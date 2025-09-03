Revolut krijgt $75 miljard waardering door aandeelverkoop

De waarde van fintechbedrijf Revolut is omhoog geschoten naar $75 miljard. De nieuwe waardering is het resultaat van een interne aandelenverkoop en laat zien hoe cryptowinst en strategische keuzes de positie van het bedrijf versterken. Aandeelverkoop stuwt Revolut naar $75 miljard Bij Revolut is een nieuwe ronde van secundaire aandelenverkoop gestart, waarbij medewerkers hun aandelen te gelde mogen maken. De waardering waarop dit gebeurt bedraagt een stevige $75 miljard. Dat is een aanzienlijke sprong vergeleken met de $45 miljard van een jaar geleden. Volgens een interne memo, ingezien door Bloomberg, worden de aandelen intern verhandeld tegen een prijs van $1.381,06 per stuk. Hoewel Revolut zich niet uitlaat, spreekt de actie voor zich. Revolut positioneert zich nadrukkelijk als een zwaargewicht binnen de fintechwereld. Deze waardestijging komt op een moment waarop veel techbedrijven juist onder druk staan. Voor Revolut is dit momentum geen toeval. Het bedrijf laat op meerdere fronten groeicijfers zien. Daarbij speelt crypto een opvallend grote rol. Revolut Launches Secondary Stock Sale at $75 Billion Valuation#btc #bitcoin #crypto #cryptonewshttps://t.co/FBxvq0P29f — Crypto Newz (@CryptoNewsMag) September 2, 2025 Crypto als groeimotor van Revolut Een belangrijk deel van Revoluts winstgroei is toe te schrijven aan de crypto-activiteiten. De inkomsten uit rente en kaarttransacties groeien ook gestaag, maar vooral de handel in digitale valuta zorgt voor een stevige groeiversnelling. Gebruikers kunnen via de app eenvoudig cryptocurrencies kopen en verkopen, wat het platform populair maakt onder een breed publiek van tech-savvy klanten. Maar het blijft niet bij winst. Door crypto zo naadloos te integreren in het totale dienstenpakket, weet Revolut zich te onderscheiden van concurrenten. Het bedrijf vervult daarmee een brugfunctie tussen traditionele financiële diensten en de dynamische wereld van digitale assets. Juist nu consumenten hoge eisen stellen aan hun financiële tools, weet Revolut hierin mee te bewegen. Banklicentie in zicht: fintech wordt bank Revolut zet koers naar Britse bankstatus Naast de focus op crypto wil Revolut ook een formele bankstatus verkrijgen in het Verenigd Koninkrijk. De ambitie: dit jaar nog opereren als volledig erkende Britse bank. Dat zou betekenen dat het bedrijf onder toezicht van de Britse financiële autoriteiten mag werken, inclusief het aanbieden van spaar- en betaalrekeningen en het verstrekken van leningen. Die strategische zet past binnen een bredere poging van Revolut om het beeld van een pure fintech-onderneming van zich af te schudden. Met een officiële bankvergunning kan het bedrijf toetreden tot een sector waarin betrouwbaarheid, toezicht en klantbescherming centraal staan. Tegelijkertijd blijft het trouw aan zijn tech-roots door traditionele bankdiensten te combineren met slimme, digitale innovaties. Strategisch voordeel in een concurrerende markt Deze stap richting banklicentie levert Revolut ook een concurrentievoordeel op. Waar klassieke banken vaak worstelen met trage innovatieprocessen, kan Revolut wendbaar inspelen op digitale trends zoals embedded finance en AI-gestuurde financiële tools. Zo ontstaat een hybride model dat zowel jongeren als conservatieve spaarders aanspreekt. Wat Revolut onderscheidt, is de combinatie van technologische vernieuwing, een groeiende klantengroep en de uitbreiding naar de traditionele bankmarkt. En die combinatie vertaalt zich in vertrouwen van investeerders. Dat blijkt uit de indrukwekkende waardering die het bedrijf nu krijgt toegeschreven. Hoewel Revolut zelf nog geen concrete plannen heeft bevestigd, laat deze interne aandelenverkoop zien dat er al veel interesse bestaat in het bedrijf, zelfs zonder publieke notering. Zo’n sterke waardering geeft Revolut bovendien ruimte om met investeerders om tafel te gaan onder gunstige voorwaarden. Eerdere uitspraken van het management suggereren dat een beursgang zeker tot de mogelijkheden behoort zodra de omstandigheden meewerken. Voor nu biedt dit scenario vooral flexibiliteit. Interne aandeelverkoop als test en beloning Tegelijkertijd speelt deze interne verkoop ook een rol als beloningsmechanisme. Werknemers die vanaf het begin betrokken waren, krijgen nu de kans om de waarde van hun inzet deels te verzilveren. Dat versterkt de loyaliteit én helpt talent aan boord te houden in een krappe markt. Daarnaast levert zo’n gecontroleerde verkoop het management inzicht op in hoe insiders het bedrijf waarderen. Die informatie kan dienen als realiteitscheck en richtinggevend zijn voor een eventuele IPO. Revolut just shook Europe’s tech scene $75B valuation (vs $45B last year) ‍ Employees cashing out 20% in shares $4B revenue & $1B profit in 2024 50M+ users, crypto + banking expansion IPO whispers for 2026 (likely New York)#Revolut #Fintech #Crypto #btc #eth pic.twitter.com/1Oj55B13kq — PrincipeCripto (@PrincipeCripto) September 2, 2025 Van crypto-app tot bank: Revolut herschrijft de spelregels Met een waardering van $75 miljard zet Revolut zich stevig neer als voorloper in het grensgebied van fintech en crypto. De kracht ligt in de combinatie van snelle technologie, slimme cryptodiensten en een duidelijke koers richting traditionele bankrollen. Revolut verandert niet alleen mee met de markt, maar drukt er ook nadrukkelijk zijn stempel op. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Het bericht Revolut krijgt $75 miljard waardering door aandeelverkoop is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.