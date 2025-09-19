Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Nvidia zet een grote stap in de Britse AI markt met een investering van maar liefst $683 miljoen in Nscale, een bedrijf dat in 2024 werd afgesplitst van crypto miner Arkon Energy. Van mining naar AI Nscale begon als onderdeel van Arkon Energy, dat zich jarenlang richtte op het minen van crypto. In mei 2024 werd de AI-divisie verzelfstandigd om zich volledig te richten op cloudoplossingen voor AI in Europa. Met de nieuwe investering van Nvidia moet de capaciteit in het Verenigd Koninkrijk oplopen tot 60.000 GPU’s in de datacenters van Nscale tegen 2026. Die GPU’s, chips die oorspronkelijk voor grafische toepassingen zijn ontwikkeld, zijn cruciaal voor zowel blockchain als het trainen van AI modellen. Daarmee blijft de hardwarebasis grotendeels dezelfde, maar wordt de rekenkracht verlegd naar een explosief groeiende markt. Strategisch belang voor het VK Volgens Nscale CEO Josh Payne is het uitbouwen van een eigen AI infrastructuur super belangrijk voor de economische en geopolitieke positie van het land. Ook de Britse regering onder leiding van premier Keir Starmer ziet dit als een prioriteit. In een eerder gepresenteerd AI plan werden 50 aanbevelingen gedaan om de kansen van AI maximaal te benutten. Het bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Samen met partijen als Vantage Data Centres en Kyndryl is inmiddels meer dan $17 miljard aan investeringen toegezegd. Nvidia’s deelname bevestigt de strategische waarde van deze ontwikkeling en verstevigt de rol van Londen en omgeving als AI hub. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Nvidia’s dominantie De timing van de deal is opvallend. Nvidia bereikte in juli een market cap van $4 biljoen, meer dan Apple en Microsoft. Analisten schrijven die waardering vrijwel volledig toe aan het vertrouwen in de rol van AI. Ter vergelijking: de totale cryptomarkt staat op dit moment rond hetzelfde niveau. De investering in Nscale is daarmee niet alleen een regionale deal, maar ook een signaal van Nvidia’s ambities om wereldwijd hofleverancier van AI infrastructuur te blijven. Wat betekent dit voor crypto? Hoewel de $683 miljoen niet direct naar crypto vloeit, is de link duidelijk. Bedrijven die hun wortels hebben in de crypto mining sector zetten hun expertise en infrastructuur steeds vaker in voor AI. Dat vergroot hun veerkracht en opent nieuwe markten. Voor crypto investeerders laat dit zien hoe mining bedrijven hun afhankelijkheid van puur blockchain inkomsten verminderen en tegelijk relevant blijven in een bredere digitale economie. De kennis van grootschalige rekenkracht blijft hun grootste troef, of dat nu wordt ingezet voor het beveiligen van blockchains of voor het trainen van LLM’s. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Nvidia zet een grote stap in de Britse AI markt met een investering van maar liefst $683 miljoen in Nscale, een bedrijf dat in 2024 werd afgesplitst van crypto miner Arkon Energy. Van mining naar AI Nscale begon als onderdeel van Arkon Energy, dat zich jarenlang richtte op het minen van crypto. In mei 2024 werd de AI-divisie verzelfstandigd om zich volledig te richten op cloudoplossingen voor AI in Europa. Met de nieuwe investering van Nvidia moet de capaciteit in het Verenigd Koninkrijk oplopen tot 60.000 GPU’s in de datacenters van Nscale tegen 2026. Die GPU’s, chips die oorspronkelijk voor grafische toepassingen zijn ontwikkeld, zijn cruciaal voor zowel blockchain als het trainen van AI modellen. Daarmee blijft de hardwarebasis grotendeels dezelfde, maar wordt de rekenkracht verlegd naar een explosief groeiende markt. Strategisch belang voor het VK Volgens Nscale CEO Josh Payne is het uitbouwen van een eigen AI infrastructuur super belangrijk voor de economische en geopolitieke positie van het land. Ook de Britse regering onder leiding van premier Keir Starmer ziet dit als een prioriteit. In een eerder gepresenteerd AI plan werden 50 aanbevelingen gedaan om de kansen van AI maximaal te benutten. Het bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Samen met partijen als Vantage Data Centres en Kyndryl is inmiddels meer dan $17 miljard aan investeringen toegezegd. Nvidia’s deelname bevestigt de strategische waarde van deze ontwikkeling en verstevigt de rol van Londen en omgeving als AI hub. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Nvidia’s dominantie De timing van de deal is opvallend. Nvidia bereikte in juli een market cap van $4 biljoen, meer dan Apple en Microsoft. Analisten schrijven die waardering vrijwel volledig toe aan het vertrouwen in de rol van AI. Ter vergelijking: de totale cryptomarkt staat op dit moment rond hetzelfde niveau. De investering in Nscale is daarmee niet alleen een regionale deal, maar ook een signaal van Nvidia’s ambities om wereldwijd hofleverancier van AI infrastructuur te blijven. Wat betekent dit voor crypto? Hoewel de $683 miljoen niet direct naar crypto vloeit, is de link duidelijk. Bedrijven die hun wortels hebben in de crypto mining sector zetten hun expertise en infrastructuur steeds vaker in voor AI. Dat vergroot hun veerkracht en opent nieuwe markten. Voor crypto investeerders laat dit zien hoe mining bedrijven hun afhankelijkheid van puur blockchain inkomsten verminderen en tegelijk relevant blijven in een bredere digitale economie. De kennis van grootschalige rekenkracht blijft hun grootste troef, of dat nu wordt ingezet voor het beveiligen van blockchains of voor het trainen van LLM’s. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf

By: Coinstats
2025/09/19 12:46
Capverse
CAP$0.15162-2.31%
NodeAI
GPU$0.1891-8.95%
Large Language Model
LLM$0.0010083-2.26%
Wink
LIKE$0.00928-5.14%
Chainlink
LINK$23.39-3.78%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Nvidia zet een grote stap in de Britse AI markt met een investering van maar liefst $683 miljoen in Nscale, een bedrijf dat in 2024 werd afgesplitst van crypto miner Arkon Energy. Van mining naar AI Nscale begon als onderdeel van Arkon Energy, dat zich jarenlang richtte op het minen van crypto. In mei 2024 werd de AI-divisie verzelfstandigd om zich volledig te richten op cloudoplossingen voor AI in Europa. Met de nieuwe investering van Nvidia moet de capaciteit in het Verenigd Koninkrijk oplopen tot 60.000 GPU’s in de datacenters van Nscale tegen 2026. Die GPU’s, chips die oorspronkelijk voor grafische toepassingen zijn ontwikkeld, zijn cruciaal voor zowel blockchain als het trainen van AI modellen. Daarmee blijft de hardwarebasis grotendeels dezelfde, maar wordt de rekenkracht verlegd naar een explosief groeiende markt. Strategisch belang voor het VK Volgens Nscale CEO Josh Payne is het uitbouwen van een eigen AI infrastructuur super belangrijk voor de economische en geopolitieke positie van het land. Ook de Britse regering onder leiding van premier Keir Starmer ziet dit als een prioriteit. In een eerder gepresenteerd AI plan werden 50 aanbevelingen gedaan om de kansen van AI maximaal te benutten. Het bedrijfsleven speelt hierin een belangrijke rol. Samen met partijen als Vantage Data Centres en Kyndryl is inmiddels meer dan $17 miljard aan investeringen toegezegd. Nvidia’s deelname bevestigt de strategische waarde van deze ontwikkeling en verstevigt de rol van Londen en omgeving als AI hub. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Nvidia’s dominantie De timing van de deal is opvallend. Nvidia bereikte in juli een market cap van $4 biljoen, meer dan Apple en Microsoft. Analisten schrijven die waardering vrijwel volledig toe aan het vertrouwen in de rol van AI. Ter vergelijking: de totale cryptomarkt staat op dit moment rond hetzelfde niveau. De investering in Nscale is daarmee niet alleen een regionale deal, maar ook een signaal van Nvidia’s ambities om wereldwijd hofleverancier van AI infrastructuur te blijven. Wat betekent dit voor crypto? Hoewel de $683 miljoen niet direct naar crypto vloeit, is de link duidelijk. Bedrijven die hun wortels hebben in de crypto mining sector zetten hun expertise en infrastructuur steeds vaker in voor AI. Dat vergroot hun veerkracht en opent nieuwe markten. Voor crypto investeerders laat dit zien hoe mining bedrijven hun afhankelijkheid van puur blockchain inkomsten verminderen en tegelijk relevant blijven in een bredere digitale economie. De kennis van grootschalige rekenkracht blijft hun grootste troef, of dat nu wordt ingezet voor het beveiligen van blockchains of voor het trainen van LLM’s. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Nvidia investeert $683 miljoen in voormalig Bitcoin mining bedrijf is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

What if the next meme coin wasn’t just about culture but also structure? It’s the question many investors ask as meme coin volatility rises. Communities demand more than hype, and the search for the Top New cryptos to join now is heating up. In the past 24 hours, Solana fell 0.75% to $236.52 while Polkadot […] Continue Reading: SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now
Threshold
T$0.01675-0.71%
Solana
SOL$238.28-2.20%
Hyperliquid
HYPE$55.93-2.16%
Share
Coinstats2025/09/18 05:15
Share
MoonBull Sets Pace as Q4’s Best Upcoming Crypto, While Mog Coin And Official TRUMP Lose Steam – Snag It Before It Vanishes Away

MoonBull Sets Pace as Q4’s Best Upcoming Crypto, While Mog Coin And Official TRUMP Lose Steam – Snag It Before It Vanishes Away

Which meme coin could be the next giant bull charging across the crypto arena? With so many coins fighting for attention, it takes a special mix of hype, tokenomics, and market positioning to stand tall. MoonBull, Mog Coin, and Official Trump are three names dominating conversations, each bringing its own flair to the table. Over […]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.439-0.79%
Hyperliquid
HYPE$55.93-2.16%
Tron Bull
BULL$0.002428-15.19%
Share
Coinstats2025/09/20 09:15
Share
Former SEC Chairman Gensler Says He's "Proud" of Cryptocurrency Law Enforcement

Former SEC Chairman Gensler Says He's "Proud" of Cryptocurrency Law Enforcement

PANews reported on September 20th that, according to Cointelegraph, former U.S. SEC Chairman Gary Gensler admitted in an interview on Wednesday that he has no regrets about his approach to cryptocurrency law enforcement during his four years at the agency. Gensler expressed "proud" of the correct decisions he made regarding the regulation of digital assets during his tenure at the SEC and reiterated his view that cryptocurrency is a "highly speculative, extremely risky asset." Speaking about enforcement actions against cryptocurrency companies, Gensler stated, "We have always worked hard to ensure investor protection. However, during this time, we have also encountered many fraudsters: look at Sam Bankman-Fried; he's not the only one."
Union
U$0.013998-3.38%
Notcoin
NOT$0.001848-3.34%
Share
PANews2025/09/20 09:57
Share

Trending News

More

SOL Faces Pressure, DOT Climbs 2.3%, While BullZilla Presale Rockets Past $460K as the Top New Crypto to Join Now

MoonBull Sets Pace as Q4’s Best Upcoming Crypto, While Mog Coin And Official TRUMP Lose Steam – Snag It Before It Vanishes Away

Former SEC Chairman Gensler Says He's "Proud" of Cryptocurrency Law Enforcement

BitGo Revenue Skyrockets: Quadruples Year-Over-Year in Astounding H1

Based Eggman $GGs Grabs Ethereum Investors’ Focus in 2025 Institutional Presale Rally