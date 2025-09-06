S&P 500 herweging: Robinhood toegevoegd, Strategy uitgesloten

2025/09/06 17:01
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Bij de laatste S&P 500-herweging kreeg Robinhood een plek in de index, terwijl Strategy, ondanks dat het voldeed aan de criteria, buiten de boot viel. Dit verschil laat zien hoe klassieke criteria botsen met de opmars van crypto in de financiële wereld. Robinhood in de S&P 500: koersstijging en impact Koersreactie en marktkapitalisatie De opname van Robinhood in de S&P 500 per 22 september 2025 had direct effect op de beurs. Het aandeel schoot in de nabeurshandel met ruim 7% omhoog. Daardoor steeg de marktwaarde tot zo’n $91,5 miljard. Ook andere nieuwkomers zoals AppLovin en Emcor profiteerden. Van alle nieuwe namen viel de stijging van Robinhood het meest op. Het succes komt voort uit de populariteit bij particuliere beleggers en de rol die het platform inmiddels in de cryptohandel heeft. Betekenis voor de financiële sector De beslissing om Robinhood toe te laten benadrukt hoe belangrijk een hybride model is. Een mix van traditionele aandelenhandel en cryptodiensten blijkt aantrekkelijk voor indexbeheerders. Het laat zien dat de sector in hoog tempo verandert en dat bedrijven die beide markten verbinden een steeds grotere rol spelen. $HOOD MAKES HISTORY Robinhood has officially been added to the S&P 500 — joining the ranks of America’s top companies. A huge milestone for shareholders and a testament to the leadership + team driving this journey. This is just the beginning. pic.twitter.com/2YcgYdvpIH — Brian Rose, Founder & Host of London Real (@LondonRealTV) September 6, 2025 Waarom Strategy buiten de S&P 500 werd gehouden Uitsluiting ondanks criteria Strategy, het bedrijf van Michael Saylor, voldeed aan de toelatingscriteria. Toch kreeg het geen plek in de index. Een officiële toelichting bleef uit. Dat riep vragen op bij beleggers. Veel beleggers hadden juist verwacht dat de enorme Bitcoin-reserves van het bedrijf zouden meewegen in het besluit. Terughoudendheid tegenover crypto-treasuries De keuze maakt duidelijk dat Wall Street nog voorzichtig blijft tegenover ondernemingen die hun bedrijfsmodel grotendeels baseren op Bitcoin. Waar Robinhood wordt beloond voor zijn diversiteit, wordt Strategy gezien als te eenzijdig. Daarmee bevestigen de indexbeheerders dat opname van crypto-gerelateerde bedrijven niet alleen draait om cijfers, maar ook om de stabiliteit en breedte van hun inkomstenmodel. De rol van crypto-bedrijven in traditionele indexen De kwestie rond Strategy legt een bredere spanning bloot tussen crypto en traditionele financiële instituties. Hybride spelers zoals Robinhood weten voet aan de grond te krijgen, terwijl puur op crypto gerichte ondernemingen vaker buitengesloten blijven. De recente herweging illustreert dat indexbeheerders wel ruimte zien voor bedrijven die cryptodiensten combineren met klassieke activiteiten, maar terughoudend blijven bij ondernemingen die bijna volledig afhankelijk zijn van digitale assets. Dit benadrukt dat spreiding en een solide bedrijfsmodel doorslaggevend zijn voor een plek in de S&P 500. Wat beleggers kunnen leren van de herweging Voor beleggers is dit een teken dat de markt kansen ziet voor bedrijven die crypto combineren met een breder model. Pure crypto-spelers lijken voorlopig minder kans te maken op opname in grote indexen zoals de S&P 500. De situatie onderstreept ook dat indexbeslissingen niet puur objectief zijn. Naast cijfers spelen factoren als volatiliteit, risicobeeld en de perceptie van stabiliteit een rol. Voor langetermijnbeleggers kan dat betekenen dat hybride bedrijven een veiliger pad naar brede marktacceptatie bieden. Tegelijk kan de afwezigheid van pure crypto-bedrijven leiden tot meer koersschommelingen. Voor beleggers kan dit zorgen voor onverwachte kansen en extra beweging in de markt. Wie spreidt en let op de kracht van het bedrijfsmodel, kan zo op de lange termijn waarde en erkenning veiligstellen. JUST IN: Strategy Inc., led by Michael Saylor, was not included in the latest S&P 500 index rebalancing, despite meeting all eligibility criteria. MSTR stock fell ~2% in after-hours trading. AppLovin, Robinhood, and Emcor Group secured spots instead. #Bitcoin #S&P500 #MSTR pic.twitter.com/FqWSf8kEkx — JayMan (@zone_jd) September 6, 2025 Wat de S&P 500 herweging zegt over crypto’s toekomst De opname van Robinhood en de afwijzing van Strategy laten zien hoe complex de verhouding tussen crypto en Wall Street nog altijd is. De acceptatie gaat stap voor stap. Voorlopig is er vooral winst voor hybride bedrijven. Voor pure crypto-bedrijven blijft de weg voorlopig lastiger en minder zeker. Het bericht S&P 500 herweging: Robinhood toegevoegd, Strategy uitgesloten is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

