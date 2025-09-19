PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains, waaronder Avalanche en Tron

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   PayPal’s stablecoin PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains via LayerZero en vergroot zo zijn bereik in de cryptomarkt. Deze stap maakt de munt toegankelijker voor gebruikers en bedrijven en versterkt PayPal’s positie in de snelgroeiende stablecoinsector. Adoptie van PYUSD versnelt door uitbreiding naar chains PayPal’s stablecoin PYUSD gaat een nieuwe fase in met de overstap naar negen extra blockchains via LayerZero. Daarmee verstevigt het bedrijf zijn positie in de snelgroeiende stablecoinmarkt en speelt het in op de groeiende behoefte aan interoperabiliteit en toegankelijkheid. Deze uitbreiding markeert een belangrijke ontwikkeling in het gebruik van digitale dollars binnen het cryptolandschap, waar snelheid en compatibiliteit van netwerken steeds belangrijker worden. Wat is PYUSD en waarom is het belangrijk? PayPal USD (PYUSD) is een stablecoin die wordt uitgegeven door Paxos Trust Company en volledig wordt gedekt door Amerikaanse dollars. Het doel van de munt is helder: stabiliteit behouden en inzetbaar zijn voor betalingen, handel en DeFi-toepassingen. Tot voor kort was PYUSD beschikbaar op Ethereum, Solana, Arbitrum en Stellar. Paxos joins Circle and Ripple in applying for trust bank licenses. Company issues PayPal’s stablecoin PYUSD.@Paxos Trust Company, the cryptocurrency firm behind @PayPal’s stablecoin, said it is applying to create a national trust bank in the U.S., joining a raft of digital… pic.twitter.com/PkqqOGfgHZ — The British Blockchain Association (@Brit_blockchain) August 13, 2025 Met de nieuwste uitbreiding sluit het zich aan bij andere netwerken, waaronder Aptos, Avalanche, Tron en Flow. Voor gebruikers betekent dit dat de stablecoin op meer plekken inzetbaar is. Voor ontwikkelaars biedt dit extra flexibiliteit doordat ze PYUSD eenvoudiger kunnen integreren in verschillende ecosystemen. Hierdoor krijgt de munt een sterkere positie in een markt die inmiddels een waarde van 270 miljard dollar vertegenwoordigt. PAYPAL’S STABLECOIN IS MULTICHAIN Powered by LayerZero, $PYUSD is now live on Tron, Avalanche, Abstract, Sei, Stable, and Aptos. pic.twitter.com/FZ8akAtyWs — Coin Bureau (@coinbureau) September 18, 2025 De rol van LayerZero in de uitbreiding van PYUSD LayerZero speelt een sleutelrol in deze uitbreiding. Het protocol zorgt ervoor dat PYUSD probleemloos tussen blockchains kan bewegen zonder zijn waarde te verliezen. Via de Stargate-bridge, die meer dan 80 netwerken verbindt, wordt een permissionless variant gelanceerd: PYUSD0. Deze blijft volledig 1:1 inwisselbaar voor dollars en helpt de versnippering van liquiditeit tegen te gaan. Veel stablecoins kampen met meerdere versies op verschillende netwerken, wat verwarring veroorzaakt. LayerZero’s technologie voorkomt dat probleem door één uniforme munt te garanderen. Voor bedrijven en ontwikkelaars schept dit vertrouwen: ze weten dat de token betrouwbaar en breed inzetbaar is. Zo kan PYUSD worden geïntegreerd in uiteenlopende toepassingen, van betaaloplossingen tot financiële protocollen. PayPal built the first global digital payment network at the onset of the internet age. In 2023, they were the first major fintech company to launch a stablecoin with PYUSD. With PYUSD0, PayPal and LayerZero are working to drive greater availability of PYUSD across blockchains. pic.twitter.com/CWOc2CP6sA — LayerZero (@LayerZero_Core) September 18, 2025 PYUSD binnen de snelgroeiende stablecoinmarkt De stablecoinmarkt wordt nu vooral gedomineerd door Tether (USDT) met een marktkapitalisatie van ongeveer 171 miljard dollar en Circle’s USDC met 74 miljard dollar. PYUSD staat daar met 1,3 miljard dollar nog ver onder, maar de munt groeit gestaag. Uit onderzoek van EY-Parthenon blijkt dat 36% van de ondervraagde bedrijven PYUSD al gebruikt. Dat percentage ligt hoger dan bij enkele grotere concurrenten. Voor consumenten en bedrijven die behoefte hebben aan stabiele betaalmiddelen kan de bredere inzetbaarheid van PYUSD aantrekkelijk zijn. De koppeling met de Amerikaanse dollar en de dekking door Paxos zorgen bovendien voor zekerheid: de munt is stabiel en voorspelbaar, en dat vertrouwen is cruciaal voor verdere adoptie. Gevolgen voor adoptie door bedrijven en gebruikers Met de uitbreiding krijgt PYUSD meer praktische toepassingen. Bedrijven zien de munt als een alternatief voor traditionele betaaloplossingen, omdat ze stabiliteit combineert met de snelheid en efficiëntie van blockchain. Ontwikkelaars kunnen PYUSD eenvoudig integreren in hun apps en protocollen, wat de verspreiding verder vergroot. Ook consumenten krijgen meer opties, bijvoorbeeld bij peer-to-peer transacties. Daarbij speelt PayPal Links een rol: deze dienst ondersteunt naast bitcoin en ether ook PYUSD. Dit laat zien dat PayPal niet alleen een stablecoin uitgeeft, maar werkt aan een breder ecosysteem voor digitale betalingen. Interoperabiliteit maakt het voor gebruikers eenvoudiger om transacties over verschillende netwerken te doen, zonder zich druk te maken over technische barrières. Voor bedrijven opent dit bovendien deuren naar toepassingen als internationale betalingen en treasurybeheer. Today, @Visa announced support for Paxos‑issued USDG and PYUSD in its stablecoin settlement offering. Honored to join forces with one of the world’s leading payment innovators to shape the future of financial rails. pic.twitter.com/e3ReplVN0K — Paxos (@Paxos) July 31, 2025 PYUSD als nieuwe spil in de stablecoinmarkt Met de overstap naar negen extra blockchains en de kracht van LayerZero zet PYUSD een stevige stap vooruit. Bovendien laat deze uitbreiding zien dat grote fintechbedrijven zich steeds nadrukkelijker mengen in de cryptowereld. Deze ontwikkeling spreekt zowel particuliere gebruikers als bedrijven aan en tilt stablecoins naar een nieuw niveau. PYUSD groeit daarmee uit tot meer dan een nicheproduct: het ontwikkelt zich tot een vaste waarde binnen het digitale financiële systeem. PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains, waaronder Avalanche en Tron

2025/09/19 17:46
Het bericht PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains, waaronder Avalanche en Tron is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

