Pagamenti Bancari su Blockchain con Deposit Token

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/17 07:42
DAR Open Network
D$0.0349+2.70%
TokenFi
TOKEN$0.01348-0.44%
BRC20.COM
COM$0.017206-0.31%
ArchLoot
AL$0.0836-1.76%
Smart Blockchain
SMART$0.005249-2.76%

Sotto l’egida della Swiss Bankers Association (SBA), tre dei principali istituti bancari svizzeri – UBS, PostFinance e Sygnum – hanno raggiunto un traguardo senza precedenti: la prima transazione di pagamento legalmente vincolante tra banche, utilizzando deposit token su una blockchain pubblica e sotto piena supervisione regolamentare.

Questo risultato segna una svolta per il sistema finanziario elvetico, dimostrando la fattibilità di una vera infrastruttura digitale per il franco svizzero e aprendo la strada a una nuova era di servizi finanziari basati su blockchain.

Oltre i Limiti dei Sistemi Tradizionali

Il sistema di pagamenti domestici svizzero è già riconosciuto per la sua efficienza e convenienza. Tuttavia, le modalità tradizionali mostrano limiti significativi quando si tratta di nuove applicazioni: i pagamenti convenzionali non sono programmabili, non sono disponibili 24 ore su 24 per importi elevati e presentano difficoltà di integrazione con ecosistemi basati su blockchain.

La rappresentazione dei depositi bancari sulla blockchain promette di superare questi ostacoli, consentendo transazioni immediate e definitive su un’infrastruttura condivisa e integrandole direttamente in processi aziendali automatizzati.

Smart Contract e Automazione: Il Futuro dei Pagamenti

L’adozione di programmable rules tramite smart contract su questa nuova infrastruttura permette di eseguire pagamenti solo al verificarsi di determinate condizioni. Questo approccio riduce i rischi, aumenta l’efficienza e accelera le transazioni più complesse.

L’automazione apre inoltre la porta a nuovi servizi digitali: in futuro, i clienti potranno beneficiare di processi di pagamento rapidi, sicuri e trasparenti, sia nel trading di titoli, nella liquidazione automatica di sinistri assicurativi, sia nelle transazioni tra macchine senza intervento umano.

Deposit Token: Prova di Concetto e Risultati

La Proof of Concept (PoC) si è concentrata sul trasferimento off-chain di valuta fiat, attivato da istruzioni di pagamento tokenizzate sulla blockchain tramite deposit token.

Sono stati testati due casi d’uso principali: un pagamento tra clienti di banche partecipanti e un processo simile a un escrow, in cui i deposit token sono stati scambiati con asset tokenizzati, con transazioni processate automaticamente.

La governance del sistema si basa su ruoli chiaramente definiti e sull’utilizzo di smart contract, garantendo processi verificabili, sicurezza tecnica e conformità alle normative.

I risultati confermano che un deposit token utilizzato tra più banche – secondo il modello descritto nella PoC – funziona tecnicamente su una blockchain pubblica con applicazioni permissioned e può innescare pagamenti legalmente vincolanti.

Confermata la Fattibilità Tecnica e Legale

Il rapporto finale attesta la fattibilità tecnica e legale del progetto. La possibilità di effettuare pagamenti tra istituzioni diverse tramite blockchain è ora una realtà, ma la scalabilità richiederà ulteriori adattamenti progettuali e una maggiore collaborazione con altre banche, fornitori di infrastrutture e autorità.

Questo lavoro si inserisce nella strategia dell’associazione in materia di “valute digitali” e mira a generare benefici concreti per l’economia, la società e i clienti bancari svizzeri.

Le Voci dei Protagonisti

Martin Hess, Chief Economist SBA

Martin Hess, responsabile del progetto Digital Currencies della SBA, sottolinea come il deposit token rappresenti “un passo strategico verso il futuro e mette in luce il potenziale innovativo del centro finanziario svizzero”. Il successo della Proof of Concept traccia la rotta per ulteriori sviluppi verso una nuova forma di pagamento digitale.

Alexander Thoma, Head Digital Assets PostFinance

Alexander Thoma evidenzia il grande potenziale del deposit token per rendere le transazioni di pagamento più efficienti e sicure per tutte le parti coinvolte. “La proof of concept ha dimostrato che la tecnologia blockchain funziona a questo scopo ed è legalmente valida.

Siamo determinati a proseguire su questa strada, mettendo a disposizione l’esperienza di PostFinance nei pagamenti e negli asset digitali”.

Thomas Eichenberger, Deputy CEO Sygnum Bank

Per Thomas Eichenberger, Sygnum è nata dalla convinzione che la blockchain rivoluzionerà in modo sostenibile il mercato finanziario e i sistemi di pagamento. “Insieme a partner come UBS e PostFinance, stiamo dimostrando il potenziale di questa tecnologia con esempi concreti, con l’obiettivo di guidare l’innovazione e creare valore aggiunto duraturo per il centro finanziario svizzero”.

Christoph Puhr, Digital Assets Lead UBS Group

Christoph Puhr di UBS sottolinea come la Proof of Concept dimostri che l’interoperabilità del denaro bancario tramite blockchain pubbliche può diventare realtà, abilitando l’innovazione sugli asset tokenizzati e contribuendo a plasmare il futuro dei sistemi finanziari a livello nazionale e globale.

Prospettive Future: Collaborazione e Scalabilità

Il successo della PoC rappresenta solo il primo passo. Per raggiungere una piena scalabilità e sfruttare appieno le potenzialità dei deposit token, sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituti bancari, operatori di infrastrutture e autorità regolatorie.

L’obiettivo è costruire una piattaforma aperta e interoperabile, in grado di accogliere nuovi attori e di offrire servizi sempre più innovativi e sicuri.

La Swiss Bankers Association: Un Polo di Competenza e Innovazione

Fondata a Basilea nel 1912, la Swiss Bankers Association rappresenta oggi circa 265 organizzazioni e 12.000 professionisti.

L’associazione promuove mercati aperti, libertà imprenditoriale e condizioni di concorrenza eque, affermandosi come centro di competenza per il settore bancario e protagonista attivo sui temi del futuro.

Conclusioni: Un Nuovo Standard per la Finanza Digitale

Il completamento della Proof of Concept sui deposit token segna un nuovo standard per l’integrazione delle valute digitali nei servizi finanziari regolamentati.

Non si tratta di semplici “wrapper” sintetici, ma di vere rappresentazioni on-chain dei depositi bancari, pronte a rivoluzionare il modo in cui banche, aziende e cittadini gestiranno i pagamenti nel prossimo futuro. La Svizzera, ancora una volta, si conferma all’avanguardia nell’innovazione finanziaria, ponendo le basi per un sistema più efficiente, sicuro e trasparente.

Per ulteriori dettagli e per consultare il rapporto completo sulla fattibilità, è possibile visitare il sito swissbanking.ch.

Source: https://en.cryptonomist.ch/2025/09/16/svizzera-pagamenti-bancari-blockchain-deposit-token/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Tether Treasury minted another 1 billion USDT, bringing the total minted today to 2 billion USDT

Tether Treasury minted another 1 billion USDT, bringing the total minted today to 2 billion USDT

PANews reported on June 22 that according to Whale Alert monitoring, Tether Treasury has once again minted 1 billion USDT on the Tron network, bringing the minting volume to 2
Juneo Supernet
JUNE$0.0783-8.63%
Share
PANews2025/06/22 23:56
Share
Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback

Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback

Image Cryptocurrency trading can feel like riding a rocket — thrilling when it soars, terrifying when it plummets. One week you’re catching perfect breakouts; the next, you’re staring at a string of red trades wondering if you’ve lost your touch. Every experienced trader, from hobbyists to full-time professionals, eventually encounters the same humbling experience: a losing&nbsp;streak. A losing streak doesn’t mean you’re a bad trader or that the market is “rigged.” It’s part of the game. But how you handle those drawdowns determines whether you eventually thrive or burn out. This guide explores practical, psychology-backed steps to halt the bleeding, reclaim your edge, and come back stronger. Accept the Reality — Fast The first step toward a comeback is radical acceptance. Many traders waste valuable time denying their situation: “It’s just a temporary dip,” “the next trade will fix it,” or “the market is out to get&nbsp;me.” Acceptance doesn’t mean giving up. It means seeing the numbers for what they are. Log into your exchange or trading journal and face the drawdown. Note your total percentage loss, average loss per trade, and how many consecutive losing trades you’ve taken. Clear, objective data cuts through emotional fog and stops magical thinking. Why it matters: Until you acknowledge the full scope of the problem, you can’t design an effective recovery&nbsp;plan. Hit the Emergency Brake: Stop&nbsp;Trading When you’re emotionally charged, even a solid strategy can fail. Over-trading to “win it back” is one of the fastest ways to blow up an&nbsp;account. Give yourself a mandatory cooling-off period. For some traders that’s 72 hours; others need a week or more. During this&nbsp;break: Delete or hide trading apps from your&nbsp;phone. Turn off price&nbsp;alerts. Avoid Twitter or Telegram pump groups that trigger&nbsp;FOMO. Think of this as triage. You’re stopping the financial hemorrhage and allowing your decision-making brain — your prefrontal cortex — to regain&nbsp;control. Conduct a Full Post-Mortem with Your Trading&nbsp;Journal A losing streak is like a plane crash: it demands a black-box investigation. If you’ve kept a detailed trading journal — entries, exits, screenshots, emotional state — you already own the flight recorder. Dissect each trade. Ask yourself: Did I follow my entry rules or chase&nbsp;price? Was my position size within my risk limit (typically 1–2% of capital)? Did I move or cancel stop-loss orders? What was my mental state — boredom, fear, overconfidence? Patterns emerge quickly. Maybe you performed well until you increased leverage, or maybe you traded outside your prime time zone when tired. Seeing these trends on paper removes guesswork and provides the first blueprint for&nbsp;change. Audit Your Risk Management Framework Most devastating drawdowns start as small mistakes compounded by poor risk control. Now is the time to ask hard questions: Position Sizing: Are you risking a fixed percentage of equity per trade? Professionals rarely exceed&nbsp;1–2%. Leverage: Are you consistently using high leverage that magnifies tiny market moves into account-killing swings? Stop-Loss Discipline: Are stops placed based on chart structure, not gut feeling? Did you repeatedly widen or remove&nbsp;them? Re-establish clear rules. For example: “I risk 1% per trade with a maximum daily loss of 3%. If I hit that, I stop trading for the day.” Commit these to paper and treat them as&nbsp;law. Re-Evaluate Your&nbsp;Edge Markets change character. A breakout strategy that thrived in a 2021 bull run might underperform in a choppy 2025 market. Conduct both back-testing and forward-testing: Back-testing: Apply your strategy to recent six-month data to see if it still shows positive expectancy. Forward-testing: Paper trade in real time to verify performance before risking&nbsp;capital. If results lag, tweak parameters: adjust moving-average lengths, require additional confirmation, or change your timeframe. Sometimes the solution is as simple as switching from 15-minute charts to four-hour ones to filter&nbsp;noise. Strengthen Your Psychological Armor Trading is 80% mindset. A losing streak erodes confidence and fuels self-sabotage. Reinforcing mental resilience is non-negotiable. Mindfulness &amp; Meditation: Even ten minutes a day reduces stress hormones and improves&nbsp;focus. Physical Fitness: Regular exercise boosts mood and sharpens decision-making. Structured Routine: Keep regular sleep patterns and schedule screen-free hours. Books like Trading in the Zone (Mark Douglas) and The Daily Trading Coach (Brett Steenbarger) remain classics because they address the inner game. Consider therapy or performance coaching if emotional swings feel unmanageable. Build a Step-by-Step Comeback&nbsp;Plan When you’re ready to trade again, start small and methodical. Micro Size: Reduce position sizes dramatically or trade on a demo account&nbsp;first. Daily Limits: Pre-define maximum daily loss and profit. Hitting either means you stop for the&nbsp;day. Regular Reviews: End every session with a brief written debrief — what worked, what&nbsp;didn’t. Your goal isn’t to “make it all back fast.” It’s to re-establish consistency and rebuild confidence. Diversify Your Financial Base Trading pressure skyrockets when it’s your only source of income. Diversify to reduce emotional weight: Long-term crypto holdings that you don’t actively&nbsp;trade. Traditional investments — index funds, bonds, dividend&nbsp;stocks. Side hustles or freelance work that create steady cash&nbsp;flow. When rent isn’t riding on today’s BTC move, you can wait patiently for high-probability setups instead of forcing&nbsp;trades. Draw Inspiration from Other Traders’ Comebacks History is filled with traders who bounced&nbsp;back: Jesse Livermore, one of the greatest stock speculators, went broke multiple times before earning fortunes&nbsp;again. Modern crypto traders often share similar stories on podcasts and forums — multi-month slumps followed by disciplined recoveries. Seek out trading communities or a trusted mentor. Honest conversations reveal blind spots and remind you that slumps are common rites of&nbsp;passage. Upgrade Your Education Use downtime to sharpen&nbsp;skills: Take advanced technical analysis or risk-management courses. Study blockchain fundamentals to better understand market narratives. Explore new tools: on-chain analytics, order-flow software, or quantitative methods. Continuous learning turns a painful drawdown into an opportunity for long-term growth. Refine Lifestyle Habits that Affect&nbsp;Trading Your daily habits directly impact decision quality. Evaluate: Nutrition: Consistent energy levels matter when you’re monitoring markets for&nbsp;hours. Sleep: Chronic sleep debt impairs judgment as much as&nbsp;alcohol. Environment: A cluttered or noisy workspace invites distraction. Small lifestyle tweaks often produce outsized trading improvements. Develop a Long-Term Perspective Many losing streaks feel catastrophic only because traders measure success in days or weeks. Zoom&nbsp;out: What does your performance look like over 12–24&nbsp;months? Are you improving year over year, even if a single quarter is negative? Adopting an investor’s mindset — thinking in years — reduces the psychological impact of short-term drawdowns and reinforces patient, process-oriented trading. Recognize the Hidden Gifts of a Losing&nbsp;Streak Though painful, drawdowns provide lessons that winners rarely&nbsp;teach: Humility: Markets are bigger than any single&nbsp;trader. Process Discipline: You learn to value risk control above quick&nbsp;profits. Adaptability: Surviving a slump proves you can pivot and&nbsp;thrive. Many seasoned traders look back at their worst months as the events that forged their professional maturity. Key Takeaways Pause trading immediately to stop emotional spirals. Audit every trade and identify recurring mistakes. Reinforce risk management — tighten position sizing, enforce stops, and reduce leverage. Reassess your edge through back-testing and forward-testing. Fortify psychology with mindfulness, exercise, and structured routines. Return with a written plan and micro-sized trades. Diversify income to relieve pressure and encourage patience. Invest in education and community to keep evolving. Final Thoughts Crypto markets reward preparation and punish impulsivity. A losing streak is not the end of your trading career; it’s a crucial checkpoint. By accepting reality, stepping back, analyzing your data, and strengthening both strategy and mindset, you can transform a painful drawdown into a springboard for lasting&nbsp;success. The comeback begins not with a lucky trade but with a deliberate decision to learn and&nbsp;adapt. Liked this story? Hit follow and join me for more firsthand lessons from the wild world of&nbsp;crypto. Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback was originally published in Coinmonks on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story
Share
Medium2025/09/17 16:01
Share
Americans add $16B in consumer credit, total reaches $5.06T

Americans add $16B in consumer credit, total reaches $5.06T

U.S. consumer credit rose by $16 billion in July, reaching $5.06 trillion—third-highest ever.
Union
U$0.013764-21.45%
Everscale
EVER$0.01765-2.75%
Oasis
ROSE$0.02755-1.46%
Share
Cryptopolitan2025/09/17 16:25
Share

Trending News

More

Tether Treasury minted another 1 billion USDT, bringing the total minted today to 2 billion USDT

Crypto Trading: How to Turn a Losing Streak Into a Comeback

Americans add $16B in consumer credit, total reaches $5.06T

Why Pi Network Team Is Betting High on Token2049 As Community Seeks Answers

Three wallets deposited 7.25 billion TOSHI worth $6.15 million to Coinbase