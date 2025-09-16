Robinhood lanceert Ventures Fund 1, opent private markets voor retail

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Robinhood, een grote beurs, wil Robinhood Ventures Fund I (RVI) lanceren. Met dit fonds willen ze particuliere beleggers toegang geven tot een private markt. Hiermee openen ze een markt voor beleggers die normaal gesproken gesloten is. Maar waarom willen ze dit lanceren? En wat betekent het voor de cryptomarkt? Robinhood geeft retail toegang tot private markets Robinhood heeft een aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) ingediend voor de lancering van Robinhood Ventures Fund I (RVI). RVI is een closed-end fonds dat zich richt op beleggers die toegang willen tot de private markt. In een persbericht deelde het bedrijf hoe het fonds zich zal richting op investeringen in private bedrijven in verschillende sectoren. Als de SEC het fonds goedkeurt, kunnen retail beleggers RVI aandelen kopen om indirect toegang tot private bedrijven te krijgen. Dit komt op een bijzonder moment. Robinhood geeft aan dat het aantal beursgenoteerde bedrijven in de VS tussen 2000 en 2024 daalde met ongeveer 43%. In de tussentijd is de waarde van private bedrijven alleen maar verder gestegen. Het bedrijf wil met de stap de kloof tussen de publieke markt en private bedrijven dichten. Vlad Tenev, CEO van Robinhood, liet hierover weten: “Tientallen jaren lang hebben rijke mensen en instellingen geïnvesteerd in private bedrijven, terwijl particuliere beleggers onterecht werden buitengesloten. Met Robinhood Ventures kunnen gewone mensen investeren in kansen die voorheen alleen voor de elite waren weggelegd.” Deze stap van Robinhood komt nadat ze private tokenized aandelen in de Europese Unie aanbieden. Door dit ook te doen in de VS helpen ze de kloof te dichten. De beurs wil RVI aandelen laten verhandelen op de New York Stock Exchange (NYSE) en op haar eigen platform. De rol van crypto in het dichten van de kloof tussen private en open markten Crypto speelt een belangrijke rol in het dichten van de kloof tussen private en open markten. Door de mogelijkheid om activa te tokeniseren, kunnen particuliere beleggers ook toegang krijgen tot private markten. Robinhood probeert dit al te doen door een fonds aan te bieden. Het bedrijf kan dit combineren met blockchaintechnologie om de kloof nog verder te dichten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Robinhood lanceert Ventures Fund 1, opent private markets voor retail is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.