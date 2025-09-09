Shinhan-bank in overleg met Tether: komt USDT naar Korea?

De voorzitter van Shinhan Financial Group, Jin Ok-dong, ontving deze week topmensen van Tether in Seoul. Het gesprek ging over de rol van stablecoins in het Koreaanse financiële systeem en komt op een moment dat banken, toezichthouders en fintechs in het land steeds nadrukkelijker met digitale activa bezig zijn. Tether in Zuid-Korea Bij het overleg waren Marco Dal Lago (Global Head of Strategy), Queen Le (hoofd Azië-Pacific) en Andre Kim (Latijns-Amerika) namens Tether aanwezig. De ontmoeting viel samen met een grote blockchainconferentie in de hoofdstad. Volgens Shinhan ging het om het verkennen van trends en mogelijke netwerken rond stablecoins. Voorzitter Jin liet eerder al weten dat de opkomst van digitale activa druk zet op traditionele bankdeposito's. Hij ziet stablecoins als een factor die banken dwingt sneller te innoveren. Het is de tweede keer in korte tijd dat Jin zich openlijk verdiept in stablecoins: eind augustus sprak hij ook met Circle, uitgever van USDC. South Korea's biggest banks are about to test whether stablecoins belong inside the banking system.@ShinhanBankENG, Hana, KB Financial, and @wooribank met last week with @Tether_to (USDT) and @circle (USDC). On the table: → Distributing dollar-pegged stablecoins in South… pic.twitter.com/aMi13DuwzE — Nik (@NikMilanovic) August 31, 2025 Koreaanse markt in beweging De timing is niet toevallig. Zuid-Korea werkt aan een wettelijk kader voor stablecoins dat in oktober in werking moet treden. Daarmee wil de overheid zorgen voor duidelijke spelregels rond dollar-gedekte tokens en ruimte maken voor eigen won-stablecoins. Shinhan Card en andere kredietkaartbedrijven hebben al voorbereidingen getroffen voor een won-stablecoin, terwijl KB Kookmin Bank en NongHyup eveneens in gesprek zijn met Tether en Circle. Het speelveld wordt dus breder: buitenlandse partijen brengen hun ervaring, terwijl lokale spelers mikken op een eigen alternatief. Kansen en risico's Voor Tether is Korea interessant omdat het land bekendstaat om zijn hoge adoptie van digitale betalingen en strenge maar duidelijke regulering. Een partnership met grote banken zou USDT meer legitimiteit geven in een markt die gevoelig is voor regels en toezicht. Voor Korea zelf is de vraag of buitenlandse stablecoins naast won-stablecoins kunnen bestaan. Dollar-tokens als USDT bieden toegang tot wereldwijde liquiditeit, maar kunnen tegelijk de rol van de nationale munt onder druk zetten. Wat dit kan betekenen De gesprekken van Shinhan laten zien dat stablecoins niet langer een niche zijn, maar een serieuze factor in het bankwezen. Of dit leidt tot samenwerking met Tether of vooral tot de lancering van Koreaanse varianten, blijft afwachten. Feit is dat banken als Shinhan nu publiekelijk zoeken naar hun plek in het nieuwe ecosysteem.

Het bericht Shinhan-bank in overleg met Tether: komt USDT naar Korea? is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.