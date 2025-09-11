Solana News: SOL sehr stark bei 225 USD – bester Coin für 2025?

Solana klettert auf den höchsten Stand seit sieben Monaten und weckt neue Hoffnungen.

Experten sehen ETFs und Firmeninvestments als starke Treiber.

Anleger könnten vor einem heißen Jahresendspurt stehen.

Du hast Solana vielleicht schon länger auf dem Schirm – oder du fragst dich, warum der Coin gerade wieder überall auftaucht. Tatsache ist: SOL legt kräftig zu und steht technisch wie fundamental an einem spannenden Punkt. Wer die Hintergründe kennt, versteht, warum viele Analysten jetzt von einer möglichen Rallye bis Jahresende sprechen.

Solana erreicht neues Hoch – und zieht Investoren an

Solana, das Blockchain-Netzwerk mit Fokus auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, hat am Mittwoch einen Kurs von fast 225 US-Dollar erreicht. Das entspricht dem höchsten Stand seit sieben Monaten. Innerhalb von 24 Stunden legte der Coin um rund vier Prozent zu. Noch spannender: In den letzten 30 Tagen summiert sich das Plus auf stolze 25 Prozent. Damit ist SOL derzeit der stärkste Performer unter den Top-10-Kryptowährungen.

Wenn du SOL bisher eher am Rande verfolgt hast, lohnt sich jetzt ein genauerer Blick. Denn neben der reinen Kursbewegung passiert auch fundamental einiges. Firmen kaufen sich in großem Stil ein, und Analysten sprechen schon von einem möglichen „epischen Jahresendspurt“. Der Coin hat damit wieder die Aufmerksamkeit, die er seit dem letzten Bullrun vermisst hat.

Bitwise-Experte: ETFs und Firmenkäufe als Schlüssel

Matt Hougan, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bitwise, bringt es klar auf den Punkt. In seiner aktuellen Analyse nennt er zwei Haupttreiber für starke Krypto-Performances: Gelder aus börsengehandelten Produkten (ETPs/ETFs) und Käufe durch Firmen-Treasuries. Genau dieses Setup sieht er nun bei Solana. Seine Botschaft: Alle Zutaten für einen Kursschub sind vorhanden.

Für dich bedeutet das: Selbst vergleichsweise kleine Zuflüsse können bei SOL große Wirkung entfalten. Denn im Vergleich zu Bitcoin oder Ethereum ist die Marktkapitalisierung deutlich geringer. Hougan rechnet daher damit, dass jeder größere Kapitalstrom in den Coin fast überproportionale Kursbewegungen auslösen kann. Ebenfalls hat das vor kurzer Zeit bestätigte Alpenglow-Update Optimismus unter den Anlegern verbreitet.

Milliarden fließen in Solana-Treasuries

Schon jetzt kaufen Unternehmen in beeindruckendem Umfang. Firmen wie Upexi und DeFi Development Corp. haben jeweils über 400 Millionen Dollar in SOL investiert. Sie bauen damit ihre digitalen Schatzkammern auf und setzen langfristig auf den Coin. Diese Entwicklung zeigt: Solana wird zunehmend Teil institutioneller Strategien.

Hier kannst du unsere langfristige Prognose zu SOLANA lesen.

Das eigentliche Highlight könnte aber erst noch kommen. Forward Industries plant eine Kapitalbeschaffung von 1,65 Milliarden Dollar. Schon wenn nur ein Viertel dieser Summe in Solana fließt, wäre es die größte öffentlich gehandelte Treasury-Position im Bereich SOL. Das Unternehmen wird von Kyle Samani geführt, einem bekannten Solana-Investor. Damit bekommst du eine Vorstellung, wie ernst große Player das Projekt nehmen.

ETF-Zulassungen: Ein echter Gamechanger?

Parallel dazu könnte die US-Börsenaufsicht SEC bald Spot-ETFs für Solana prüfen. Mehrere Anbieter, darunter Bitwise und 21Shares, haben Anträge eingereicht. Während die Genehmigungen nicht sicher sind, sehen viele Analysten gute Chancen, dass SOL 2025 zu den ersten Coins neben Bitcoin und Ethereum gehören wird, die diese Struktur erhalten.

Für dich als Investor ist das deshalb spannend, weil ETFs den Zugang massiv vereinfachen. Institutionelle Anleger können so ohne technische Hürden investieren, und Privatanleger müssen sich nicht mit Wallets oder Keys auseinandersetzen. Das schafft neue Nachfrage und erhöht den Druck auf das verfügbare Angebot.

Neue Allzeithochs in Reichweite?

Der Kurs von Solana liegt aktuell noch rund 24 Prozent unter dem Rekordhoch von 293 Dollar aus dem Januar. Doch die Dynamik spricht dafür, dass dieser Abstand schmelzen könnte. Auf Plattformen wie Myriad Markets wetten Trader bereits auf eine Chance von 57 Prozent, dass Solana bis Ende des Jahres noch einmal kräftig zulegt. Vor zwei Wochen lag diese Quote erst bei 23 Prozent.

Ob es wirklich so kommt, hängt von vielen Faktoren ab. Regulatorische Entscheidungen, die Entwicklung bei den ETFs und das Kaufverhalten institutioneller Investoren spielen hier die Hauptrollen. Doch eins steht fest: Solana ist zurück im Rampenlicht – und wenn du den Markt verfolgst, solltest du den Coin jetzt definitiv auf dem Radar haben.

