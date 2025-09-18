Record instroom Bitcoin-ETF’s – richting $120.000?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De markt voor Bitcoin ETF’s laat wederom een opvallende trend zien. De afgelopen week werd de grootste instroom sinds juli geregistreerd, een ontwikkeling die de aandacht van zowel institutionele als particuliere beleggers trekt. Deze instroom zorgt voor nieuwe speculatie over de vraag of Bitcoin binnenkort de grens van 120.000 dollar kan doorbreken. Laten we dit hieronder nader bekijken. Grootste instroom sinds juli Volgens recente marktgegevens wist de Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s een instroom te krijgen ver boven de gemiddelde niveaus van de afgelopen weken. Alleen al op 16 september werd meer dan 290 miljoen dollar netto in deze fondsen gestort. Daarmee markeert dit de zevende opeenvolgende dag met positieve instroom, een duidelijk teken dat institutionele belangstelling opnieuw toeneemt. De grootste bijdrage kwam van BlackRock’s iShares Bitcoin Trust, dat meer dan 200 miljoen dollar stortte. Ook de ETF’s van Fidelity en Ark lieten grote instroom zien. Kortom, de instroom blijft positief. U.S. spot Bitcoin ETFs Ignite with a $553M daily inflow, pushing a four-day streak to $1.7B. Ether ETFs also saw a resurgence with $113M in new funds. #Bitcoin #ETF #ETHhttps://t.co/zZiNqtKSEm — Cryptonews.com (@cryptonews) September 12, 2025 Hoe instroom prijsondersteuning biedt De sterke instroom in Bitcoin ETF’s is meer dan een mijlpaal. Het laat zien hoe de vraag naar Bitcoin groeit vanuit institutionele hoek en dat deze vraag niet voor een keer is, maar structureel is. Omdat de instroom de hoeveelheid nieuw geminde Bitcoin overtreft, ontstaat er een overschot qua vraag dat de prijs positief kan beïnvloeden. Dit verschil tussen aanbod en vraag zorgt ervoor dat het dalende risico wordt beperkt. Wanneer institutionele beleggers via ETF’s posities opbouwen, gebeurt dit bovendien vaak met een langere beleggingshorizon. Dat geeft de markt extra stabiliteit, zeker in een periode waarin onzekerheden rondom rente en macro-economie nog altijd spelen. Signaalfunctie voor beleggers Voor beleggers in de crypto markt hebben deze cijfers een signaalfunctie. Het vertrouwen dat grote institutionele spelers door miljarden te alloceren in gereguleerde beleggingsproducten bevestigt dat Bitcoin steeds meer gekocht wordt in de traditionele financiële wereld. Dit momentum werkt vaak door naar de bredere markt, omdat particuliere beleggers dit zien als bevestiging dat de trend omhoog sterker wordt. Ook technische analyse wijst op een belangrijke fase. De koers van Bitcoin beweegt rond de 118.000 dollar, een weerstandsniveau dat al meerdere keren is getest. Het momentum dat voortkomt uit de ETF instroom kan de kracht geven om dit niveau te doorbreken en een nieuwe fase van prijsstijging richting 120.000 dollar in te luiden. Op korte termijn richting de $120.000? Hoewel niemand met zekerheid kan voorspellen of Bitcoin dit niveau direct zal bereiken, biedt de huidige context sterke aanwijzingen dat de kans aanwezig is. De combinatie van record instroom, institutioneel vertrouwen en een gunstig technisch analyse vormt een krachtige mix. Beleggers doen er goed aan om rekening te houden met de invloed van externe factoren zoals beleidsbesluiten van de Federal Reserve. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Record instroom Bitcoin-ETF’s – richting $120.000? is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.