PENGU un PUMP pieredze: kad WLFI kriptovalūta sasniegs zemāko punktu?

By: Bitcoinist
2025/09/04 23:29
WLFI
WLFI$0.1784-19.23%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.08721-19.07%
TokenFi
TOKEN$0.01211-4.04%
pump.fun
PUMP$0.004205+6.16%
Pudgy Penguins
PENGU$0.028656-7.63%

Donalda Trampa atbalstītais World Liberty Financial kriptovalūtas projekts šodien ir cietis vēl vienu triecienu –  WLFI kriptovalūtas žetons nakts laikā ir zaudējis vēl 25 % no savas vērtības un rezultātā pirmo reizi ir nokrities zem 0,17 dolāriem. Tajā pašā laikā Snorter Token investori redz pretēju tendenci, jo tā ICO strauji virzās uz priekšu.

Daudzi WLFI investori norāda uz PENGU un PUMP cenu dinamiku, mēģinot noteikt WLFI kriptovalūtas zemāko punktu. Gan PENGU, gan PUMP cieta no daudziem jokiem un cenu krituma, pirms atrada savu zemāko punktu un sāka atgūties.

WLFI kriptovalūta kritās par 25%,

Kopš WLFI kriptovalūtas tirdzniecības sākuma 1. septembrī tā ir cietusi no vienīgi lejupslīdošas cenu dinamikas. World Liberty Financial pārvaldības žetons, kas tika laists apgrozībā ar cenu 0,31 ASV dolārs, pašlaik tiek tirgots par aptuveni 0,16 ASV dolāriem, kas nozīmē aptuveni 46% vērtības zaudējumu.

Pat ar pastāvīgiem zaudējumiem WLFI joprojām ieņem 31. vietu lielāko digitālo aktīvu reitingā pēc tirgus kapitalizācijas, kas sasniedz 4,09 miljardus dolāru, uzsverot žetona augsto sākotnējo vērtību.

WLFI kriptovalūta kritās par 25%,

Lai apturētu kritumu diagrammā, World Liberty Financial komanda ir iesniegusi priekšlikumu, kas, ja tiks pieņemts, paredz 100 % no WLFI protokola īpašumā esošās likviditātes (POL) gūtajiem maksājumiem piešķirt WLFI atpirkšanai un sadedzināšanai.

Tas ir gudrs gājiens, un, ja priekšlikums tiks pieņemts, tas nozīmē, ka par katru darījumu World Liberty Financial platformā apgrozībā būs mazāk WLFI žetonu, tādējādi samazinot piedāvājumu un radot mākslīgu deficītu.

Šobrīd lielākā daļa reakciju uz priekšlikumu šķiet ir “PAR” WLFI kriptotokenu atpirkšanu un sadedzināšanu. Ir uzskaitītas vairākas alternatīvas, piemēram, komisijas maksu saglabāšana kases operācijām vai komisijas maksu sadalīšana starp kasi un sadedzināšanu.

Priekšlikums joprojām ir spēkā, un nav norādīts datums, kad tas beigsies, bet laiks ir ļoti svarīgs World Liberty Financial komandai, jo tai ir jārīkojas ātri, lai mainītu WLFI tokenu likteni.

Vai padziļināta PENGU un PUMP cenu dinamikas analīze varētu norādīt, kur WLFI sasniegs zemāko punktu?

Gan PENGU, gan PUMP, kad tika laisti tirgū, cieta no līdzīgas cenu dinamikas. No 2025. gada janvāra līdz aprīlim PENGU cena kritās par vairāk nekā 90 %, un daudzi tirgotāji izbaudīja Pudgy Penguins tokena neveiksmi.

No aprīļa līdz jūlijam PENGU piedzīvoja strauju kāpumu, pieaugot par vairāk nekā 1000 % no 0,0038 USD līdz 0,042 USD. No tā izlaišanas brīža 2024. gada decembrī PENGU bija nepieciešami četri mēneši, lai sasniegtu zemāko punktu, pirms sāka savu atgriešanos.

Vai padziļināta PENGU un PUMP cenu dinamikas analīze varētu norādīt, kur WLFI sasniegs zemāko punktu?

No otras puses, PUMP, šķiet, joprojām atrodas apgrieziena vidū, jo tas tika izlaists mazāk nekā pirms diviem mēnešiem. Dienu pēc izlaišanas jūlijā tā cena sasniedza augstāko punktu 0,0067 ASV dolāru apmērā, bet pēc tam kritās līdz 0,00228 ASV dolāriem, kas ir aptuveni 65 % vērtības samazinājums.

Fakts, ka līdz šim PUMP ir piedzīvojis īsāku kritumu nekā PENGU, varētu liecināt par labvēlīgākiem tirgus apstākļiem salīdzinājumā ar laiku, kad tika uzsākts PENGU. Pretējā gadījumā tas varētu nozīmēt, ka PUMP vēl nav sasniedzis savu zemāko punktu, lai gan analītiķi prognozē, ka 4. ceturksnis kriptovalūtu tirgos būs optimistisks.

Jebkurā gadījumā WLFI kriptovalūtas turētāji to negribēs dzirdēt, bet, visticamāk, tokenam priekšā ir vismaz daži grūti mēneši, kuru laikā tā vērtība varētu samazināties vēl vairāk, pirms izveidosies patiesais zemākais punkts.

Snorter Token ($SNORT) sasniedz 3,7 miljonu dolāru iepriekšpārdošanas finansējumā – labākais septembra darījums?

Kamēr WLFI kriptovalūta turpina katru dienu sasniegt jaunas zemākās cenas, Snorter Bot (SNORT) ir ieguvis 3,7 miljonus dolāru savā pašreizējā ICO. Snorter Token ir daudzķēžu Telegram tirdzniecības platforma, kas ne tikai ļauj lietotājiem atrast nākamo 1000x dārgakmeni, bet arī tiek palaista ar savu pašu SNORT žetonu, kas ir pilns ar lietderīgām funkcijām un ir obligāts jebkura ķēdes tirgotāja portfelī.

Snorter Token ($SNORT) sasniedz 3,7 miljonu dolāru iepriekšpārdošanas finansējumā – labākais septembra darījums?

Tirgotāji gūs labumu no konkurētspējīgām tirdzniecības komisijas maksām, kas ir tikai 0,85%, kas padara to par lētāko variantu tirgū, zemāku nekā konkurentiem, piemēram, Trojan, BONKBot, Maestro un Banana Gun jau no paša sākuma.

Kopš tā sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) uzsākšanas Snorter Bot ir piesaistījis vairāk nekā 3,7 miljonus dolāru, kas atspoguļo spēcīgu investoru pieprasījumu pēc projekta, kas apvieno mēmu monētu pievilcību ar praktisku lietderību.

Lai gan Snorter Token sākotnēji būs pieejams tikai Solana tīklā, tas ir izstrādāts, ņemot vērā daudzķēžu iespējas, un ir plāni laikus atbalstīt Base, Ethereum un citas ievērojamas blokķēdes.

Latvijas investori, kas vēlas gūt pasīvos ienākumus no saviem SNORT iepriekšpārdošanas turējumiem, var ieķīlāt savus žetonus, lai iegūtu iespaidīgus 125% APY. Tas sniedz tirgotājiem lielisku iespēju gūt pasīvos ienākumus, gaidot Snorter Bot ICO noslēgumu.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

DeFi is still largely dominated by Ethereum and its EVM ecosystem.
DeFi
DEFI$0.001576-2.05%
MetaDOS
SECOND$0.0000072-25.00%
AaveToken
AAVE$308.82-5.57%
Share
PANews2025/05/02 09:42
Share
Texas state government to allocate $10 million to buy Bitcoin

Texas state government to allocate $10 million to buy Bitcoin

PANews reported on June 24 that according to CoinDesk, Texas Governor Greg Abbott recently signed Senate Bill 21, making the state the first state in the United States to establish
Juneo Supernet
JUNE$0.105-34.45%
Share
PANews2025/06/24 08:38
Share
Stablecoin ecosystem explodes: from Circle IPO to global digital currency landscape transformation

Stablecoin ecosystem explodes: from Circle IPO to global digital currency landscape transformation

introduction In 2025, the digital asset market ushered in a new milestone - Circle successfully landed on the New York Stock Exchange, officially becoming one of the first listed financial
Share
PANews2025/06/21 07:30
Share

Trending News

More

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

Texas state government to allocate $10 million to buy Bitcoin

Stablecoin ecosystem explodes: from Circle IPO to global digital currency landscape transformation

Waves Protocol’s Units.Network Raises $10M as AI-Blockchain Market Heats Up

BlockSpaceForce and Mainnet Capital Target $100M in New Crypto Fund