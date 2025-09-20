Ripple’s hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Ripple’s Chief Legal Officer Stuart Alderoty sprak zich deze week voor het eerst uit over de eerste exposure naar XRP op de markten via een spot ETF en noemt het een belangrijke stap richting verdere institutionele adoptie. SEC keurt nieuwe standaarden goed Alderoty reageerde op nieuws van de National Cryptocurrency Association, dat meldde dat de SEC nieuwe regels heeft goedgekeurd. Deze maken het eenvoudiger voor beurzen zoals Nasdaq en NYSE om crypto ETF’s te noteren. Voorheen moest iedere ETF apart door een complex goedkeuringsproces, maar dankzij de nieuwe standaarden kunnen beurzen één framework volgen. Dit brengt crypto dichter bij traditionele beleggingsinstrumenten en verlaagt de drempel voor miljoenen beleggers. Volgens Alderoty is dit niet alleen "goede regelgeving," maar vooral een maatregel die vertrouwen schept. "Regulatory clarity bouwt vertrouwen voor Amerikanen." Eerste XRP ETF breekt records De timing is opvallend, want vlak daarvoor lanceerde Rex Osprey de eerste Amerikaanse spot ETF's voor XRP (XRPR) en Dogecoin (DOJE). De vraag was direct groot: XRPR had op de eerste dag $37,7 miljoen handelsvolume, volgens Bloomberg analist Eric Balchunas het hoogste dag-één-volume van alle ETF lanceringen in 2025. Binnen 90 minuten draaide de XRP ETF al $24 miljoen om, vijf keer meer dan de futures ETF's voor XRP ooit op hun openingsdag wisten te behalen. Balchunas ziet de sterke start als een positief teken voor de bredere markt: "Dit kan een voorbode zijn voor de golf aan '33 Act ETF's die er binnenkort aankomt." Grayscale breidt uit Naast Rex Osprey kondigde ook Grayscale nieuwe stappen aan. De bestaande Digital Large Cap Fund, waarin XRP onderdeel van is, krijgt een nieuwe ticker en zal verdergaan als de Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF. Daarmee wordt een bredere crypto basket onder de nieuwe regels genoteerd. Volgens analisten gaat het snel: met de goedkeuring van de SEC voor general listing standaarden, kunnen straks naar verwachting 12 tot 15 munten die al futures contracten op Coinbase hebben, via spot ETF's toegankelijk worden gemaakt. Belang voor XRP en de markt De combinatie van een recordbrekende lancering en heldere regelgeving geeft XRP een stevige duw in de rug. Voor Ripple is dit ook een symbolische overwinning, na jaren van juridische strijd met de SEC. Dat juist XRP (samen met Dogecoin) één van de eerste altcoins is die in de VS een spot ETF krijgt, onderstreept de groeiende legitimiteit van de munt. Voor de bredere markt kan dit momentum een belangrijke katalysator zijn. Waar Bitcoin en Ethereum al langer institutionele aandacht trekken, opent de goedkeuring van XRP ETF's de deur voor meer diversiteit in beleggingsproducten. Dit zou niet alleen liquiditeit, maar ook vertrouwen kunnen vergroten. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple's hoofdadvocaat geeft update over XRP ETF is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 