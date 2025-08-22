Powell’s Jackson Hole-toespraak: markten kijken gespannen vooruit

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram De financiële markten staan vandaag vooral in het teken van de jaarlijkse conferentie in Jackson Hole, waar Fed-voorzitter Jerome Powell vanmiddag zijn langverwachte toespraak zal houden. Beleggers en analisten volgen het evenement op de voet, omdat de speech richting kan geven aan het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Afnemende hoop op snelle renteverlaging Lange tijd rekenden markten bijna zeker op een renteverlaging in september. In juli lag de kans volgens de futuresmarkt nog op ruim 90 procent. Inmiddels is dat optimisme echter afgezwakt: de kans wordt nu ingeschat op ongeveer 73 tot 79 procent. De reden daarvoor ligt in recente economische signalen. De groothandelsprijzen stegen vorige maand tot het hoogste niveau in drie jaar, wat wijst op aanhoudende inflatiedruk. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid historisch laag, waardoor de Fed minder haast lijkt te hebben om de rente te verlagen. INFLATION Here’s the data worrying investors: Inflation in the USA remains high despite steady interest rates. Many expect the Fed to maintain current rates longer, impacting the economy. However, there’s a 75% chance of a rate cut in September, per consensus. I’m not… pic.twitter.com/lE67rNpP5l — TokenTide (@TokenTideCrypto) August 22, 2025 Economische signalen en marktreacties De combinatie van stijgende prijsdruk en een verslechterde arbeidsmarkt maakt de afweging voor Powell complex. Terwijl consumenten nog steeds blijven uitgeven en de woningmarkt toch veerkrachtig oogt, zijn er ook tekenen van verzwakking, zoals een lagere banengroei in de afgelopen maanden. Deze gemengde data zorgen voor onzekerheid bij beleggers. De aandelenmarkten lieten dat deze week duidelijk zien: de Nasdaq verloor ruim 2 procent, de S&P 500 daalde meer dan 1 procent, en ook de Dow Jones sloot lager. Terrible numbers in Aug #JobsReport and it gets worse with the increasingly suspicious “revisions”… Here’s a deep-dive, plain English with what you need to know… pic.twitter.com/3Pdba7u1gb — E.J. Antoni, Ph.D. (@RealEJAntoni) September 1, 2023 Deze dalingen weerspiegelen ook duidelijk in de crypto markt, waar Bitcoin, Ethereum en veel andere coins de afgelopen week een neerwaartse trend tonen. Zowel Bitcoin en altcoins gaan de laatste tijd langzaam naar beneden. Bron: CoinGecko Tegelijkertijd bleef de obligatiemarkt relatief rustig, met beperkte bewegingen in de Amerikaanse tienjaarsrente rond de 4,2 tot 4,3 procent. Analisten waarschuwen echter dat de speech van Powell vandaag alsnog flinke schommelingen kan veroorzaken, zeker omdat de liquiditeit in de zomer lager is dan normaal. Wat denk jij? Komen er rente verlagingen? En wat zal dat voor invloed hebben op crypto? Politieke druk en onafhankelijkheid Naast economische data speelt ook de politieke context een rol. Powell ligt onder een vergrootglas door druk vanuit Washington. President Trump heeft recentelijk openlijk gepleit voor renteverlagingen en leverde stevige kritiek op het beleid van Powell en de centrale bank. Hij en Powell staan niet op goede voet met elkaar en hebben zeer uiteenlopende ideeën over hoe de Amerikaanse economie moet worden bepaald. Ook binnen de Fed zelf is er onrust, onder meer door de oproepen tot het aftreden van gouverneur Lisa Cook. Voor Powell is het daarom een uitdaging om zowel de markten als de politiek tegemoet te treden, zonder de onafhankelijkheid van de Fed in twijfel te laten trekken. BREAKING: A Department of Justice official appointed by President Trump has called for Federal Reserve Chairman Jerome Powell to remove Democratic Federal Reserve Governor Lisa Cook, who faces a criminal referral for alleged mortgage fraud from FHFA Director Bill Pulte. pic.twitter.com/UPeJUcSNon — Officer Lew (@officer_Lew) August 21, 2025 Vooruitblik: alle ogen op Jackson Hole Vanmiddag om 16:00 uur Nederlandse tijd zal Powell spreken in Jackson Hole en meer duidelijkheid geven over de koers van de Amerikaanse centrale bank. Of hij expliciet zal hinten op een renteverlaging in september is nog onzeker. De markten wachten gespannen af hoe de boodschap van Powell de toon voor de komende maanden zal zetten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Powell’s Jackson Hole-toespraak: markten kijken gespannen vooruit is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.