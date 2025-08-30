Slides 4% Amid Bitcoin Sell-Off, but Cup-and-Handle Setup to $5 Intact

Token retreats from $3.02 resistance in a volatile August 28–29 session as distribution pressure meets fresh accumulation at $2.85–$2.86 support.
By Shaurya Malwa, CD Analytics
Updated Aug 29, 2025, 5:16 p.m. Published Aug 29, 2025, 2:47 p.m.
More For You
Flare Lands Second Public Company For its XRP DeFi Framework
Combined with Firelight, Flare’s restaking layer, the setup lets companies convert XRP into FXRP and allocate it across decentralized lending, staking and liquidity protocols.
What to know:
- Everything Blockchain Inc. has signed a memorandum of understanding to adopt Flare’s XRPFi framework for corporate treasury yield.
- Flare’s system aims to transform XRP into a productive asset for institutions through its FAssets system and Firelight restaking layer.
- The adoption by two public companies, including VivoPower International, signals a shift in how digital assets like XRP are utilized by institutions.
Source: https://www.coindesk.com/markets/2025/08/29/xrp-slides-4-amid-bitcoin-selloff-but-cup-and-handle-setup-to-usd5-intact