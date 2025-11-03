Ondernemer Peter verloor $ 300.000 door WhatsApp-oplichting met crypto

Eén onschuldig WhatsApp bericht veranderde het leven van ondernemer Peter van Welden. Binnen drie maanden was hij meer dan $ 300.000 kwijt aan crypto scam. De zakenman is in een oplichtingstruc getrapt, wat hem uiteindelijk meer dan $ 300.000 heeft gekost. Wat is dit voor oplichtingstruc en trappen jij en ik er misschien ook in? Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Hoe de WhatsApp/crypto scam begon De ondernemer Peter van Welden is via WhatsApp opgelicht. Ook Peter dacht: ‘Hoe stom kun je zijn om hier in te trappen’, maar ook deze zakenman werd slachtoffer van dit soort oplichting. Hij heeft er een boek over geschreven: ’Hoe ik in drie maanden tijd 300.000 euro, mijn partner en mijn zelfvertrouwen verloor’ De oplichters gingen te werk via WhatsApp-berichten. Op 19 maart 2024 ontving hij een berichtje van ene Tiffany Ivanov. Het landnummer was 44, wat dus geen Nederlands of Belgisch nummer is. Dit is een nummer uit het Verenigd Koninkrijk. De zogenaamde vrouw vroeg om advies over het uitbreiden in België. Van Welden vertelde dat hij normaal nooit op dit soort dingen klikte. De dag erna besloot hij toch te vragen waar zij zijn nummer vandaan had. Volgens de vrouw had haar secretaresse hem gevonden op LinkedIn. Van wantrouwen naar vertrouwen: hoe Peter in de val liep Van Welden voelde zich toch wel gevleid, waardoor hij met de vrouw in gesprek ging. Hij ontving foto’s van hoe ze eruitzag en al gauw waren ze over en weer aan het appen. Doordat van Welden zo open was, kon de oplichter gebruikmaken van de informatie die ze kreeg. Zo ontving ze informatie over zijn jeugd en van Welden vertelde dat het voelde alsof hij verliefd werd op de oplichter. Hij heeft haar nog gecheckt op LinkedIn en Facebook, maar hij kon haar niet vinden. Zij vertelde dat ze vanwege haar privacy niets online had staan. De crypto-truc: via Trust Wallet naar $ 300.000 verlies Het bleef niet alleen bij leuk met elkaar appen. Uiteindelijk vroeg ze om geld, zoals bij veel oplichtingspraktijken gebeurt. Ze vertelde over cryptomunten die een goed rendement zouden hebben. Volgens de oplichtster gunde zij het Peter ook om hiervan te profiteren. Ze hielp met een Trust Wallet linkje en van Welden besloot Trust Wallet te controleren. Dit is een goed bedrijf, waardoor hij het vertrouwde. Hij heeft vervolgens rechtstreeks het geld overgemaakt naar de oplichter. Iedere keer dat hij geld overmaakte, werd het steeds meer. Eerst was het $ 20.000, maar al snel werd dit aangevuld met $ 80.000. Zo volgde het uiteindelijk tot de oplichter $ 300.000 had verdiend. Waarom dit soort oplichting slecht is voor het crypto imago Vertrouwen doet een hele hoop voor mensen. Wanneer je iemand leert kennen die voor jouw gevoel echt is, kun je al snel in dit soort oplichtingstrucjes trappen. Voor de cryptomarkt is dit soort publiciteit altijd negatief. Op deze manier gaan mensen crypto namelijk met oplichting associëren, terwijl de markt hier niet voor bedoeld is. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat dit geen uitzondering is. Dit soort oplichting vindt plaats door middel van crypto, maar ook door middel van ‘normaal’ geld. Daarom is het van belang dat je altijd op je hoede bent. Zo voorkom je dat je slachtoffer wordt van WhatsApp-fraude Door heel de wereld vinden dit soort oplichtingstrucs plaats, in Nederland, België of in Verenigde Staten (VS). Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van dit soort gevaren. Je kunt de volgende dingen doen om te voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt:

Krijg je berichtjes van iemand die je niet kent? Ook al krijg je een hoop complimenten, ga uit van het ergste.
Geef nooit iemand geld die je niet in het echt kent en zelfs wanneer je iemand echt kent, probeer het dan nog te voorkomen.
Wees je bewust van de links die online staan. Klik nooit op een link waar je geen vertrouwen in hebt.

Het bericht Ondernemer Peter verloor $ 300.000 door WhatsApp-oplichting met crypto is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 