için “tamamen güvenli […]

