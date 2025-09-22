Solana koers houdt double bottom vast: volgt test van $255 tot $270?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Solana heeft de afgelopen dagen meerdere sterke stijgingen laten zien na de vorming van een double bottom patroon. Twee rallies van respectievelijk ruim 20% en 14% brachten de Solana koers richting de zone van $240. Op dit niveau bleef de koopdruk hoog, ondanks dat rond $250 flinke liquidaties plaatsvonden ter waarde van ongeveer $37 miljoen. Kan de Solana koers hiermee verder richting $270 bewegen? Solana koers valt onder steun van $247 Het dubbele bodempatroon dat in de grafiek zichtbaar werd, markeerde een belangrijk omslagpunt. Vanuit die structuur ontstond eerst een sprong van meer dan 20% en kort daarna nog een rally van ongeveer 14%. Deze bewegingen duwden de Solana koers tot net onder de $250, waar weerstand zichtbaar werd. Echter is de token vandaag wel teruggevallen onder de steun van $247 tot $248. Onder $240 blijft er nog steun aanwezig. $SOL showed strength after a double bottom and steady pullback, leading to sharp rallies of over 20% and 14%.$SOL pushed the price toward $249.60 before slight resistance kicked in. Now SOL is holding around $247–248, signaling buyers still have momentum to potentially extend. pic.twitter.com/rcm3HgmCvv — BitGuru (@bitgu_ru) September 19, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? Technische verschuiving boven $250 De doorbraak van $250 zorgde voor een duidelijke verandering in de marktstructuur. Op dat moment werden shortposities ter waarde van ongeveer $37 miljoen geliquideerd. Zulke liquidaties ontstaan wanneer handelaren met leverage tegen de trend inzetten en hun posities gedwongen worden gesloten. Volgens marktdata kan een blijvende candle boven dit niveau de weg openen naar hogere doelen tussen $255 en $270. Deze niveaus gelden nu als logische vervolgstappen zolang het ondersteuningsgebied intact blijft. Het feit dat de koers kortstondig boven $250 kwam en daarna slechts beperkt corrigeerde, versterkt dit beeld. $SOL The price is still working through this correction. As long as the $235 level holds the blue scenario has a chance. In this scenario wave 4 bottomed this week. In the white scenario wave 4 could still extend, and $229 and $223 are the next support levels to watch. pic.twitter.com/OSWT459Bea — More Crypto Online (@Morecryptoonl) September 20, 2025 Institutionele vraag ondersteunt het prijspunt Naast technische patronen speelt ook institutionele vraag een rol. Steeds meer bedrijfs­treasuries voegen Solana toe naast andere grote tokens zoals Bitcoin en Ethereum. Deze aankopen zorgen voor extra stabiliteit en verklaren waarom de koers in de buurt van $250 kon blijven, zelfs met winstnemingen en druk vanuit shortposities. Marktdata laat zien dat de voornaamste weerstand nu ligt tussen $250 en $255. Aan de onderkant ligt directe steun bij $230 tot $235. Zolang deze zone niet breekt, blijft de opwaartse structuur geldig. Institutionele instroom biedt daarbij een vangnet dat de kans op verdere stijging richting $265 tot $270 vergroot. Analyse van het double bottom patroon Het dubbele bodempatroon dat de basis vormde voor de recente opleving is een klassieke technische formatie. Het signaal ontstaat wanneer de koers twee keer rond hetzelfde niveau een bodem vindt en daarna met kracht omhoog beweegt. In het geval van Solana werden beide bodems opgevolgd door een sterke impuls, wat bevestigt dat kopers in deze regio actief waren. Het vervolg liet zien dat niet alleen speculatieve handelaren instapten. Ook spotkopers en grotere partijen bleven actief, wat de kracht van de stijging verder ondersteunde. Dit geeft aan dat het patroon niet enkel een korte opleving was maar een fundament voor bredere marktsteun. Focus op mogelijke voortzetting richting $270 De huidige situatie wijst op een markt die technisch gezien sterker oogt dan enkele weken geleden. Het vasthouden van de zone rond $247 tot $248 blijft het belangrijkste punt van aandacht. Indien dit gebied standhoudt, zijn doelen tussen $255 en $270 goed onderbouwd. De combinatie van institutionele aankopen, het dubbele bodempatroon en de liquidaties boven $250 maakt duidelijk dat Solana zich in een fase van sterke steun bevindt. Voorlopig draait alles om het verdedigen van het huidige prijsgebied, dat fungeert als springplank voor een mogelijke volgende beweging omhoog. 