أفضل العملات الرقمية للشراء: المتداولون يشترون عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) بكميات كبيرة استعداداً لموسم العملات البديلة

يشهد سوق الكريبتو زيادةً ملحوظة في النشاط مع تزايد الترقب لموسم العملات البديلة، وقد أصدرت شركة كوينبيس (Coinbase) تقريراً جديداً يوم الخميس يشير إلى احتمال بدء الموسم قريباً، ما يُحسّن التوقعات الإيجابية في السوق.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر موسم العملات البديلة الخاص بمنصة CoinMarketCap بمقدار 12 نقطة هذا الأسبوع، بينما تقترب سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من أدنى مستوياتها خلال 6 أشهر، حيث تبدو جميعُ العوامل مهيأةً لبدء ارتفاع أسعار العملات البديلة.

ومع تصاعد الحماس، يبحث المتداولون عن أفضل العملات الرقمية للشراء حالياً، ومن أبرز تلك المشاريع عملة سولانا (Solana) وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فقد وصل عدد حيتان (كبار مستثمري) عملة سولانا (Solana) إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق، بينما يقترب اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من جمع 10 مليون دولار.

وعلى الرغم من تراجع أسعار أغلب العملات الرقمية الكبرى خلال آخر 24 ساعة، يستمر هذان المشروعان بجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشير إلى مستقبل واعد.

هل بدأ موسم العملات البديلة؟ الأسعار مهيأة لتشهد ارتفاعاً حاداً في أيلول/سبتمبر

هز تقرير جديد صادر عن منصة كوينبيس (Coinbase) السوق، حيث توقع بدء موسم العملات البديلة في شهر أيلول/سبتمبر. وذكر التقرير الذي تم نشره يوم الخميس أن انخفاض مستوى سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) وارتفاع القيمة السوقية للعملات البديلة وقوة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) النسبية، تشير إلى أن العملات البديلة قد تبدأ تفوقها بشكلٍ ملحوظٍ على عملة بيتكوين.

كذلك، أشارت كوينبيس إلى أنّ السيولة بدأت تعود إلى سوق الكريبتو بعد توقفٍ دام 6 أشهر، ما يدعم احتمال حدوث موسم عملات بديلة.

في الوقت ذاته، شارك المحلل جوردون (Gordon) معلوماتٍ إضافية، مشيراً إلى أن مؤشر MACD لمستوى سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) قد أظهر أول تقاطع هابطٍ شهري له خلال 4 سنوات.

وقال جوردون: “في المرة الأخيرة التي حدَث فيها ذلك، شهدت أسعار العملات البديلة ارتفاعاً حاداً دام مدة 4 أشهر، حيث حققت العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة أرباحاً قدرُها 10 أضعافٍ، بينما حققت العملات المتوسطة والصغيرة أرباحاً تتراوح بين 20 و50 ضعفاً”.

تعكس تعليقات جوردون حالة الحماس المتزايد داخل قطاع العملات البديلة في الوقت الحالي بشكلٍ مثالي. وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، فقد يكون العديد من المتداولين على وشك تحقيق مكاسب تغير حياتهم. ولكنْ، ما هي العملات الرقمية التي قد تُحقق أفضل أداء؟ دعونا نستعرض مشروعين يتمتعان بإمكاناتٍ هائلة.

عملة سولانا (Solana)

تشهد عملة سولانا (Solana) حالياً زخماً قوياً، فقد أدى نشاط سوق العملات البديلة إلى زيادة استثمارات الحيتان بشكلٍ ملحوظ. ووفقاً للمحلل علي مارتينيز (Ali Martinez)، بلغ عدد مالكي العملة الذين يمتلكون أكثرَ من 10,000 عملة سولانا (Solana) أعلى مستوى جديد يبلغ 5,224 شخصاً. تعكس هذه الخطوة مستوى ثقة كبار المستثمرين بالعملة، ما قد يشير إلى احتمال ارتفاع السعر بشكلٍ حاد في المستقبل القريب.

في الوقت ذاته، سجّل صندوق التداول الفوري لعملة سولانا المتداول في البورصة REX-Osprey) (REX-Osprey spot SOL ETF أكبر استثماراتٍ يومية له على الإطلاق تبلغ 13 مليون دولار يوم الخميس، ما يُبرز جاذبية عملة سولانا (Solana) المتنامية بين المتداولين الخبراء.

وتشير هذه العوامل إلى أن سعر عملة سولانا (Solana) قد يكون على وشك الارتفاع بشكلٍ كبير.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

تقدم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، وتقترب حصيلة اكتتابه بسرعةٍ من الوصول إلى 10 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب يجمع يومياً تمويلاً يتراوح بين 300,000$ و700,000$، ما يعكس اهتمام كبار المستثمرين القوي بهذا المشروع الجديد.

يُعزى ذلك إلى استخداماته الطموحة، فهو يهدف إلى معالجة المشكلات الرئيسية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) مثل بطء المعاملات وارتفاع الرسوم وضعف الوظائف. وبفضل تقنية تجميع المعاملات وفق معرفة صفرية (ZK-rollups) وآلة سولانا الافتراضية (SVM) والجسر اللامركزي الخاص بها، ستقدم لكم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) معاملاتٍ سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة.

لذلك، على المهتمين الاستفادة من المرحلة الحالية من الاكتتاب، حيث تُباع العملات بسعر منخفض. علاوةً على ذلك، يقدم المشروع آلية رهن توفر عائداً سنوياً نسبته 113%، ما سيُساعد المستثمرين الأوائل على تحقيق المزيد من الأرباح

<<< لزيارة موقع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا >>>

أفكار ختامية: ما هي أفضل عملة رقمية للشراء؟

مع اقتراب موسم العملات البديلة، يواجه مستثمرو الكريبتو فرصة نادرةً لتحقيق أرباح. مع ذلك، يشير اهتمام الحيتان المتزايد بعملة سولانا (Solana) وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -حتى خلال أيام انخفاض أسعار العملات البديلة الأخرى- إلى إمكانية التفوق على السوق.

وكما أوضح المحلل جوردون، يُمكن أن توفر العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل عملة سولانا (Solana) عوائد تصل إلى 10 أضعاف، بينما قد تحقق المشاريع القوية ذات القيمة السوقية الصغيرة مكاسبَ تتراوح بين 20 إلى 50 ضعفاً. لذلك، قد تُحقق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عوائد كبيرةً خلال الأشهر القادمة، نظراً لنجاحها المبكر واستخداماتها الطموحة.