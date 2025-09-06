Shiba Inu breidt uit met cross-chain lending via DeFi

By: Coinstats
2025/09/06 02:02
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Shiba Inu zet een nieuwe stap vooruit door zijn ecosysteem te openen voor cross-chain lenen en uitlenen met behulp van Chainlink. Het project schuift hiermee op van speelse meme-coin naar een serieuze toepassing binnen DeFi. Voor de community betekent dit niet alleen meer mogelijkheden om rendement te behalen, maar ook een bredere rol binnen de cryptomarkt. Zo groeit bij investeerders het vertrouwen dat Shiba Inu uitgroeit tot een volwassen speler met tastbare toepassingen. Shiba Inu betreedt de cross-chain lending-markt De integratie van Shiba Inu met cross-chain lending via Folks Finance en Chainlink CCIP is een primeur. Voor het eerst wordt een meme-coin ingezet als onderpand in een omgeving waar blockchains naadloos met elkaar verbonden zijn. SHIB-houders kunnen hun tokens nu staken om opbrengsten te genereren of gebruiken als basis voor leningen. Dit helpt liquiditeit te bundelen die voorheen verspreid was over verschillende netwerken, en maakt zo één gedeelde pool toegankelijk. Daarmee wordt een solide fundament gelegd voor een bredere adoptie en een groeiende rol van SHIB binnen de DeFi-markt. This is incredible. After turning $SHIB into a crosschain token with @chainlink CCIP, one of Chainlink’s flagship projects has already adopted it.@FolksFinance has listed $SHIB in its crosschain lending markets, using CCIP to fix liquidity fragmentation. Incentives are live… https://t.co/gk1jq1M638 pic.twitter.com/4kLTy1n5w7 — Shib (@Shibtoken) September 2, 2025 Hoe SHIB wordt ingezet binnen DeFi-toepassingen Dankzij de samenwerking met Chainlink CCIP is Shiba Inu beschikbaar op meerdere netwerken, waaronder Ethereum, Polygon en Arbitrum. Hierdoor groeit de bruikbaarheid van SHIB aanzienlijk. Houders kunnen hun tokens staken en ontvangen daarvoor momenteel een aantrekkelijk jaarlijks rendement. Deze ontwikkeling verschuift SHIB van een puur speculatief token naar een actief inzetbare munt binnen het DeFi-ecosysteem. Dit maakt Shiba Inu niet alleen aantrekkelijk voor particuliere beleggers, maar ook voor partijen die op zoek zijn naar betrouwbare cross-chain toepassingen. Belang voor de Shiba Inu community en bredere adoptie Voor de Shiba Inu-community opent dit nieuwe deuren. Het biedt toegang tot extra inkomstenstromen en verstevigt de positie van SHIB als een serieuze speler in de cryptowereld. Ook investeerders die verder kijken dan de meme-status zien hierdoor meer waarde. Bovendien groeit de institutionele betrokkenheid, bijvoorbeeld met de introductie van een exchange-traded product (ETP) in Europa. Zo komt Shiba Inu dichter bij aansluiting met traditionele financiële markten. Voor de community is dit een bevestiging dat het project verder gaat dan hype en zich daadwerkelijk richt op duurzame groei. Beste meme coins van dit momentWil jij weten wat de beste meme coins van dit moment zijn? Check de lijst hier! Wat is de beste meme coin om te kopen in augustus? In 2025 zijn memecoins een belangrijke kracht in crypto. Dogecoin en Shiba Inu zijn inmiddels miljardenprojecten met enorme community’s. Hun succes opent de deur voor een nieuwe golf memecoins die snel groeit, met hulp van bijvoorbeeld Elon Musk en Donald Trump. Volgens investeerders liggen… Continue reading Shiba Inu breidt uit met cross-chain lending via DeFi document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere memecoins in de DeFi-sector In vergelijking met andere memecoins valt Shiba Inu op door concrete toepassingen binnen DeFi. Veel vergelijkbare tokens drijven vooral op hype en community, maar SHIB voegt tastbare functionaliteit toe. Dat maakt het verschil voor toekomstige adoptie en kan bepalen welke projecten zich blijvend weten te vestigen. De nadruk op cross-chain gebruik versterkt dit onderscheid nog verder. Hierdoor heeft Shiba Inu de potentie om de toon te zetten voor een nieuwe generatie memecoins die meerwaarde leveren in plaats van enkel speculatie. Shiba Inu’s rol in DeFi groeit verder De introductie van cross-chain lending laat zien dat Shiba Inu meer is dan een voorbijgaande trend. Door deel te nemen aan DeFi en rendement te bieden aan houders, vergroot het project zijn relevantie. Voor zowel de community als de markt is dit een signaal dat meme-coins ook een structurele plaats kunnen innemen. Op langere termijn kan dit bijdragen aan een stabieler imago en een sterkere reputatie voor Shiba Inu binnen de cryptowereld. Van meme-coin naar utility: wat deze stap betekent De evolutie van Shiba Inu laat zien hoe de lijn tussen speelse tokens en serieuze projecten steeds dunner wordt. Door de combinatie van cross-chain functionaliteit, stakingmogelijkheden en groeiende adoptie toont SHIB zich volwassen. Daarmee wordt het niet alleen een belangrijk voorbeeld voor de sector, maar ook een inspiratiebron voor andere projecten die dezelfde weg willen inslaan. Het traject van Shiba Inu laat zien dat innovatie en communitykracht samen een bredere rol binnen het financiële landschap mogelijk maken.

Het bericht Shiba Inu breidt uit met cross-chain lending via DeFi is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

