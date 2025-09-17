Shiba Inu lijkt klaar voor een nieuwe all-time high, volgens analisten

By: Coinstats
2025/09/17 15:46
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Shiba Inu is al jaren een van de grootste memecoins. Toch heeft de munt sinds zijn all-time high in oktober 2021 een flinke klap gekregen. Van de ATH op $0,00008616 is meer dan 85% inmiddels weer verloren. Veel beleggers zijn SHIB daarom een beetje vergeten. Maar analisten zien opnieuw kansen. Waarom alleen burns niet meer genoeg zijn Veel Shiba Inu fans hopen dat de munt opnieuw kan stijgen door grote token burns. Dat gebeurde in 2021, toen Ethereum oprichter Vitalik Buterin in één keer 410 biljoen SHIB vernietigde. De prijs schoot toen omhoog, en dat moment leeft nog altijd voort in de community. Maar de realiteit is simpel: een burn van die omvang is niet meer mogelijk. En zelfs als er kleinere burns plaatsvinden, zal dat volgens experts niet genoeg zijn om de koers naar een nieuw record te brengen. Shiba Inu’s eigen lead developer, Shytoshi Kusama, zei het duidelijk:  “Alleen tokens burnen gaat ons niet redden. We hebben adoptie nodig.” Dat is een belangrijk inzicht voor investeerders. Het betekent dat SHIB niet meer alleen afhankelijk is van hype of kunstmatige schaarste, maar moet laten zien dat het echte waarde heeft. Shibarium als groeimotor Daar komt het Shibarium netwerk in beeld. Dit is een layer 2 blockchain die in 2023 is gelanceerd. Het idee is simpel: snellere en goedkopere transacties, speciaal gebouwd om Shiba Inu meer gebruiksmogelijkheden te geven. In theorie kan Shibarium zorgen voor een hele nieuwe serie aan toepassingen: DeFi projecten die draaien op Shibarium NFT-marktplaatsen die SHIB als betaalmiddel accepteren Games en apps waarin SHIB direct gebruikt kan worden Tot nu toe is dat potentieel nog niet benut. Er zijn weinig grote applicaties gebouwd op Shibarium, waardoor de munt nog altijd vooral wordt gezien als een memecoin. Maar als het team er wél in slaagt om developers aan te trekken en nieuwe projecten te lanceren, dan kan dit de adoptie van SHIB enorm vergroten. Meer gebruik = meer vraag. En meer vraag kan de koers structureel omhoog duwen. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Shiba Inu lijkt klaar voor een nieuwe all-time high, volgens analisten document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bull run als katalysator Naast adoptie speelt ook de bredere cryptomarkt natuurlijk een serieus grote rol. Shiba Inu is een memecoin, en die zijn berucht om hun extreme bewegingen. In een bear market verliezen ze vaak snel waarde, maar in een bull market kunnen ze juist explosief stijgen. Omdat retailbeleggers tijdens een bull run vaak op zoek gaan naar de volgende “hype coin” die sneller stijgt dan Bitcoin of Ethereum. Shiba Inu profiteert hier in 2021 enorm van. Als de komende maanden inderdaad een nieuwe bullmarkt losbarst, geholpen door bijvoorbeeld renteverlagingen van de Federal Reserve of meer instroom via spot ETF’s, dan kan dat opnieuw leiden tot een kapitaalstroom richting memecoins zoals SHIB. Voor investeerders is dit relevant. Waar Bitcoin vaak gezien wordt als “veiligere” munt, zijn altcoins als Shiba Inu vaak de plekken waar het grote, snelle geld gemaakt wordt tijdens een opgaande markt. Waarom Shiba Inu nog altijd grote kansen biedt Veel mensen vragen zich af: waarom zou je nog in SHIB stappen, nu er zoveel nieuwe projecten zijn? Het antwoord ligt in de community en merknaam. Shiba Inu is, naast Dogecoin, nog altijd de grootste bekendste memecoin ter wereld. Het project heeft miljoenen volgers,heeft een grote community en blijft terugkomen in het nieuws. Dat betekent dat er altijd liquiditeit en aandacht is. Combineer dat met de belofte van Shibarium én de mogelijkheid van een bullmarkt, en je hebt een munt die, ondanks de risico’, nog steeds verrassend kan uithalen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

