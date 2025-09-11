PEPE nedēļas laikā pieaug par ~6%: kas veicina šo kustību

Pepe (PEPE) sasniedza aptuveni 6% nedēļas pieaugumu, apsteidzot plašāko kriptovalūtu tirgu un signalizējot par nelielu riska apetītes atgriešanos mēmu monētu jomā. Izsekošanas rīki rāda, ka PEPE 7 dienu laikā pieauga aptuveni par 6–7%, kas ir skaidra atgūšanās pēc nesenās tirdzniecības ar ierobežotu diapazonu. Tikmēr Pepenode — pirmā „mine-to-earn” mēmu monēta uz Ethereum — ir sasniegusi 950 000 ASV dolāru iepriekšpārdošanā, kas ir jauns katalizators, kuru mēs apskatīsim vēlāk šajā rakstā.
Palīdzēja nozares fons: CoinDesk mēmu monētu rādītājs parādīja plašāku diapazonu nekā liela kapitāla etaloni, PEPE izveidojot tuvāko atbalsta un pretestības līmeni. Īstermiņā atbalsts ap 0,00001017 dolāriem un pretestība ap 0,00001082 dolāriem veido nākamo kustību.
Pirmkārt, nozares plūsmas: pēdējās dažās sesijās mēmu monētas kopumā pārspēja lielos tirgus dalībniekus. Stabilāka situācija visā kategorijā parasti palielina likviditāti un noskaņojumu vadošajos nosaukumos, un PEPE piedalījās šajā rotācijā.
Otrkārt, relatīvais spēks: pieaugot par aptuveni 6–7 % nedēļas laikā, PEPE pārspēja globālo kriptovalūtu tirgu, kas nedēļas laikā uzrādīja tikai nelielu pieaugumu. Šī salīdzinošā priekšrocība ir svarīga impulsa tirgotājiem, kuri meklē līderus, nevis atpalicējus.
Treškārt, tīri tehniskie rādītāji: atkārtoti tirgotāju minētā vidējā līmeņa (apmēram 0,00001069 USD) testi nostiprināja pieprasījumu tuvākajā nākotnē, uzlabojot izredzes uz konstruktīvu pieaugumu, ja vien pārdevēji ātri neatgūs šo diapazonu.
Pozitīvā ziņā, optimisti gaidīs cenas noslēgumu virs ~0,00001082 ASV dolāriem, kas signalizētu par iniciatīvu un atvērtu ceļu uz iepriekšējiem vietējiem maksimumiem; nespēja noturēties virs šīs zonas rada risku, ka cena atkal nokritīsies vidējā diapazonā.
Negatīvā ziņā, izšķirošs kritums zem ~0,00001017 ASV dolāriem brīdinātu par impulsa izsīkšanu un palielinātu iespēju, ka notiks dziļāka atgriešanās pie vidējā rādītāja. Pašlaik PEPE nedēļas pieaugums ļauj tam saglabāt pārsvaru pār tirgus vidējo atdevi, tāpēc ”kritumu” pircēji joprojām ir aktīvi.
Kā vienmēr runājot par mēmu monētām, volatilitāte koncentrējas ap virsrakstiem un sociālo aktivitāti. Pozīciju sadalījums un pakāpeniska iekļūšana palīdz pārvaldīt šajā tirgus segmentā raksturīgos īslaicīgos, tendenču virzītos svārstību lēcienus.
Tā kā PEPE nedēļas laikā pieauga par ~6% un mēmu monētu uzmanība atkal pievērsta vardēm, Pepenode ($PEPENODE) izmanto to pašu plaši atzīto PEPE zīmolu, bet apvieno to ar jaunu mehānismu: “mine-to-earn” uz Ethereum. Iepriekšpārdošana jau ir piesaistījusi 950 000 dolāru, un piedāvājums ir vienkāršs: tā vietā, lai pasīvi turētu, dalībnieki spēlē, lai optimizētu ienesīgumu spēles veida ieguves ciklā.
Saskaņā ar Pepenode modeli katrs turētājs sāk ar tukšu virtuālo serveru telpu. Jūs pērkat, uzlabojat vai pārdodat Mining Nodes — katru ar atšķirīgām statistikas datiem —, lai aktivizētu un pielāgotu ieguvi. Iepriekšpārdošanas laikā ieguldījumu APY atalgo agrīnos turētājus, kamēr tiek izvērsts virtuālais ieguves slānis, tādējādi spēlētāji uzkrāj “uguns jaudu” pirms palaišanas.
Pepenode izmanto PEPE kultūras impulsu, vienlaikus noņemot aparatūras barjeru — nav ne iekārtu, ne elektrības rēķinu, tikai virtuālā ieguve, līderu tabulas un papildu stimuli, kas var ietvert populāras mēmu monētas, piemēram, $PEPE. Rezultāts ir PEPE tematikas ekosistēma, kas atalgo aktivitāti, stratēģiju un kopienas konkurenci, nevis tikai monētu turēšanu. PEPE fani Latvijā var iegādāties Pepenode oficiālajā tīmekļa vietnē, izmantojot ETH, BNB un USDT (ERC-20 un BEP-20).