Ripple nu verbonden met betalingsnetwerk van 4 miljard rekeningen

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Ripple heeft een flinke stap gezet in de wereldwijde betaalinfrastructuur. Het bedrijf breidt zijn samenwerking met Thunes, een aanbieder van grensoverschrijdende betalingen, verder uit. Dankzij deze samenwerking krijgt Ripple toegang tot een netwerk dat meer dan 3 miljard mobiele wallets en 4 miljard bankrekeningen heeft in ruim 130 landen. Van 2020 naar een nieuwe fase Ripple en Thunes werken al sinds 2020 samen, maar volgens een officiële verklaring van Thunes is de integratie nu een nieuwe fase ingegaan. Het bedrijf gebruikt Ripple’s blockchain om zijn Direct Global Network te versterken. Dat netwerk vormt de ruggengraat van betaaloplossingen voor B2B- en B2C-klanten wereldwijd, met als doel snellere, goedkopere en veiligere transacties. Chloe Mayenobe, president en COO van Thunes, benadrukt dat de samenwerking met Ripple de kloof tussen traditionele financiële instellingen en de digitale economie verder dicht: “Door real-time settlement en diepe lokale integraties te combineren, maken we digitale betalingen schaalbaar, compliant en wereldwijd toegankelijk.” SmartX treasury en directe uitbetalingen Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is dat Ripple zijn technologie levert aan het SmartX treasury systeem van Thunes. Hierdoor kunnen banken en crypto bedrijven hun fondsen sneller beheren en uitbetalen in lokale valuta. Vooral in regio’s met beperkte bancaire infrastructuur zorgt dit voor een belangrijke ‘last mile’-oplossing, waarbij betalingen daadwerkelijk de eindgebruiker bereiken. ✅Finally, direct confirmation! #Ripple & Thunes are combining Thunes’ network w/ Ripple’s blockchain-powered payments solutions to allow Ripple’s enterprise customers to more easily withdraw funds in new currencies & countries. This has always been hard to confirm in print. 1/2 pic.twitter.com/8s3OMkFEh2 — WrathofKahneman (@WKahneman) September 2, 2025 Ripple Payments biedt transparante en betrouwbare cross-border transacties en faciliteert zowel on- als off-ramps voor diverse financiële instellingen. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Fed-voorzitter Powell kondigde een mogelijke verlaging van de rentes aan, en dit zou zomaar eens de start van een nieuwe bull run kunnen betekenen. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke munten in 2025 serieuze groeipotentie tonen, van… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Toename wereldwijde adoptie Voor Ripple is dit partnerschap opnieuw een bevestiging van zijn rol in de internationale betaalwereld. Fiona Murray, managing director Asia Pacific bij Ripple, zegt dat de samenwerking met Thunes een “belangrijke stap is in de massale adoptie van blockchain betalingen”. Volgens haar verbindt deze deal de schaal en betrouwbaarheid van Thunes’ netwerk met de innovatieve infrastructuur van Ripple, waardoor gebruikers wereldwijd profiteren van lagere kosten en snellere transacties. Met de integratie in het Thunes netwerk vergroot Ripple zijn bereik aanzienlijk: van grote financiële instellingen tot eindgebruikers in opkomende markten. Voor miljoenen mensen zonder directe toegang tot traditionele banken kan dit een deur openen naar betaaloplossingen die wel snel, veilig en transparant zijn. Wat nu? Ripple staat dankzij de samenwerking met Thunes in directe verbinding met 4 miljard rekeningen wereldwijd. Het laat zien dat blockchain niet alleen een belofte is, maar steeds vaker de ruggengraat vormt van betaaloplossingen die de traditionele financiële sector aanvullen en in sommige gevallen zelfs vervangen. Voor Ripple en XRP is dit een belangrijke stap richting bredere adoptie en institutionele erkenning. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ripple nu verbonden met betalingsnetwerk van 4 miljard rekeningen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.