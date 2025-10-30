OpenAI bereidt record-IPO voor met waardering tot $1 biljoen

ExchangeDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Blue Chip Blitz
OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, bereidt een beursgang voor die het kan waarderen op ruim $1 biljoen, volgens bronnen die met Reuters spraken. De stap zou een van de grootste IPO’s ooit worden en volgt kort na een herstructurering die de controle van Microsoft verkleint en ruimte schept voor nieuwe investeerders. OpenAI overweegt in 2026 een officiële aanvraag in te dienen en mikt op een notering in 2027. Het bedrijf wil minstens $60 miljard ophalen om zijn groei in kunstmatige intelligentie te financieren. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Beursgang volgt op grote herstructurering De plannen markeren een nieuwe fase voor OpenAI, dat in 2015 begon als non-profit. De organisatie heeft zich omgevormd tot een hybride structuur waarbij de nieuwe OpenAI Foundation een belang van 26 procent houdt in de commerciële tak. Microsoft bezit nog 27 procent na investeringen van $13 miljard. Het model moet de balans bewaren tussen financiële groei en toezicht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. BREAKING: OpenAI prepares for IPO targeting up to $1 trillion valuation, planning to raise at least $60 billion with a listing in 2027. The company aims to file as soon as H2 2026. At $1 trillion, OpenAI would enter public markets as one of the most valuable companies ever to… pic.twitter.com/nE58E7Qtz3 — WOLF (@WOLF_Financial) October 29, 2025 Altman wil miljarden voor AI-infrastructuur CEO Sam Altman zei dinsdag dat een beursgang “de meest logische route” is gezien de kapitaalbehoefte. De opbrengst moet dienen om datacenters, chips en energiecapaciteit te financieren voor grootschalige AI-toepassingen. Volgens bronnen draait OpenAI inmiddels een jaarlijkse omzetrun-rate van $20 miljard, al blijven de operationele verliezen hoog. OpenAI OpenAI is een onderzoeks- en technologiebedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie en bekend werd met modellen zoals ChatGPT en DALL·E. Het bedrijf ontwikkelt AI-toepassingen die wereldwijd door miljoenen gebruikers en bedrijven worden ingezet. Hoewel OpenAI zelf geen crypto-bedrijf is, speelt het indirect een rol in de sector doordat AI steeds vaker wordt gebruikt voor blockchain-analyse, tradingstrategieën en smart contract-audits. Ook worden AI-tools ingezet voor het opsporen van fraude en het verbeteren van klantenservice bij crypto-platformen. Voor de crypto-industrie is OpenAI relevant omdat het laat zien hoe AI en blockchain elkaar kunnen versterken in innovatie en gebruikstoepassingen. Investeerders zien megadeal aankomen Een succesvolle notering zou een enorme meevaller betekenen voor investeerders als SoftBank, Thrive Capital en het Abu Dhabi-fonds MGX. Analisten noemen het plan een logische stap in een markt die wordt gedomineerd door Nvidia, Apple en Microsoft. Mocht de IPO doorgaan, dan zou het niet alleen de grootste van het decennium worden, maar ook het moment waarop de AI-sector definitief de stap naar Wall Street maakt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht OpenAI bereidt record-IPO voor met waardering tot $1 biljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, bereidt een beursgang voor die het kan waarderen op ruim $1 biljoen, volgens bronnen die met Reuters spraken. De stap zou een van de grootste IPO’s ooit worden en volgt kort na een herstructurering die de controle van Microsoft verkleint en ruimte schept voor nieuwe investeerders. OpenAI overweegt in 2026 een officiële aanvraag in te dienen en mikt op een notering in 2027. Het bedrijf wil minstens $60 miljard ophalen om zijn groei in kunstmatige intelligentie te financieren. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Beursgang volgt op grote herstructurering De plannen markeren een nieuwe fase voor OpenAI, dat in 2015 begon als non-profit. De organisatie heeft zich omgevormd tot een hybride structuur waarbij de nieuwe OpenAI Foundation een belang van 26 procent houdt in de commerciële tak. Microsoft bezit nog 27 procent na investeringen van $13 miljard. Het model moet de balans bewaren tussen financiële groei en toezicht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. BREAKING: OpenAI prepares for IPO targeting up to $1 trillion valuation, planning to raise at least $60 billion with a listing in 2027. The company aims to file as soon as H2 2026. At $1 trillion, OpenAI would enter public markets as one of the most valuable companies ever to… pic.twitter.com/nE58E7Qtz3 — WOLF (@WOLF_Financial) October 29, 2025 Altman wil miljarden voor AI-infrastructuur CEO Sam Altman zei dinsdag dat een beursgang “de meest logische route” is gezien de kapitaalbehoefte. De opbrengst moet dienen om datacenters, chips en energiecapaciteit te financieren voor grootschalige AI-toepassingen. Volgens bronnen draait OpenAI inmiddels een jaarlijkse omzetrun-rate van $20 miljard, al blijven de operationele verliezen hoog. OpenAI OpenAI is een onderzoeks- en technologiebedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie en bekend werd met modellen zoals ChatGPT en DALL·E. Het bedrijf ontwikkelt AI-toepassingen die wereldwijd door miljoenen gebruikers en bedrijven worden ingezet. Hoewel OpenAI zelf geen crypto-bedrijf is, speelt het indirect een rol in de sector doordat AI steeds vaker wordt gebruikt voor blockchain-analyse, tradingstrategieën en smart contract-audits. Ook worden AI-tools ingezet voor het opsporen van fraude en het verbeteren van klantenservice bij crypto-platformen. Voor de crypto-industrie is OpenAI relevant omdat het laat zien hoe AI en blockchain elkaar kunnen versterken in innovatie en gebruikstoepassingen. Investeerders zien megadeal aankomen Een succesvolle notering zou een enorme meevaller betekenen voor investeerders als SoftBank, Thrive Capital en het Abu Dhabi-fonds MGX. Analisten noemen het plan een logische stap in een markt die wordt gedomineerd door Nvidia, Apple en Microsoft. Mocht de IPO doorgaan, dan zou het niet alleen de grootste van het decennium worden, maar ook het moment waarop de AI-sector definitief de stap naar Wall Street maakt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht OpenAI bereidt record-IPO voor met waardering tot $1 biljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

OpenAI bereidt record-IPO voor met waardering tot $1 biljoen

By: Coinstats
2025/10/30 23:47
Meteora
MET$0.3706+5.01%
OP
OP$0.4397+2.06%
MANTRA
OM$0.09978+1.33%
Wink
LIKE$0.004965+3.24%
SOON
SOON$1.9692-5.72%
OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, bereidt een beursgang voor die het kan waarderen op ruim $1 biljoen, volgens bronnen die met Reuters spraken. De stap zou een van de grootste IPO’s ooit worden en volgt kort na een herstructurering die de controle van Microsoft verkleint en ruimte schept voor nieuwe investeerders. OpenAI overweegt in 2026 een officiële aanvraag in te dienen en mikt op een notering in 2027. Het bedrijf wil minstens $60 miljard ophalen om zijn groei in kunstmatige intelligentie te financieren. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Beursgang volgt op grote herstructurering De plannen markeren een nieuwe fase voor OpenAI, dat in 2015 begon als non-profit. De organisatie heeft zich omgevormd tot een hybride structuur waarbij de nieuwe OpenAI Foundation een belang van 26 procent houdt in de commerciële tak. Microsoft bezit nog 27 procent na investeringen van $13 miljard. Het model moet de balans bewaren tussen financiële groei en toezicht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. BREAKING: OpenAI prepares for IPO targeting up to $1 trillion valuation, planning to raise at least $60 billion with a listing in 2027. The company aims to file as soon as H2 2026. At $1 trillion, OpenAI would enter public markets as one of the most valuable companies ever to… pic.twitter.com/nE58E7Qtz3 — WOLF (@WOLF_Financial) October 29, 2025 Altman wil miljarden voor AI-infrastructuur CEO Sam Altman zei dinsdag dat een beursgang “de meest logische route” is gezien de kapitaalbehoefte. De opbrengst moet dienen om datacenters, chips en energiecapaciteit te financieren voor grootschalige AI-toepassingen. Volgens bronnen draait OpenAI inmiddels een jaarlijkse omzetrun-rate van $20 miljard, al blijven de operationele verliezen hoog. OpenAI OpenAI is een onderzoeks- en technologiebedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie en bekend werd met modellen zoals ChatGPT en DALL·E. Het bedrijf ontwikkelt AI-toepassingen die wereldwijd door miljoenen gebruikers en bedrijven worden ingezet. Hoewel OpenAI zelf geen crypto-bedrijf is, speelt het indirect een rol in de sector doordat AI steeds vaker wordt gebruikt voor blockchain-analyse, tradingstrategieën en smart contract-audits. Ook worden AI-tools ingezet voor het opsporen van fraude en het verbeteren van klantenservice bij crypto-platformen. Voor de crypto-industrie is OpenAI relevant omdat het laat zien hoe AI en blockchain elkaar kunnen versterken in innovatie en gebruikstoepassingen. Investeerders zien megadeal aankomen Een succesvolle notering zou een enorme meevaller betekenen voor investeerders als SoftBank, Thrive Capital en het Abu Dhabi-fonds MGX. Analisten noemen het plan een logische stap in een markt die wordt gedomineerd door Nvidia, Apple en Microsoft. Mocht de IPO doorgaan, dan zou het niet alleen de grootste van het decennium worden, maar ook het moment waarop de AI-sector definitief de stap naar Wall Street maakt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht OpenAI bereidt record-IPO voor met waardering tot $1 biljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.

You May Also Like

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange.
TokenFi
TOKEN$0.007285+0.44%
Share
Cryptopolitan2025/09/18 13:20
Silver broke out above $50, once again surpassing the growth of BTC in the year-to-date

Silver broke out above $50, once again surpassing the growth of BTC in the year-to-date

Silver climbed above $50 again, becoming the top performer among traditional assets. Silver has gained a net 58% in the year to date, while BTC stalled with around 30% in net gains.
SILVER
SILVER$0.000000000000064+6.66%
Bitcoin
BTC$106,013+1.35%
TOP Network
TOP$0.000096-0.10%
Share
Cryptopolitan2025/11/11 02:35
Skyrocketing Japan’s Crypto Regulations: FSA Proposal Promises Explosive Future for 2025

Skyrocketing Japan’s Crypto Regulations: FSA Proposal Promises Explosive Future for 2025

Japan’s​‍​‌‍​‍‌​‍​‌‍​‍‌ FSA intends to impose new stricter requirements for custodial services and at the same time to motivate crypto users to self-manage wallets so as not to be reliant on custodial services.The measure is in the pipeline since the San Francisco agency is very concerned about the situation which it described as “anarchy” in the […]
FUTURECOIN
FUTURE$0.12527+3.97%
Notcoin
NOT$0.000774+0.78%
Share
Tronweekly2025/11/11 02:56

Trending News

More

DBS lists Franklin Templeton’s sgBENJI token and Ripple’s RLUSD stablecoin on its exchange

Silver broke out above $50, once again surpassing the growth of BTC in the year-to-date

Skyrocketing Japan’s Crypto Regulations: FSA Proposal Promises Explosive Future for 2025

Deze vroege bitcoiner betaalde $100 per BTC, zijn investering is nu $50 miljoen waard

Investing in RentStac (RNS) Today? Here’s How $10,000 Could Turn Into $800,000

Quick Reads

More

DOGE Price Prediction & Analysis: Will Dogecoin Hit $50 by 2030?

Dropee Complete Guide: Earn Crypto Airdrops with Daily Quiz Game

Solana(SOL) Price Prediction 2030: Will SOL Reach 1,000 USDT?

What Is Privacy Coin? Top Privacy Coins to Trade in 2025

EOS Price Prediction: Can EOS Reach $50 or Even $100 in the Next 10 Years?

Crypto Prices

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,848.23
$105,848.23$105,848.23

+0.75%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,567.53
$3,567.53$3,567.53

+1.36%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.5674
$2.5674$2.5674

+1.51%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.61
$167.61$167.61

+0.79%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18008
$0.18008$0.18008

+0.47%