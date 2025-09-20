Onrust rond Bitcoin en crypto in de VS door nieuwe koers SEC en Trump-beleid

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptowereld in de Verenigde Staten staat op scherp door een reeks beleidswijzigingen en nieuwe regels vanuit Washington. De onrust rond Bitcoin is nog niet voorbij. Waar de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onder voormalig voorzitter Gary Gensler bekendstond om strenge handhaving en een behoedzame houding tegenover digitale activa, kiest de nieuwe leiding onder Paul Atkins voor een fundamenteel andere koers. De veranderingen zorgen voor verdeeldheid: optimisme bij ondernemers en investeerders die ruimte zien voor groei, maar ook zorgen bij critici die vrezen voor minder bescherming en meer volatiliteit. Gensler waarschuwt voor risico’s en onrust rond Bitcoin In een recent interview benadrukte Gary Gensler dat hij achter zijn beleid als toezichthouder blijft staan. Hij verwees naar de reeks rechtszaken die tijdens zijn termijn werden aangespannen tegen grote cryptobedrijven. Volgens hem waren deze acties noodzakelijk om beleggers te beschermen tegen fraude en speculatieve luchtbellen. Hij wees daarbij op het debacle rond FTX en oprichter Sam Bankman-Fried, als voorbeeld van de risico’s die onvoldoende toezicht met zich meebrengen. Recentelijk bleek overigens dat de beste man per ongeluk een hoop berichtjes niet meer had. Een ander heet hangijzer is de discussie over rapportageverplichtingen voor beursgenoteerde bedrijven. President Donald Trump pleitte er onlangs voor om kwartaalrapportages te vervangen door halfjaarlijkse rapporten. Gensler reageerde kritisch: minder transparantie betekent volgens hem meer volatiliteit op de markten en minder mogelijkheden voor beleggers om tijdig in te spelen op veranderingen. “Transparantie helpt markten”, stelde hij. “Als bedrijven slechts twee keer per jaar rapporteren in plaats van vier keer, zullen de markten onvoorspelbaarder worden.” Atkins draait beleid om Sinds de inauguratie van Trump en de benoeming van Atkins is de toon van de SEC drastisch veranderd. Waar Gensler stelde dat veel cryptotokens juridisch gezien effecten zijn, zegt Atkins nu dat “slechts weinig tokens” onder die categorie vallen. Met dit uitgangspunt wil hij meer duidelijkheid scheppen en innovatie niet langer afremmen. Onder zijn leiding werkt de SEC aan “Project Crypto”, een hervormingsprogramma dat heldere regels moet bieden voor handel, uitlenen en het aanbieden van tokens. Dit project moet de grijze zones verkleinen waar veel bedrijven en beleggers tot nu toe mee worstelden. De verandering gaat verder dan crypto. De SEC overweegt ook het schrappen van de verplichting tot kwartaalrapportages. Volgens Atkins kunnen markten zelf bepalen wat de juiste frequentie is. Daarmee sluit hij aan bij de wens van Trump om minder nadruk te leggen op kortetermijncijfers en bedrijven meer ruimte te geven voor langetermijninvesteringen. Voorstanders zien hierin een kans om kosten te drukken en innovatie te stimuleren. Tegenstanders vrezen juist dat beleggers minder zicht krijgen op de financiële gezondheid van ondernemingen. Botsing van visies De tegenstelling tussen Gensler en Atkins illustreert de fundamentele verdeeldheid over hoe de financiële markten moeten worden gereguleerd. Gensler benadrukt dat cryptovaluta grotendeels speculatief zijn en weinig fundament hebben, met uitzondering van bitcoin. Hij waarschuwt dat de hype en het momentumgedreven karakter van de markt kleine beleggers kunnen meesleuren in riskante avonturen. Atkins daarentegen gelooft dat duidelijke spelregels voldoende zijn en dat de markt zelf kan uitwijzen welke projecten levensvatbaar zijn. Deze botsing van visies raakt aan de kern van het Amerikaanse financiële systeem. Gensler stelt dat streng toezicht noodzakelijk is om fraude en instabiliteit te voorkomen, terwijl Atkins meer vertrouwen legt in marktdynamiek en zelfregulering. Beide benaderingen hebben grote gevolgen voor hoe snel en veilig de cryptosector zich in de VS kan ontwikkelen. Gevolgen voor de cryptomarkt Voor cryptobedrijven betekent de nieuwe koers waarschijnlijk meer ruimte om producten te lanceren en investeerders aan te trekken. De onrust rond Bitcoin kan goed uitpakken. Zo wordt het eenvoudiger om beursfondsen op basis van digitale valuta, zoals spot-ETF’s, goedgekeurd te krijgen. Dit kan leiden tot een bredere acceptatie en grotere instroom van institutioneel kapitaal. Ook voor stablecoins is inmiddels een duidelijk kader gecreëerd, wat de adoptie door financiële instellingen kan versnellen. Tegelijkertijd bestaat er onzekerheid. Minder rapportage en versoepelde regels kunnen de kans op fraude en misleiding vergroten. Voor particuliere beleggers, die vaak minder kennis en middelen hebben, kan dit aanzienlijke risico’s opleveren. Daarnaast is het nog de vraag of de beloofde duidelijkheid in regelgeving ook werkelijk in de praktijk wordt gebracht. De cryptosector heeft vaak te maken gehad met wisselende interpretaties en langdurige juridische strijd. Onrust rond Bitcoin en vooruitzicht De Amerikaanse kapitaalmarkten zijn de grootste ter wereld en hebben een enorme invloed op de koers van crypto. Dat er nu zoveel onzekerheid heerst, leidt tot onrust bij beleggers en bedrijven wereldwijd. Enerzijds is er enthousiasme over de ruimte die innovatie krijgt, anderzijds bestaat de vrees dat bescherming van consumenten ondergeschikt raakt aan politieke doelstellingen. Wat vaststaat, is dat de komende maanden cruciaal worden. Project Crypto, de nieuwe disclosure-regels en de omgang met crypto-ETF's zullen bepalen of de VS zijn positie als leidende financiële markt kan behouden. Ondertussen blijft de spanning tussen strikte handhaving en vrije marktwerking de kern van het debat. 