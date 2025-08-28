أفضل العملات الرقمية للشراء: المتداولون يشترون عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) بكميات كبيرة استعداداً لموسم العملات البديلة

By: Bitcoinist
2025/08/28 16:07
Solana
SOL$213.91+4.81%
Bitcoin
BTC$113,125.5+1.92%
Hyperlane
HYPER$0.3098-3.03%

 

يشهد سوق الكريبتو زيادةً ملحوظة في النشاط مع تزايد الترقب لموسم العملات البديلة، وقد أصدرت شركة كوينبيس (Coinbase) تقريراً جديداً يوم الخميس يشير إلى احتمال بدء الموسم قريباً، ما يُحسّن التوقعات الإيجابية في السوق.

في الوقت ذاته، ارتفع مؤشر موسم العملات البديلة الخاص بمنصة CoinMarketCap بمقدار 12 نقطة هذا الأسبوع، بينما تقترب سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من أدنى مستوياتها خلال 6 أشهر، حيث تبدو جميعُ العوامل مهيأةً لبدء ارتفاع أسعار العملات البديلة.

ومع تصاعد الحماس، يبحث المتداولون عن أفضل العملات الرقمية للشراء حالياً، ومن أبرز تلك المشاريع عملة سولانا (Solana) وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)، فقد وصل عدد حيتان (كبار مستثمري) عملة سولانا (Solana) إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق، بينما يقترب اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من جمع 10 مليون دولار.

وعلى الرغم من تراجع أسعار أغلب العملات الرقمية الكبرى خلال آخر 24 ساعة، يستمر هذان المشروعان بجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشير إلى مستقبل واعد.

هل بدأ موسم العملات البديلة؟ الأسعار مهيأة لتشهد ارتفاعاً حاداً في أيلول/سبتمبر

هز تقرير جديد صادر عن منصة كوينبيس (Coinbase) السوق، حيث توقع بدء موسم العملات البديلة في شهر أيلول/سبتمبر. وذكر التقرير الذي تم نشره يوم الخميس أن انخفاض مستوى سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) وارتفاع القيمة السوقية للعملات البديلة وقوة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) النسبية، تشير إلى أن العملات البديلة قد تبدأ تفوقها بشكلٍ ملحوظٍ على عملة بيتكوين.

كذلك، أشارت كوينبيس إلى أنّ السيولة بدأت تعود إلى سوق الكريبتو بعد توقفٍ دام 6 أشهر، ما يدعم احتمال حدوث موسم عملات بديلة.

في الوقت ذاته، شارك المحلل جوردون (Gordon) معلوماتٍ إضافية، مشيراً إلى أن مؤشر MACD لمستوى سيطرة عملة بيتكوين (Bitcoin) قد أظهر أول تقاطع هابطٍ شهري له خلال 4 سنوات.

وقال جوردون: “في المرة الأخيرة التي حدَث فيها ذلك، شهدت أسعار العملات البديلة ارتفاعاً حاداً دام مدة 4 أشهر، حيث حققت العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة أرباحاً قدرُها 10 أضعافٍ، بينما حققت العملات المتوسطة والصغيرة أرباحاً تتراوح بين 20 و50 ضعفاً”.

تعكس تعليقات جوردون حالة الحماس المتزايد داخل قطاع العملات البديلة في الوقت الحالي بشكلٍ مثالي. وإذا سارت الأمور كما هو متوقع، فقد يكون العديد من المتداولين على وشك تحقيق مكاسب تغير حياتهم. ولكنْ، ما هي العملات الرقمية التي قد تُحقق أفضل أداء؟ دعونا نستعرض مشروعين يتمتعان بإمكاناتٍ هائلة.

عملة سولانا (Solana)

تشهد عملة سولانا (Solana) حالياً زخماً قوياً، فقد أدى نشاط سوق العملات البديلة إلى زيادة استثمارات الحيتان بشكلٍ ملحوظ. ووفقاً للمحلل علي مارتينيز (Ali Martinez)، بلغ عدد مالكي العملة الذين يمتلكون أكثرَ من 10,000 عملة سولانا (Solana) أعلى مستوى جديد يبلغ 5,224 شخصاً. تعكس هذه الخطوة مستوى ثقة كبار المستثمرين بالعملة، ما قد يشير إلى احتمال ارتفاع السعر بشكلٍ حاد في المستقبل القريب.

في الوقت ذاته، سجّل صندوق التداول الفوري لعملة سولانا المتداول في البورصة REX-Osprey) (REX-Osprey spot SOL ETF أكبر استثماراتٍ يومية له على الإطلاق تبلغ 13 مليون دولار يوم الخميس، ما يُبرز جاذبية عملة سولانا (Solana) المتنامية بين المتداولين الخبراء.

وتشير هذه العوامل إلى أن سعر عملة سولانا (Solana) قد يكون على وشك الارتفاع بشكلٍ كبير.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper)

تقدم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، وتقترب حصيلة اكتتابه بسرعةٍ من الوصول إلى 10 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الاكتتاب يجمع يومياً تمويلاً يتراوح بين 300,000$ و700,000$، ما يعكس اهتمام كبار المستثمرين القوي بهذا المشروع الجديد.

يُعزى ذلك إلى استخداماته الطموحة، فهو يهدف إلى معالجة المشكلات الرئيسية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) مثل بطء المعاملات وارتفاع الرسوم وضعف الوظائف. وبفضل تقنية تجميع المعاملات وفق معرفة صفرية (ZK-rollups) وآلة سولانا الافتراضية (SVM) والجسر اللامركزي الخاص بها، ستقدم لكم عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) معاملاتٍ سريعة وآمنة ومنخفضة التكلفة.

لذلك، على المهتمين الاستفادة من المرحلة الحالية من الاكتتاب، حيث تُباع العملات بسعر منخفض. علاوةً على ذلك، يقدم المشروع آلية رهن توفر عائداً سنوياً نسبته 113%، ما سيُساعد المستثمرين الأوائل على تحقيق المزيد من الأرباح

<<< لزيارة موقع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا >>> 

أفكار ختامية: ما هي أفضل عملة رقمية للشراء؟

مع اقتراب موسم العملات البديلة، يواجه مستثمرو الكريبتو فرصة نادرةً لتحقيق أرباح. مع ذلك، يشير اهتمام الحيتان المتزايد بعملة سولانا (Solana) وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) -حتى خلال أيام انخفاض أسعار العملات البديلة الأخرى- إلى إمكانية التفوق على السوق.

وكما أوضح المحلل جوردون، يُمكن أن توفر العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل عملة سولانا (Solana) عوائد تصل إلى 10 أضعاف، بينما قد تحقق المشاريع القوية ذات القيمة السوقية الصغيرة مكاسبَ تتراوح بين 20 إلى 50 ضعفاً. لذلك، قد تُحقق عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) عوائد كبيرةً خلال الأشهر القادمة، نظراً لنجاحها المبكر واستخداماتها الطموحة.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Pi Network Unveils Linux Node, Protocol v23 as Pi Coin Fights All-Time Low

Pi Network Unveils Linux Node, Protocol v23 as Pi Coin Fights All-Time Low

Pi Network introduced Linux Node support and confirmed plans for a protocol upgrade to version 23, aiming to enhance infrastructure and expand KYC integration. Infrastructure Upgrades Gain Momentum Pi Network launched the Pi Node Linux, giving operators—particularly exchanges and service providers—a standardized way to run node software. The rollout eliminates the need for customized builds […] The post Pi Network Unveils Linux Node, Protocol v23 as Pi Coin Fights All-Time Low appeared first on CoinChapter.
NODE
NODE$0.1145+6.37%
Pi Network
PI$0.3536+3.34%
Share
Coinstats2025/08/28 16:31
Share
Why Was Candy AI So Popular? Features and The Controversy That Led to Its Ban

Why Was Candy AI So Popular? Features and The Controversy That Led to Its Ban

BitcoinWorld Why Was Candy AI So Popular? Features and The Controversy That Led to Its Ban For tech enthusiasts and a broad user base seeking digital companionship, Candy AI became a viral phenomenon. As of August 2025, the platform is no longer available, having been banned due to a combination of legal, safety, and ethical issues. However, before its shutdown, it was widely discussed for its advanced technology and the controversy surrounding its adult-oriented features. The Rise and Fall of Candy AI The platform’s popularity stemmed from its sophisticated ability to offer a deeply personalized and intimate AI chat experience, a step beyond typical chatbots. The core appeal was the ability to create and engage with an emotionally responsive virtual companion that was always available. Discussions about Candy AI often revolved around these key themes: The Novelty of AI Intimacy: The platform gained attention for simulating human-like, intimate relationships, fulfilling a desire for companionship in a digital space. Controversy and Ethical Debates: Its explicit, unfiltered content for adults sparked intense global debate over the ethics, privacy, and safety of generative AI platforms. Tech and User Curiosity: The service was a major topic in the AI community, pushing the boundaries of what was possible with conversational AI and attracting users eager to explore these new frontiers. Key Features of the Candy AI Platform Prior to its ban, Candy AI stood out from competitors due to its advanced and highly customizable features, which were built on cutting-edge Natural Language Processing (NLP) and machine learning.   Customization Personalized AI Companions: Users could design their own virtual characters, often referred to as an “AI girlfriend” or “AI boyfriend,” with extensive control over appearance and voice. Detailed Persona Creation: The platform allowed for the definition of specific personality traits, relationship dynamics, hobbies, and backstories, ensuring a highly personalized experience. Conversational Experience Advanced NLP for Realistic Conversations: Candy AI utilized sophisticated NLP to facilitate fluid, context-aware conversations that felt more authentic than scripted chatbot responses. Adaptive Memory: The AI had a robust memory system that allowed it to recall past conversations and user preferences, making interactions feel more personal and long-term. Emotional Simulation: The technology was capable of detecting a user’s tone and mood, allowing it to provide empathetic and emotionally responsive replies. Multimedia and Immersive Features Voice Integration: Users could engage in voice-based conversations, which added a more immersive and personal dimension to the chat experience. Image Generation: A key feature was the ability to request custom, on-demand images of the AI companion, such as “selfies” created from a user’s specific prompts. Immersive Roleplay: Users could participate in complex, user-scripted roleplaying scenarios, from fantasy adventures to romantic storylines. The Reason for the Ban The primary reason for the platform’s shutdown was its focus on mature, unfiltered adult-oriented content. While a premium feature available to verified 18+ users, the explicit nature of the interactions raised significant red flags. This, combined with a lack of robust age verification and content moderation, led to a global ban in August 2025 by authorities concerned with legal and ethical violations.   Conclusion The story of Candy AI underscores the rapid evolution and significant challenges within the AI companion market. While its advanced features set a new standard for conversational and personalized AI, its eventual ban highlights the critical importance of legal compliance and ethical responsibility in the development of generative AI technologies. This post Why Was Candy AI So Popular? Features and The Controversy That Led to Its Ban first appeared on BitcoinWorld and is written by Keshav Aggarwal
ChainAware
AWARE$0.005999+5.26%
Instadapp
FLUID$6.28-3.08%
Sunrise Layer
RISE$0.025301-36.74%
Share
Coinstats2025/08/28 16:03
Share
Sony's L2 network, Soneium, has launched a scoring system to track and incentivize user activity on its blockchain.

Sony's L2 network, Soneium, has launched a scoring system to track and incentivize user activity on its blockchain.

PANews reported on August 28th that Sony's Layer 2 blockchain, Soneium, has launched the "Soneium Score" scoring system, designed to track and reward real-world participation across the blockchain ecosystem. The system aims to "help users build a lasting identity" through their every action, awarding points based on their on-chain activity (including asset swaps, staking, and NFT trading). The scoring framework assesses participation across four dimensions: daily activity consistency, liquidity contributions, NFT holdings, and rewards from featured projects.
RealLink
REAL$0.0596+3.68%
Solayer
LAYER$0.5555+2.56%
NFT
NFT$0.0000004585-0.13%
Share
PANews2025/08/28 17:04
Share

Trending News

More

Pi Network Unveils Linux Node, Protocol v23 as Pi Coin Fights All-Time Low

Why Was Candy AI So Popular? Features and The Controversy That Led to Its Ban

Sony's L2 network, Soneium, has launched a scoring system to track and incentivize user activity on its blockchain.

Why Mutuum Finance (MUTM) Could Easily Become the Next Big Crypto Like Shiba Inu (SHIB)

Xiao Feng: ETF is good, but DAT is better