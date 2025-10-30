OpenAI bereidt record-IPO voor met waardering tot $1 biljoen

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, bereidt een beursgang voor die het kan waarderen op ruim $1 biljoen, volgens bronnen die met Reuters spraken. De stap zou een van de grootste IPO’s ooit worden en volgt kort na een herstructurering die de controle van Microsoft verkleint en ruimte schept voor nieuwe investeerders. OpenAI overweegt in 2026 een officiële aanvraag in te dienen en mikt op een notering in 2027. Het bedrijf wil minstens $60 miljard ophalen om zijn groei in kunstmatige intelligentie te financieren. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Beursgang volgt op grote herstructurering De plannen markeren een nieuwe fase voor OpenAI, dat in 2015 begon als non-profit. De organisatie heeft zich omgevormd tot een hybride structuur waarbij de nieuwe OpenAI Foundation een belang van 26 procent houdt in de commerciële tak. Microsoft bezit nog 27 procent na investeringen van $13 miljard. Het model moet de balans bewaren tussen financiële groei en toezicht op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. BREAKING: OpenAI prepares for IPO targeting up to $1 trillion valuation, planning to raise at least $60 billion with a listing in 2027. The company aims to file as soon as H2 2026. At $1 trillion, OpenAI would enter public markets as one of the most valuable companies ever to… pic.twitter.com/nE58E7Qtz3 — WOLF (@WOLF_Financial) October 29, 2025 Altman wil miljarden voor AI-infrastructuur CEO Sam Altman zei dinsdag dat een beursgang "de meest logische route" is gezien de kapitaalbehoefte. De opbrengst moet dienen om datacenters, chips en energiecapaciteit te financieren voor grootschalige AI-toepassingen. Volgens bronnen draait OpenAI inmiddels een jaarlijkse omzetrun-rate van $20 miljard, al blijven de operationele verliezen hoog. OpenAI OpenAI is een onderzoeks- en technologiebedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie en bekend werd met modellen zoals ChatGPT en DALL·E. Het bedrijf ontwikkelt AI-toepassingen die wereldwijd door miljoenen gebruikers en bedrijven worden ingezet. Hoewel OpenAI zelf geen crypto-bedrijf is, speelt het indirect een rol in de sector doordat AI steeds vaker wordt gebruikt voor blockchain-analyse, tradingstrategieën en smart contract-audits. Ook worden AI-tools ingezet voor het opsporen van fraude en het verbeteren van klantenservice bij crypto-platformen. Voor de crypto-industrie is OpenAI relevant omdat het laat zien hoe AI en blockchain elkaar kunnen versterken in innovatie en gebruikstoepassingen. Investeerders zien megadeal aankomen Een succesvolle notering zou een enorme meevaller betekenen voor investeerders als SoftBank, Thrive Capital en het Abu Dhabi-fonds MGX. Analisten noemen het plan een logische stap in een markt die wordt gedomineerd door Nvidia, Apple en Microsoft. Mocht de IPO doorgaan, dan zou het niet alleen de grootste van het decennium worden, maar ook het moment waarop de AI-sector definitief de stap naar Wall Street maakt. 