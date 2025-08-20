SharpLink Gaming Acquista143.593 Ethereum per Oltre 500 Milioni di Dollari

By: Bitcoinist
2025/08/20 22:58
Lagrange
LA$0.34597-0.93%
Ethereum
ETH$4,307.84+3.31%

SharpLink Gaming (NASDAQ: SBET) continua ad accumulare Ethereum (ETH), rafforzando la sua posizione tra le società quotate con le più grandi riserve di criptovalute. Secondo l’ultimo aggiornamento, l’azienda ha acquistato 143.593 ETH nella settimana tra il 10 e il 17 agosto 2025, portando le sue riserve complessive oltre i 3 miliardi di dollari.

SharpLink Gaming amplia ancora il suo tesoro in ETH

In un comunicato ufficiale, la società con sede a Minneapolis ha confermato di aver finanziato l’operazione attraverso 537 milioni di dollari di proventi netti raccolti nello stesso periodo.

  • 390 milioni di dollari sono stati raccolti tramite un’offerta diretta registrata, conclusasi l’11 agosto.
  • Altri 146 milioni di dollari sono stati generati tramite la sua struttura ATM (at-the-market).

L’acquisto è stato effettuato a un prezzo medio di 4.648 $ per ETH, circa l’8% superiore rispetto al prezzo di mercato attuale. Con questa operazione, le riserve totali di SharpLink Gaming sono salite a 740.760 ETH.

Dal lancio della sua strategia di tesoreria lo scorso 2 giugno, la società ha già accumulato 1.388 ETH in ricompense di staking. Inoltre, mantiene ancora 84 milioni di dollari di liquidità pronti per ulteriori acquisizioni di Ethereum.

BitMine resta il leader assoluto per riserve in ETH

Nonostante le dimensioni delle riserve, SharpLink Gaming rimane dietro a BitMine Immersion Technologies, attualmente il più grande gestore di tesoreria in ETH al mondo e il secondo più grande detentore di criptovalute a livello globale.

Al 18 agosto 2025, BitMine possiede oltre 1,5 milioni di ETH, per un valore superiore a 6,6 miliardi di dollari, acquistati a un prezzo medio di 4.326 $ per unità. La società ha sottolineato il ruolo cruciale del GENIUS Act e del progetto SEC Project Crypto come sviluppi normativi chiave per il settore degli asset digitali nel 2025.

L’importanza delle regolamentazioni favorevoli

Il GENIUS Act rappresenta la prima legge statunitense che regola gli stablecoin, imponendo che siano interamente garantiti da asset liquidi e soggetti ad audit. Inoltre, in caso di fallimento, gli holder di stablecoin hanno priorità assoluta sui rimborsi.

Il Project Crypto, invece, è l’iniziativa della SEC volta a modernizzare le regole sui digital asset, introducendo:

  • classificazioni più chiare,

  • standard di custodia aggiornati,

  • incentivi alla creazione di mercati tokenizzati e di super-app con licenza unica per i servizi crypto.

Questi sviluppi normativi hanno ridotto l’incertezza legale e incoraggiato la partecipazione istituzionale, aumentando la fiducia degli investitori in Ethereum e nell’intero mercato crypto.

Fluttuazioni sul prezzo di Ethereum

Nonostante il quadro regolatorio più favorevole e l’accumulo da parte di società quotate, ETH resta soggetto a fluttuazioni di breve termine. Dati recenti mostrano infatti che diversi hedge fund stanno aprendo posizioni short sul token.

Al momento della stesura, Ethereum viene scambiato a 4.195 $, in calo dell’1,6% nelle ultime 24 ore. Gli analisti ritengono comunque che, dopo la fase di volatilità, ETH possa riprendere il suo trend rialzista e puntare a nuovi massimi storici.

 

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

XRP ETF Update, SHIB Face Drop From Crypto Top 30 and Is Layer Brett Really The Next Pepe Coin?

XRP ETF Update, SHIB Face Drop From Crypto Top 30 and Is Layer Brett Really The Next Pepe Coin?

The ongoing buzz surrounding the XRP ETF has positioned XRP among the most watched digital assets. Since the ETF rumors began, XRP ETF optimism has grown, especially after XRP hit its new all-time high of $3.67 in July. This surge has reinforced XRP’s spot in the top five cryptocurrencies by market cap. The prospect of […]
SHIBAINU
SHIB$0.00001248+2.37%
Capverse
CAP$0.06429-0.06%
XRP
XRP$2.9246-0.02%
Share
Cryptopolitan2025/08/20 23:13
Share
Hyperliquid Revenue Per Employee Beats Apple and Tether | US Crypto News

Hyperliquid Revenue Per Employee Beats Apple and Tether | US Crypto News

The post Hyperliquid Revenue Per Employee Beats Apple and Tether | US Crypto News appeared on BitcoinEthereumNews.com. Welcome to the US Crypto News Morning Briefing—your essential rundown of the most important developments in crypto for the day ahead. Grab a coffee to read how a decentralized derivatives exchange (DEX) is disrupting Wall Street’s efficiency metrics, outpacing giants like Tether, Nvidia, and even Apple on revenue per employee metrics. Crypto News of the Day: Hyperliquid Surpasses Apple and Tether With $102.4 Million Revenue Per Employee According to data compiled by DeFiLlama, Hyperliquid generates an estimated $1.127 billion in annual revenue with just 11 core contributors. That translates to $102.4 million in revenue per employee, the highest figure globally. In comparison, Tether’s per-employee revenue stands at $93 million. Despite its $400 billion annual sales machine, Apple produces just $2.4 million per employee. This success highlights the power of crypto’s lean operational models. Unlike traditional firms with sprawling headcounts, Hyperliquid’s structure allows a handful of developers and contributors to generate revenue rivaling that of some of the largest corporations. Jeff Yan, CEO and co-founder of Hyperliquid, recently confirmed that the protocol’s team numbers just 11. Revealing his management model for an 11-person team, Jeff admitted that while the team has its strengths, there is still room for improvement. Reportedly, Jeff Yan remains deeply involved in the technical work to maintain oversight of the overall architecture and performance. Further, the DEX also turns down venture capitalists, prioritizing self-funding. This stance comes as Jeff says traditional VC financing creates an illusion of progress by inflating valuations. Hyperliquid Founder: Why We Turned Down All Venture Capital? Jeff said Hyperliquid has been entirely self-funded and was not created for profit. He criticized traditional VC financing for creating an "illusion of progress" by inflating valuations, stressing that true progress… pic.twitter.com/cxF3pmYS5d — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 18, 2025 With DefiLlama estimating Hyperliquid’s annualized revenue at $1.127…
BRC20.COM
COM$0.021387+1.52%
Core DAO
CORE$0.4851+4.81%
Wink
LIKE$0.011575-4.05%
Share
BitcoinEthereumNews2025/08/20 23:29
Share
Nexo launches AI Assistant for personalized crypto insights

Nexo launches AI Assistant for personalized crypto insights

The post Nexo launches AI Assistant for personalized crypto insights appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Nexo has launched an in-app AI Assistant that provides real-time crypto account and market insights. The AI Assistant ensures user privacy and relies on multiple data sources for personalized responses. Nexo, a prominent digital asset service provider, has unveiled its AI Assistant, a new chat-based feature that lets users inquire about real-time market updates and account analytics. Integrated directly into Nexo’s mobile app, the new feature gives users instant access to information about crypto prices, trading trends, earned interest, and market news. Designed for personalization, AI Assistant delivers tailored insights based on each user’s account data. The system draws data from multiple sources, including Nexo’s internal product and account data, real-time crypto market feeds, the platform’s Help Center, and educational resources like Investopedia. The feature is accessible across most app screens through a sliding notch for iOS users or the Nexo logo for Android users. It is currently in public beta. Nexo states that the company is committed to maintaining user privacy. The AI Assistant does not collect personal information such as email addresses or phone numbers. “The insights provided by the AI Assistant do not constitute investment advice, financial recommendations. All information is generated for informational purposes only, based on general data patterns and account activity,” the company noted in a statement. The launch follows Nexo’s earlier debut of AI News Summary, which delivers daily condensed crypto news through app notifications. The platform, which has processed $371 billion and managed over $11 billion in assets, has served clients in more than 200 jurisdictions since its launch in 2018. Source: https://cryptobriefing.com/nexo-ai-crypto-insights/
RealLink
REAL$0.0518+2.92%
Nexo
NEXO$1.2839+0.10%
Moonveil
MORE$0.10117+1.00%
Share
BitcoinEthereumNews2025/08/20 23:32
Share

Trending News

More

XRP ETF Update, SHIB Face Drop From Crypto Top 30 and Is Layer Brett Really The Next Pepe Coin?

Hyperliquid Revenue Per Employee Beats Apple and Tether | US Crypto News

Nexo launches AI Assistant for personalized crypto insights

Bitcoin ETF has a net inflow of 2,761 BTC today, and Ethereum ETF has a net inflow of 2,413 ETH

Coinbase CEO Hails XRP Perpetual Futures Launch as Great Progress