Spacepay is de altcoin die betalen met crypto eindelijk praktisch maakt, presale nu live

Betalen met crypto in het dagelijks leven klinkt mooi, maar in de praktijk is het vaak toch onhandig. Je komt een winkel binnen, wilt met je digitale assets afrekenen en belandt meteen in een wirwar van QR-codes, ingewikkelde wallets en kassamedewerkers die geen idee hebben wat ze ermee moeten doen. Spacepay zegt de oplossing te hebben gevonden. Hun systeem werkt niet met dure nieuwe apparaten, maar sluit gewoon aan op de betaalterminals die ondernemers al gebruiken. Inmiddels ondersteunt het meer dan 325 verschillende wallets. Tijdens de lopende presale haalde het project al 1,3 miljoen dollar op. De $SPY token staat momenteel geprijsd op $ 0,003181. Betalen zonder gedoe Veel crypto projecten maken de fout om van de ondernemers te eisen dat ze hun hele betaalinfrastructuur moeten vervangen. De kosten en complexiteit maken dat vrijwel niemand daarop zit te wachten. SpacePay doet het anders. Hun software draait simpelweg op de Android betaalterminals die al overal staan. Geen nieuwe hardware, geen dure trainingen voor personeel, alleen een update is nodig en winkels kunnen direct betalingen in ETH, BNB, MATIC of USDT accepteren. Het slimme is dat de ondernemers nooit zelf met crypto hoeven te werken. Betaalt een klant met Bitcoin, dan wordt dit direct omgezet naar euro's, dollars of een ander gewenst valuta. Voor de winkelier komt er dus gewoon vertrouwd geld binnen, zonder risico op koersschommelingen. Waarom SpacePay opvalt De meeste crypto projecten voelen aan als oplossingen die nog op zoek zijn naar een probleem. SpacePay daarentegen pakt iets aan waar iedereen tegenaan loopt: crypto gebruiken voor dagelijkse betalingen zonder gedoe. De $SPY token heeft bovendien een duidelijke functie. Holders kunnen stemmen over de ontwikkeling van het platform en profiteren mee via revenue sharing. Er zijn maandelijkse airdrops en vroege toegang tot nieuwe functies voor trouwe gebruikers. Belangrijk is ook dat er al een werkend product is dat echte transacties verwerkt, iets wat veel projecten nog niet kunnen zeggen. Daar komt bij dat SpacePay vanaf het begin al oog heeft voor wet- en regelgeving. In een markt waar veel aanbieders pas later aan compliance denken, positioneert SpacePay zich juist als volwassen speler in het veld. Lage kosten, groot voordeel Voor ondernemers zijn transactie kosten vaak een doorn in het oog. Creditcards rekenen meestal 2 tot 3% per betaling, terwijl SpacePay slechts 0,5% vraagt. Dat verschil kan voor bedrijven met kleine marges een flinke winst opleveren. Ook klanten betalen geen extra kosten. Er zijn geen verborgen netwerk of conversiekosten. In dit geval kost betalen met crypto net zoveel als betalen met contant geld. Dat maakt de drempel om crypto te gebruiken een stuk lager. Wereldwijd zijn er inmiddels zo'n 400 miljoen mensen die crypto bezitten. Hoewel deze groep veel te besteden heeft, ontbreekt het vaak aan plekken om dat te doen. Voor ondernemers met visie is dat een kans, geen obstakel. SpacePay wil de manier hoe mensen betalen in winkels niet veranderen, ze willen ervoor zorgen dat crypto op dezelfde (eenvoudige) manier gebruikt kan worden. Daarmee is dit project praktisch en biedt het niet alleen een interessante whitepaper. Ook de beveiliging van het project is belangrijk voor de ontwikkelaars. Alles wordt constant in de gaten gehouden. Bovendien worden er elk kwartaal meetings gehouden waar gebruikers op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het SpacePay systeem. Hiermee betrekt het project de community. Presale en token verdeling De totale voorraad $SPY tokens bedraagt 34 miljard. Daarvan is 20% beschikbaar voor de publieke verkoop. Nog eens 17% gaat naar beloningen voor gebruikers, terwijl 10% wordt ingezet voor ontwikkeling. Marketing en partnerschappen krijgen elk 18%. De oprichters houden slechts 5% voor zichzelf, een signaal dat ze vooral op de community vertrouwen in plaats van op snelle winst. Daarnaast is 12% gereserveerd voor onverwachte kansen of uitdagingen. De prijst stijgt per ronde, waardoor vroege investeerders de beste deal krijgen. Meer weten? Bekijk de SpacePay presale Website | (X) Twitter | Telegram

