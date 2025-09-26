Solana wordt de “Wall Street van crypto,” zegt Bitwise

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt draait de laatste weken op een laag pitje, maar Bitwise CIO Matt Hougan is nog altijd erg optimistisch. En dan specifiek over Solana. Volgens hem staat het netwerk op de drempel van een structurele transformatie. “Solana is niet zomaar een snelle blockchain. Het is het fundament van een nieuw financieel systeem.” Solana volgt het pad van Bitcoin en Ethereum Hougan ziet Solana als de meest kansrijke kandidaat om uit te groeien tot de “Wall Street van crypto”. Hij vergelijkt de huidige situatie met eerdere fases van adoptie bij Bitcoin en Ethereum. In januari 2024 explodeerde de Bitcoin markt nadat de SEC de eerste ETF’s goedkeurde. Deze ETF’s zorgden ervoor dat institutionele partijen voor het eerst op een eenvoudige en gereguleerde manier toegang kregen tot BTC. Het resultaat was een miljardeninstroom en een rally die Bitcoin naar nieuwe hoogtes bracht. Ethereum kende eerder dit jaar een vergelijkbare ontwikkeling. Publieke bedrijven zoals Sharplink Gaming en Bitmine kochten grote hoeveelheden ETH op, waarna de munt een sterke koersstijging maakte en in augustus een nieuwe all-time high van bijna $5.000 neerzette. Hougan verwacht dat dezelfde dynamiek zich nu kan afspelen rond Solana. De SEC buigt zich momenteel over meerdere spot ETF aanvragen, waaronder die van Bitwise zelf. Analisten van Bloomberg schatten de kans dat een Solana ETF dit jaar nog groen licht krijgt op 95%. “Als de SEC deze goedkeurt, wat al volgende maand kan gebeuren, staat Solana aan het begin van een nieuw hoofdstuk.” Bedrijven zetten Solana op de balans Naast ETF’s ziet Hougan ook andere katalysatoren voor de groei van Solana. Steeds meer beursgenoteerde bedrijven nemen SOL op in hun reserves. Volgens CoinGecko bezitten negen publieke ondernemingen inmiddels samen 13,4 miljoen SOL, goed voor een marktwaarde van ruim $2,7 miljard. Deze trend lijkt sterk op de golf van Bitcoin reserve aankopen die tussen 2020 en 2022 plaatsvond, toen onder meer MicroStrategy en Tesla grote posities innamen. Institutionele support is niet alleen goed voor de koers, maar versterkt ook de legitimiteit van een netwerk. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading Solana wordt de “Wall Street van crypto,” zegt Bitwise document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ontworpen voor tokenisatie De Bitwise CIO benadrukt daarnaast de technische voorsprong van Solana. Waar veel blockchains worstelen met schaalbaarheid, is Solana volgens Hougan vanaf de basis ontworpen om traditionele financiële markten te digitaliseren. Een belangrijk element hierbij is de komende Alpenglow upgrade, die de transactietijd terugbrengt tot 100 à 150 milliseconden. “Dat is de snelheid die nodig is om aandelen, obligaties en beleggingsfondsen op grote schaal te tokeniseren.” Tokenisatie wordt door steeds meer banken en vermogensbeheerders gezien als de volgende grote stap in de evolutie van financiële markten. Van vastgoed tot staatsobligaties: vrijwel ieder vermogensobject kan in theorie worden omgezet in digitale tokens die 24/7 verhandelbaar zijn. Hougan ziet Solana als het netwerk dat dit op wereldschaal kan ondersteunen. Concurrentie met Ethereum Natuurlijk is Solana niet de enige speler die mikt op tokenisatie. Ethereum, met zijn gevestigde infrastructuur en grote developer community, positioneert zich al jaren als hét platform voor digitale assets. Toch gelooft Hougan dat Solana betere papieren heeft om de rol van financiële ruggengraat op zich te nemen. “Ethereum heeft een enorme voorsprong qua adoptie, maar Solana combineert snelheid, lage kosten en technische efficiëntie op een manier die uniek is.” Daarmee zou Solana de rol kunnen vervullen van een high-performance handelsvloer, oftweel de “Wall Street van crypto”. Dat is waar de uitspraak vandaan komt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Solana wordt de “Wall Street van crypto,” zegt Bitwise is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt draait de laatste weken op een laag pitje, maar Bitwise CIO Matt Hougan is nog altijd erg optimistisch. En dan specifiek over Solana. Volgens hem staat het netwerk op de drempel van een structurele transformatie. “Solana is niet zomaar een snelle blockchain. Het is het fundament van een nieuw financieel systeem.” Solana volgt het pad van Bitcoin en Ethereum Hougan ziet Solana als de meest kansrijke kandidaat om uit te groeien tot de “Wall Street van crypto”. Hij vergelijkt de huidige situatie met eerdere fases van adoptie bij Bitcoin en Ethereum. In januari 2024 explodeerde de Bitcoin markt nadat de SEC de eerste ETF’s goedkeurde. Deze ETF’s zorgden ervoor dat institutionele partijen voor het eerst op een eenvoudige en gereguleerde manier toegang kregen tot BTC. Het resultaat was een miljardeninstroom en een rally die Bitcoin naar nieuwe hoogtes bracht. Ethereum kende eerder dit jaar een vergelijkbare ontwikkeling. Publieke bedrijven zoals Sharplink Gaming en Bitmine kochten grote hoeveelheden ETH op, waarna de munt een sterke koersstijging maakte en in augustus een nieuwe all-time high van bijna $5.000 neerzette. Hougan verwacht dat dezelfde dynamiek zich nu kan afspelen rond Solana. De SEC buigt zich momenteel over meerdere spot ETF aanvragen, waaronder die van Bitwise zelf. Analisten van Bloomberg schatten de kans dat een Solana ETF dit jaar nog groen licht krijgt op 95%. “Als de SEC deze goedkeurt, wat al volgende maand kan gebeuren, staat Solana aan het begin van een nieuw hoofdstuk.” Bedrijven zetten Solana op de balans Naast ETF’s ziet Hougan ook andere katalysatoren voor de groei van Solana. Steeds meer beursgenoteerde bedrijven nemen SOL op in hun reserves. Volgens CoinGecko bezitten negen publieke ondernemingen inmiddels samen 13,4 miljoen SOL, goed voor een marktwaarde van ruim $2,7 miljard. Deze trend lijkt sterk op de golf van Bitcoin reserve aankopen die tussen 2020 en 2022 plaatsvond, toen onder meer MicroStrategy en Tesla grote posities innamen. Institutionele support is niet alleen goed voor de koers, maar versterkt ook de legitimiteit van een netwerk. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zijn de rentes voor het eerst sinds 2024 omlaag. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als… Continue reading Solana wordt de “Wall Street van crypto,” zegt Bitwise document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ontworpen voor tokenisatie De Bitwise CIO benadrukt daarnaast de technische voorsprong van Solana. Waar veel blockchains worstelen met schaalbaarheid, is Solana volgens Hougan vanaf de basis ontworpen om traditionele financiële markten te digitaliseren. Een belangrijk element hierbij is de komende Alpenglow upgrade, die de transactietijd terugbrengt tot 100 à 150 milliseconden. “Dat is de snelheid die nodig is om aandelen, obligaties en beleggingsfondsen op grote schaal te tokeniseren.” Tokenisatie wordt door steeds meer banken en vermogensbeheerders gezien als de volgende grote stap in de evolutie van financiële markten. Van vastgoed tot staatsobligaties: vrijwel ieder vermogensobject kan in theorie worden omgezet in digitale tokens die 24/7 verhandelbaar zijn. Hougan ziet Solana als het netwerk dat dit op wereldschaal kan ondersteunen. Concurrentie met Ethereum Natuurlijk is Solana niet de enige speler die mikt op tokenisatie. Ethereum, met zijn gevestigde infrastructuur en grote developer community, positioneert zich al jaren als hét platform voor digitale assets. Toch gelooft Hougan dat Solana betere papieren heeft om de rol van financiële ruggengraat op zich te nemen. “Ethereum heeft een enorme voorsprong qua adoptie, maar Solana combineert snelheid, lage kosten en technische efficiëntie op een manier die uniek is.” Daarmee zou Solana de rol kunnen vervullen van een high-performance handelsvloer, oftweel de “Wall Street van crypto”. Dat is waar de uitspraak vandaan komt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Solana wordt de “Wall Street van crypto,” zegt Bitwise is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.