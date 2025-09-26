SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse toezichthouders SEC en FINRA onderzoeken opvallende koersbewegingen rond bedrijfsaankondigingen over crypto-treasuries. Ondernemingen die bitcoin op hun balans willen zetten, staan onder streng toezicht vanwege mogelijke overtredingen van informatieverplichtingen. Waarom de SEC crypto-treasury onderzoekt In de eerste helft van 2025 gaven meer dan 200 beursgenoteerde bedrijven aan dat ze digitale activa, vooral bitcoin, willen toevoegen aan hun reserves. Opvallend was dat bij veel van deze bedrijven de handelsvolumes en aandelenkoersen al kort voor de aankondiging fors stegen. Voor de SEC en FINRA reden genoeg om alarm te slaan. De toezichthouders vermoeden dat er sprake is van het lekken van koersgevoelige informatie of zelfs van voorkennis. Regulation Fair Disclosure (Reg FD) vereist dat alle belangrijke informatie gelijktijdig en publiek gedeeld wordt. De verdenking is nu dat sommige bedrijven zich daar niet aan hebben gehouden en hun crypto-plannen al vóór de officiële bekendmaking doorspeelden aan een select gezelschap. Regulators on Alert The SEC and FINRA have contacted several firms after identifying unusual trading activity ahead of announcements regarding digital asset treasuries. The move comes after sharp price swings and heavy volumes were recorded just before companies revealed… pic.twitter.com/Z97uzGnFX4 — The Coin Republic (@TCR_news_) September 26, 2025 Bedrijven onder vuur: signalen van insider trading Voorlopige bevindingen tonen dat bepaalde aandelen dagen vóór crypto-gerelateerde aankondigingen al onverklaarbare koerssprongen maakten. De SEC en FINRA hebben inmiddels ruim 200 bedrijven benaderd met vragenlijsten en informatieverzoeken. De aandacht ligt onder meer op interne communicatie, transacties van bestuurders en contacten met externe adviseurs. Hoewel er nog geen concrete aanklachten zijn, wijzen toezichthouders op het risico van mogelijke sancties of juridische stappen. Ondernemingen die niet transparant of correct handelen, lopen het risico om vertrouwen van investeerders te verliezen én imagoschade op te lopen. De rol van FINRA bij toezicht op crypto-markten FINRA houdt al geruime tijd een scherp oog op de manier waarop broker-dealers communiceren over crypto-activa. In eerdere jaren nam de toezichthouder duizenden berichten en verklaringen onder de loep. In ongeveer 70% van die gevallen werden onvolledige of misleidende claims vastgesteld. Daarnaast beschikt FINRA over gespecialiseerde teams, zoals het Crypto Asset Surveillance Team (CAST) en Crypto Asset Investigations (CAI), die toezicht houden op aangesloten partijen met crypto-activiteiten. Deze opzet maakt het mogelijk snel in te grijpen bij signalen van onregelmatigheden of ondeugdelijke informatievoorziening. The regulators are scrutinizing suspicious trading patterns in the stocks of companies right before they publicized intentions to add cryptocurrency to their balance sheets. #crypto #sec #FINRAhttps://t.co/yHw8KL79pd — cryptocurrenciesnewz.com (@ccurrenciesnewz) September 26, 2025 Impact op regelgeving en bedrijfsstrategieën De boodschap van SEC en FINRA is duidelijk: wie met crypto werkt, moet z’n communicatie en interne processen strak geregeld hebben. Verwacht wordt dat deze onderzoeken zullen resulteren in strengere regels voor het delen van crypto-gerelateerde bedrijfsinformatie. Voor bedrijven betekent dat minder speelruimte. Ze zullen hun interne processen moeten aanscherpen, zeker rond timing en openbaarmaking van plannen. Voor beleggers kan dit leiden tot meer transparantie en bescherming. Tegelijkertijd kan het effect van bitcoin-gerelateerd nieuws op aandelenkoersen afvlakken. Toenemende druk op crypto-vriendelijke bedrijven Het SEC crypto onderzoek richt zich op een spanningsveld waar steeds meer bedrijven zich begeven: tussen traditionele financiën en digitale activa. Daardoor gaan toezichthouders steeds strenger toezien op marktcommunicatie en transparantie. Bedrijven die deze kant op willen, weten dat de lat steeds hoger komt te liggen. Wie crypto wil opnemen in zijn bedrijfsstrategie, moet niet alleen economisch maar ook juridisch en communicatief voorbereid zijn. Toezichthouders lijken voorlopig vooral te informeren en te waarschuwen. De kans is reëel dat een volgende stap boetes of rechtszaken inhoudt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse toezichthouders SEC en FINRA onderzoeken opvallende koersbewegingen rond bedrijfsaankondigingen over crypto-treasuries. Ondernemingen die bitcoin op hun balans willen zetten, staan onder streng toezicht vanwege mogelijke overtredingen van informatieverplichtingen. Waarom de SEC crypto-treasury onderzoekt In de eerste helft van 2025 gaven meer dan 200 beursgenoteerde bedrijven aan dat ze digitale activa, vooral bitcoin, willen toevoegen aan hun reserves. Opvallend was dat bij veel van deze bedrijven de handelsvolumes en aandelenkoersen al kort voor de aankondiging fors stegen. Voor de SEC en FINRA reden genoeg om alarm te slaan. De toezichthouders vermoeden dat er sprake is van het lekken van koersgevoelige informatie of zelfs van voorkennis. Regulation Fair Disclosure (Reg FD) vereist dat alle belangrijke informatie gelijktijdig en publiek gedeeld wordt. De verdenking is nu dat sommige bedrijven zich daar niet aan hebben gehouden en hun crypto-plannen al vóór de officiële bekendmaking doorspeelden aan een select gezelschap. Regulators on Alert The SEC and FINRA have contacted several firms after identifying unusual trading activity ahead of announcements regarding digital asset treasuries. The move comes after sharp price swings and heavy volumes were recorded just before companies revealed… pic.twitter.com/Z97uzGnFX4 — The Coin Republic (@TCR_news_) September 26, 2025 Bedrijven onder vuur: signalen van insider trading Voorlopige bevindingen tonen dat bepaalde aandelen dagen vóór crypto-gerelateerde aankondigingen al onverklaarbare koerssprongen maakten. De SEC en FINRA hebben inmiddels ruim 200 bedrijven benaderd met vragenlijsten en informatieverzoeken. De aandacht ligt onder meer op interne communicatie, transacties van bestuurders en contacten met externe adviseurs. Hoewel er nog geen concrete aanklachten zijn, wijzen toezichthouders op het risico van mogelijke sancties of juridische stappen. Ondernemingen die niet transparant of correct handelen, lopen het risico om vertrouwen van investeerders te verliezen én imagoschade op te lopen. De rol van FINRA bij toezicht op crypto-markten FINRA houdt al geruime tijd een scherp oog op de manier waarop broker-dealers communiceren over crypto-activa. In eerdere jaren nam de toezichthouder duizenden berichten en verklaringen onder de loep. In ongeveer 70% van die gevallen werden onvolledige of misleidende claims vastgesteld. Daarnaast beschikt FINRA over gespecialiseerde teams, zoals het Crypto Asset Surveillance Team (CAST) en Crypto Asset Investigations (CAI), die toezicht houden op aangesloten partijen met crypto-activiteiten. Deze opzet maakt het mogelijk snel in te grijpen bij signalen van onregelmatigheden of ondeugdelijke informatievoorziening. The regulators are scrutinizing suspicious trading patterns in the stocks of companies right before they publicized intentions to add cryptocurrency to their balance sheets. #crypto #sec #FINRAhttps://t.co/yHw8KL79pd — cryptocurrenciesnewz.com (@ccurrenciesnewz) September 26, 2025 Impact op regelgeving en bedrijfsstrategieën De boodschap van SEC en FINRA is duidelijk: wie met crypto werkt, moet z’n communicatie en interne processen strak geregeld hebben. Verwacht wordt dat deze onderzoeken zullen resulteren in strengere regels voor het delen van crypto-gerelateerde bedrijfsinformatie. Voor bedrijven betekent dat minder speelruimte. Ze zullen hun interne processen moeten aanscherpen, zeker rond timing en openbaarmaking van plannen. Voor beleggers kan dit leiden tot meer transparantie en bescherming. Tegelijkertijd kan het effect van bitcoin-gerelateerd nieuws op aandelenkoersen afvlakken. Toenemende druk op crypto-vriendelijke bedrijven Het SEC crypto onderzoek richt zich op een spanningsveld waar steeds meer bedrijven zich begeven: tussen traditionele financiën en digitale activa. Daardoor gaan toezichthouders steeds strenger toezien op marktcommunicatie en transparantie. Bedrijven die deze kant op willen, weten dat de lat steeds hoger komt te liggen. Wie crypto wil opnemen in zijn bedrijfsstrategie, moet niet alleen economisch maar ook juridisch en communicatief voorbereid zijn. Toezichthouders lijken voorlopig vooral te informeren en te waarschuwen. De kans is reëel dat een volgende stap boetes of rechtszaken inhoudt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven

By: Coinstats
2025/09/26 23:46
MetYa
MET$0.228-0.78%
Wink
LIKE$0.007664-1.21%
OP
OP$0.6641+1.15%
Qitmeer Network
MEER$0.003524+3.13%
ArchLoot
AL$0.059-3.43%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse toezichthouders SEC en FINRA onderzoeken opvallende koersbewegingen rond bedrijfsaankondigingen over crypto-treasuries. Ondernemingen die bitcoin op hun balans willen zetten, staan onder streng toezicht vanwege mogelijke overtredingen van informatieverplichtingen. Waarom de SEC crypto-treasury onderzoekt In de eerste helft van 2025 gaven meer dan 200 beursgenoteerde bedrijven aan dat ze digitale activa, vooral bitcoin, willen toevoegen aan hun reserves. Opvallend was dat bij veel van deze bedrijven de handelsvolumes en aandelenkoersen al kort voor de aankondiging fors stegen. Voor de SEC en FINRA reden genoeg om alarm te slaan. De toezichthouders vermoeden dat er sprake is van het lekken van koersgevoelige informatie of zelfs van voorkennis. Regulation Fair Disclosure (Reg FD) vereist dat alle belangrijke informatie gelijktijdig en publiek gedeeld wordt. De verdenking is nu dat sommige bedrijven zich daar niet aan hebben gehouden en hun crypto-plannen al vóór de officiële bekendmaking doorspeelden aan een select gezelschap. Regulators on Alert The SEC and FINRA have contacted several firms after identifying unusual trading activity ahead of announcements regarding digital asset treasuries. The move comes after sharp price swings and heavy volumes were recorded just before companies revealed… pic.twitter.com/Z97uzGnFX4 — The Coin Republic (@TCR_news_) September 26, 2025 Bedrijven onder vuur: signalen van insider trading Voorlopige bevindingen tonen dat bepaalde aandelen dagen vóór crypto-gerelateerde aankondigingen al onverklaarbare koerssprongen maakten. De SEC en FINRA hebben inmiddels ruim 200 bedrijven benaderd met vragenlijsten en informatieverzoeken. De aandacht ligt onder meer op interne communicatie, transacties van bestuurders en contacten met externe adviseurs. Hoewel er nog geen concrete aanklachten zijn, wijzen toezichthouders op het risico van mogelijke sancties of juridische stappen. Ondernemingen die niet transparant of correct handelen, lopen het risico om vertrouwen van investeerders te verliezen én imagoschade op te lopen. De rol van FINRA bij toezicht op crypto-markten FINRA houdt al geruime tijd een scherp oog op de manier waarop broker-dealers communiceren over crypto-activa. In eerdere jaren nam de toezichthouder duizenden berichten en verklaringen onder de loep. In ongeveer 70% van die gevallen werden onvolledige of misleidende claims vastgesteld. Daarnaast beschikt FINRA over gespecialiseerde teams, zoals het Crypto Asset Surveillance Team (CAST) en Crypto Asset Investigations (CAI), die toezicht houden op aangesloten partijen met crypto-activiteiten. Deze opzet maakt het mogelijk snel in te grijpen bij signalen van onregelmatigheden of ondeugdelijke informatievoorziening. The regulators are scrutinizing suspicious trading patterns in the stocks of companies right before they publicized intentions to add cryptocurrency to their balance sheets. #crypto #sec #FINRAhttps://t.co/yHw8KL79pd — cryptocurrenciesnewz.com (@ccurrenciesnewz) September 26, 2025 Impact op regelgeving en bedrijfsstrategieën De boodschap van SEC en FINRA is duidelijk: wie met crypto werkt, moet z’n communicatie en interne processen strak geregeld hebben. Verwacht wordt dat deze onderzoeken zullen resulteren in strengere regels voor het delen van crypto-gerelateerde bedrijfsinformatie. Voor bedrijven betekent dat minder speelruimte. Ze zullen hun interne processen moeten aanscherpen, zeker rond timing en openbaarmaking van plannen. Voor beleggers kan dit leiden tot meer transparantie en bescherming. Tegelijkertijd kan het effect van bitcoin-gerelateerd nieuws op aandelenkoersen afvlakken. Toenemende druk op crypto-vriendelijke bedrijven Het SEC crypto onderzoek richt zich op een spanningsveld waar steeds meer bedrijven zich begeven: tussen traditionele financiën en digitale activa. Daardoor gaan toezichthouders steeds strenger toezien op marktcommunicatie en transparantie. Bedrijven die deze kant op willen, weten dat de lat steeds hoger komt te liggen. Wie crypto wil opnemen in zijn bedrijfsstrategie, moet niet alleen economisch maar ook juridisch en communicatief voorbereid zijn. Toezichthouders lijken voorlopig vooral te informeren en te waarschuwen. De kans is reëel dat een volgende stap boetes of rechtszaken inhoudt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht SEC crypto onderzoek naar koerspiek bij bedrijven is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date

Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date

The post Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date appeared on BitcoinEthereumNews.com. Jonah Wren Phillips in “Bring Her Back.” A24 Bring Her Back, a new A24 horror movie from the filmmakers of the smash hit Talk to Me, is coming soon to HBO Max. Bring Her Back opened in theaters on May 30 before debuting on digital streaming via premium video on demand on July 1. The official logline for Bring Her Back reads, “A brother and sister uncover a terrifying ritual at the secluded home of their new foster mother.” Forbes‘South Park’ Season 27 Updated Release Schedule: When Do New Episodes Come Out?By Tim Lammers Directed by twin brothers Danny Philippou and Michael Philippou, Bring Her Back stars Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Philips, Sally–Anne Upton, Stephen Philips, Mischa Heywood and Sally Hawkins. Warner Bros. Discovery announced on Wednesday that Bring Her Back will arrive on streaming on HBO Max on Friday, Oct. 3, and on HBO linear on Saturday, Oct. 4, at 8 p.m. ET. Prior to the debut of Bring Her Back on HBO on Oct. 4, the cable outlet will air the Philippou brothers’ 2022 horror hit Talk to Me. ForbesHit Horror Thriller ’28 Years Later’ Is New On Netflix This WeekBy Tim Lammers For viewers who don’t have HBO Max, the streaming platform offers three tiers: The ad-based tier costs $9.99 per month, while an ad-free tier is $16.99 per month. Additionally, an ad-free tier with 4K Ultra HD programming costs $20.99 per month. The Success Of ‘Talk To Me’ Weighed On The Minds Of Philippou Brothers While Making ‘Bring Her Back’ During the film’s theatrical run, Bring Her Back earned $19.3 million domestically and nearly $19.8 million internationally for a worldwide box office tally of $39.1 million. Bring Her Back had a production budget of $17 million before prints and advertising, according to The Numbers.…
MemeCore
M$2.46618+7.96%
Threshold
T$0.01547+1.04%
Omnity Network
OCT$0.08309-0.65%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 09:23
Share
China retaliates against Mexico tariffs with trade probe and anti-dumping case

China retaliates against Mexico tariffs with trade probe and anti-dumping case

China has launched a direct trade investigation targeting Mexico, after the Latin American country announced aggressive new tariffs on Chinese exports. The decision came Thursday, as China’s Ministry of Commerce confirmed it would probe not only Mexico’s 50% tariff on Chinese cars, but also a list of other new trade measures. The same day, China […]
Polytrade
TRADE$0.0951-0.84%
Notcoin
NOT$0.001584+2.32%
Share
Cryptopolitan2025/09/27 01:07
Share
Trump pushes joint-venture plan for TikTok while Beijing stays silent

Trump pushes joint-venture plan for TikTok while Beijing stays silent

China has not responded to U.S. President Donald Trump’s announcement on Thursday that a deal to keep TikTok running in the United States has been approved. Trump said during the signing of a new executive order that he had “gotten the go-ahead” from Chinese President Xi Jinping. But since that statement, Beijing hasn’t said a […]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.574+0.67%
Notcoin
NOT$0.001584+2.32%
Union
U$0.010352-7.90%
Share
Cryptopolitan2025/09/27 01:17
Share

Trending News

More

Horror Thriller ‘Bring Her Back’ Gets HBO Max Premiere Date

China retaliates against Mexico tariffs with trade probe and anti-dumping case

Trump pushes joint-venture plan for TikTok while Beijing stays silent

OpenVPP accused of falsely advertising cooperation with the US government; SEC commissioner clarifies no involvement

From Spare Dollars to Moon Gains: MoonBull Emerges as the New Meme Coin to Watch While Cheems and Snek Push Forward