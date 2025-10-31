Prenetics acquires 100 Bitcoin, increasing holdings to 378 BTC

Key Takeaways
- Prenetics, a Nasdaq-listed healthcare company, acquired 100 more Bitcoin, bringing its holdings to 378 BTC.
- It is the first healthcare firm to formally adopt Bitcoin as a corporate reserve asset.
Prenetics, a Nasdaq-listed healthcare firm, acquired 100 Bitcoin, bringing its total holdings to 378 BTC as part of its ongoing treasury strategy.
The company stands out as the first healthcare firm to formally adopt Bitcoin as a corporate reserve asset. Prenetics has committed to consistent Bitcoin accumulation through regular purchases, including daily buying to build its position over time.
The firm recently secured dedicated financing to support its Bitcoin acquisition efforts, reinforcing its long-term commitment to crypto assets as part of its treasury management approach.
Prenetics’ growing Bitcoin position has earned it recognition on the Bitcoin 100 Ranking, a leaderboard that tracks companies with significant cryptocurrency holdings.
Source: https://cryptobriefing.com/prenetics-acquires-100-bitcoin-holdings-378-btc/