Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De totale uitstaande waarde van stablecoins is recentelijk uitgekomen op 283,2 miljard dollar, oftewel een nieuwe all-time high. Tegelijkertijd is ook het aantal actieve unieke zenders, mensen die transacties met stablecoins uitvoeren, gestegen tot 25,2 miljoen per maand, wat ook een nieuw record is. Al 25,2 miljoen actieve gebruikers Dat het aantal maandelijkse zenders nu 25,2 miljoen bedraagt, is een duidelijke indicatie dat stablecoins steeds meer gebruikt worden. Dat blijkt uit de gegevens van Token Terminal. Niet alleen als financiële instrumenten voor de handel, maar ook voor daadwerkelijke transacties. Deze groei suggereert dat stablecoins terrein winnen onder mensen die ze gebruiken om geld te versturen, te ontvangen, te sparen of transfers in digitale contexten uit te voeren. De stijging in gebruikers wijst op een bredere acceptatie. Stablecoins worden niet langer gezien als niche-product binnen de wereld van crypto of decentralized finance (DeFi), maar als functioneel alternatief binnen de bredere financiële infrastructuren. De vraag is hoe deze groei zich verdeelt over verschillende regio’s. Landen met beperkte toegang tot dienstverleningen van traditionele banken zullen waarschijnlijk erg veel bijdragen aan deze cijfers. Ook speelt mee dat stablecoins steeds toegankelijker worden via apps, exchanges en betalingsservices, wat de drempel verder verlaagt. USDT en USDC domineren de markt Binnen de stablecoin-markt blijven Tether (USDT) en USD Coin (USDC) dominant. Hun marktaandeel is erg groot. Samen vertegenwoordigen deze twee munten het merendeel van de totale marktkapitalisatie van stablecoins. Hun gezamenlijke aandeel in de markt wordt namelijk geschat op zo’n 80 tot 90 procent. USDT behoudt meestal de eerste plaats qua totaal aantal tokens, met USDC op de tweede plek. Toch is USDC in sommige gebruiksstatistieken leidend, vooral op on-chain transacties. Dat geeft aan dat het steeds meer gebruikt wordt voor echte applicaties, betalingen of diensten. De verschillen tussen USDT en USDC gaan ook over transparantie, regulering en dekkingen. USDC wordt vaak geprezen vanwege relatief striktere regulatoire compliance en openheid over reserves. USDT heeft daarentegen een grotere mondiale verspreiding, meer liquiditeit in vele beurzen en wordt vaker gebruikt als middel in DeFi en handel. Groeiende rol voor stablecoins in betalingsverkeer Stablecoins spelen een steeds grotere rol in het betalingsverkeer, zowel internationaal als binnen de landsgrenzen. In gevallen waar traditionele banken traag of duur zijn, bieden stablecoins een alternatief dat sneller en goedkoper is. Vooral grensoverschrijdende transfers profiteren hiervan. In plaats van via correspondentbanken of omslachtige wisselkoersstappen, kan men stablecoins gebruiken om geld direct of met minder tussenpersonen over te dragen. Ook voor commerciële transacties wordt het gebruik groter. Bedrijven gebruiken stablecoins om betalingen te doen aan leveranciers of freelancers, vooral in regio’s waar de lokale valuta instabiel is of waar toegang tot het internationale financiële systeem beperkt is. Dat maakt stablecoins aantrekkelijk als middel om bijvoorbeeld loon of vergoedingen over de grens te versturen. Daarnaast zijn stablecoins van belang voor DeFi-activiteiten, gedecentraliseerde exchanges, rendement genererende toepassingen en smart contract-gebaseerde diensten. Al deze toepassingen dragen bij aan de “betalingsrol” van stablecoins. Dis niet alleen als statisch digitaal geld, maar als actief onderdeel van een nieuwe betalingsinfrastructuur. Implicaties & risico’s voor deze ontwikkelingen Dat de voorraad een record haalt en dat er meer actieve gebruikers zijn, is op zichzelf al opmerkelijk. Maar deze ontwikkeling brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Regulering is een belangrijk thema. Autoriteiten zijn bezig met wetgeving en toezicht om zeker te stellen dat stablecoins veilig zijn, dat reserves correct zijn, dat transparantie bestaat en dat misbruik zoals witwassen of fraude wordt tegengegaan. Dan is er ook het risico van “dollarization” in landen met zwakkere valuta. Wanneer mensen stablecoins gebruiken als opslag van waarde of transactiemiddel in plaats van de lokale valuta, kan dat gevolgen hebben voor monetair beleid, inflatiecontrole en de rol van centrale banken. Ten slotte speelt er een technologische en infrastructurele uitdaging. Snelheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit tussen blockchains, gebruiksvriendelijkheid van wallets en koppelingen met traditionele financiële systemen. Zonder goede infrastructuur blijft het lastig voor stablecoins om massaal gebruikt te worden voor dagelijkse betalingen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De totale uitstaande waarde van stablecoins is recentelijk uitgekomen op 283,2 miljard dollar, oftewel een nieuwe all-time high. Tegelijkertijd is ook het aantal actieve unieke zenders, mensen die transacties met stablecoins uitvoeren, gestegen tot 25,2 miljoen per maand, wat ook een nieuw record is. Al 25,2 miljoen actieve gebruikers Dat het aantal maandelijkse zenders nu 25,2 miljoen bedraagt, is een duidelijke indicatie dat stablecoins steeds meer gebruikt worden. Dat blijkt uit de gegevens van Token Terminal. Niet alleen als financiële instrumenten voor de handel, maar ook voor daadwerkelijke transacties. Deze groei suggereert dat stablecoins terrein winnen onder mensen die ze gebruiken om geld te versturen, te ontvangen, te sparen of transfers in digitale contexten uit te voeren. De stijging in gebruikers wijst op een bredere acceptatie. Stablecoins worden niet langer gezien als niche-product binnen de wereld van crypto of decentralized finance (DeFi), maar als functioneel alternatief binnen de bredere financiële infrastructuren. De vraag is hoe deze groei zich verdeelt over verschillende regio’s. Landen met beperkte toegang tot dienstverleningen van traditionele banken zullen waarschijnlijk erg veel bijdragen aan deze cijfers. Ook speelt mee dat stablecoins steeds toegankelijker worden via apps, exchanges en betalingsservices, wat de drempel verder verlaagt. USDT en USDC domineren de markt Binnen de stablecoin-markt blijven Tether (USDT) en USD Coin (USDC) dominant. Hun marktaandeel is erg groot. Samen vertegenwoordigen deze twee munten het merendeel van de totale marktkapitalisatie van stablecoins. Hun gezamenlijke aandeel in de markt wordt namelijk geschat op zo’n 80 tot 90 procent. USDT behoudt meestal de eerste plaats qua totaal aantal tokens, met USDC op de tweede plek. Toch is USDC in sommige gebruiksstatistieken leidend, vooral op on-chain transacties. Dat geeft aan dat het steeds meer gebruikt wordt voor echte applicaties, betalingen of diensten. De verschillen tussen USDT en USDC gaan ook over transparantie, regulering en dekkingen. USDC wordt vaak geprezen vanwege relatief striktere regulatoire compliance en openheid over reserves. USDT heeft daarentegen een grotere mondiale verspreiding, meer liquiditeit in vele beurzen en wordt vaker gebruikt als middel in DeFi en handel. Groeiende rol voor stablecoins in betalingsverkeer Stablecoins spelen een steeds grotere rol in het betalingsverkeer, zowel internationaal als binnen de landsgrenzen. In gevallen waar traditionele banken traag of duur zijn, bieden stablecoins een alternatief dat sneller en goedkoper is. Vooral grensoverschrijdende transfers profiteren hiervan. In plaats van via correspondentbanken of omslachtige wisselkoersstappen, kan men stablecoins gebruiken om geld direct of met minder tussenpersonen over te dragen. Ook voor commerciële transacties wordt het gebruik groter. Bedrijven gebruiken stablecoins om betalingen te doen aan leveranciers of freelancers, vooral in regio’s waar de lokale valuta instabiel is of waar toegang tot het internationale financiële systeem beperkt is. Dat maakt stablecoins aantrekkelijk als middel om bijvoorbeeld loon of vergoedingen over de grens te versturen. Daarnaast zijn stablecoins van belang voor DeFi-activiteiten, gedecentraliseerde exchanges, rendement genererende toepassingen en smart contract-gebaseerde diensten. Al deze toepassingen dragen bij aan de “betalingsrol” van stablecoins. Dis niet alleen als statisch digitaal geld, maar als actief onderdeel van een nieuwe betalingsinfrastructuur. Implicaties & risico’s voor deze ontwikkelingen Dat de voorraad een record haalt en dat er meer actieve gebruikers zijn, is op zichzelf al opmerkelijk. Maar deze ontwikkeling brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Regulering is een belangrijk thema. Autoriteiten zijn bezig met wetgeving en toezicht om zeker te stellen dat stablecoins veilig zijn, dat reserves correct zijn, dat transparantie bestaat en dat misbruik zoals witwassen of fraude wordt tegengegaan. Dan is er ook het risico van “dollarization” in landen met zwakkere valuta. Wanneer mensen stablecoins gebruiken als opslag van waarde of transactiemiddel in plaats van de lokale valuta, kan dat gevolgen hebben voor monetair beleid, inflatiecontrole en de rol van centrale banken. Ten slotte speelt er een technologische en infrastructurele uitdaging. Snelheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit tussen blockchains, gebruiksvriendelijkheid van wallets en koppelingen met traditionele financiële systemen. Zonder goede infrastructuur blijft het lastig voor stablecoins om massaal gebruikt te worden voor dagelijkse betalingen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard

By: Coinstats
2025/09/23 17:46
Helium Mobile
MOBILE$0.0003128-0.09%
USDCoin
USDC$0.9993+0.02%
DeFi
DEFI$0.001718-2.16%
TokenFi
TOKEN$0.0121-0.24%
Cross The Ages
CTA$0.04182+16.23%
@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De totale uitstaande waarde van stablecoins is recentelijk uitgekomen op 283,2 miljard dollar, oftewel een nieuwe all-time high. Tegelijkertijd is ook het aantal actieve unieke zenders, mensen die transacties met stablecoins uitvoeren, gestegen tot 25,2 miljoen per maand, wat ook een nieuw record is. Al 25,2 miljoen actieve gebruikers Dat het aantal maandelijkse zenders nu 25,2 miljoen bedraagt, is een duidelijke indicatie dat stablecoins steeds meer gebruikt worden. Dat blijkt uit de gegevens van Token Terminal. Niet alleen als financiële instrumenten voor de handel, maar ook voor daadwerkelijke transacties. Deze groei suggereert dat stablecoins terrein winnen onder mensen die ze gebruiken om geld te versturen, te ontvangen, te sparen of transfers in digitale contexten uit te voeren. De stijging in gebruikers wijst op een bredere acceptatie. Stablecoins worden niet langer gezien als niche-product binnen de wereld van crypto of decentralized finance (DeFi), maar als functioneel alternatief binnen de bredere financiële infrastructuren. De vraag is hoe deze groei zich verdeelt over verschillende regio’s. Landen met beperkte toegang tot dienstverleningen van traditionele banken zullen waarschijnlijk erg veel bijdragen aan deze cijfers. Ook speelt mee dat stablecoins steeds toegankelijker worden via apps, exchanges en betalingsservices, wat de drempel verder verlaagt. USDT en USDC domineren de markt Binnen de stablecoin-markt blijven Tether (USDT) en USD Coin (USDC) dominant. Hun marktaandeel is erg groot. Samen vertegenwoordigen deze twee munten het merendeel van de totale marktkapitalisatie van stablecoins. Hun gezamenlijke aandeel in de markt wordt namelijk geschat op zo’n 80 tot 90 procent. USDT behoudt meestal de eerste plaats qua totaal aantal tokens, met USDC op de tweede plek. Toch is USDC in sommige gebruiksstatistieken leidend, vooral op on-chain transacties. Dat geeft aan dat het steeds meer gebruikt wordt voor echte applicaties, betalingen of diensten. De verschillen tussen USDT en USDC gaan ook over transparantie, regulering en dekkingen. USDC wordt vaak geprezen vanwege relatief striktere regulatoire compliance en openheid over reserves. USDT heeft daarentegen een grotere mondiale verspreiding, meer liquiditeit in vele beurzen en wordt vaker gebruikt als middel in DeFi en handel. Groeiende rol voor stablecoins in betalingsverkeer Stablecoins spelen een steeds grotere rol in het betalingsverkeer, zowel internationaal als binnen de landsgrenzen. In gevallen waar traditionele banken traag of duur zijn, bieden stablecoins een alternatief dat sneller en goedkoper is. Vooral grensoverschrijdende transfers profiteren hiervan. In plaats van via correspondentbanken of omslachtige wisselkoersstappen, kan men stablecoins gebruiken om geld direct of met minder tussenpersonen over te dragen. Ook voor commerciële transacties wordt het gebruik groter. Bedrijven gebruiken stablecoins om betalingen te doen aan leveranciers of freelancers, vooral in regio’s waar de lokale valuta instabiel is of waar toegang tot het internationale financiële systeem beperkt is. Dat maakt stablecoins aantrekkelijk als middel om bijvoorbeeld loon of vergoedingen over de grens te versturen. Daarnaast zijn stablecoins van belang voor DeFi-activiteiten, gedecentraliseerde exchanges, rendement genererende toepassingen en smart contract-gebaseerde diensten. Al deze toepassingen dragen bij aan de “betalingsrol” van stablecoins. Dis niet alleen als statisch digitaal geld, maar als actief onderdeel van een nieuwe betalingsinfrastructuur. Implicaties & risico’s voor deze ontwikkelingen Dat de voorraad een record haalt en dat er meer actieve gebruikers zijn, is op zichzelf al opmerkelijk. Maar deze ontwikkeling brengt ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Regulering is een belangrijk thema. Autoriteiten zijn bezig met wetgeving en toezicht om zeker te stellen dat stablecoins veilig zijn, dat reserves correct zijn, dat transparantie bestaat en dat misbruik zoals witwassen of fraude wordt tegengegaan. Dan is er ook het risico van “dollarization” in landen met zwakkere valuta. Wanneer mensen stablecoins gebruiken als opslag van waarde of transactiemiddel in plaats van de lokale valuta, kan dat gevolgen hebben voor monetair beleid, inflatiecontrole en de rol van centrale banken. Ten slotte speelt er een technologische en infrastructurele uitdaging. Snelheid, toegankelijkheid, interoperabiliteit tussen blockchains, gebruiksvriendelijkheid van wallets en koppelingen met traditionele financiële systemen. Zonder goede infrastructuur blijft het lastig voor stablecoins om massaal gebruikt te worden voor dagelijkse betalingen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Stablecoin supply bereikt record $283,2 miljard is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Openbank, the online banking arm of Banco Santander, has started offering retail customers direct access to cryptocurrencies in Germany, according to company statements and market reports. Related Reading: American Express Turns Travel Memories Into NFT Passport Stamps The service lets users buy, sell and hold crypto inside their bank account, with trading available for Bitcoin, […]
PUBLIC
PUBLIC$0.05803-0.39%
NFT
NFT$0.0000004365-0.70%
Lorenzo Protocol
BANK$0.09158-0.38%
Share
Bitcoinist2025/09/18 11:00
Share
Crucial US Stock Market Update: What Wednesday’s Mixed Close Reveals

Crucial US Stock Market Update: What Wednesday’s Mixed Close Reveals

BitcoinWorld Crucial US Stock Market Update: What Wednesday’s Mixed Close Reveals The financial world often keeps us on our toes, and Wednesday was no exception. Investors watched closely as the US stock market concluded the day with a mixed performance across its major indexes. This snapshot offers a crucial glimpse into current investor sentiment and economic undercurrents, prompting many to ask: what exactly happened? Understanding the Latest US Stock Market Movements On Wednesday, the closing bell brought a varied picture for the US stock market. While some indexes celebrated gains, others registered slight declines, creating a truly mixed bag for investors. The Dow Jones Industrial Average showed resilience, climbing by a notable 0.57%. This positive movement suggests strength in some of the larger, more established companies. Conversely, the S&P 500, a broader benchmark often seen as a barometer for the overall market, experienced a modest dip of 0.1%. The technology-heavy Nasdaq Composite also saw a slight retreat, sliding by 0.33%. This particular index often reflects investor sentiment towards growth stocks and the tech sector. These divergent outcomes highlight the complex dynamics currently at play within the American economy. It’s not simply a matter of “up” or “down” for the entire US stock market; rather, it’s a nuanced landscape where different sectors and company types are responding to unique pressures and opportunities. Why Did the US Stock Market See Mixed Results? When the US stock market delivers a mixed performance, it often points to a tug-of-war between various economic factors. Several elements could have contributed to Wednesday’s varied closings. For instance, positive corporate earnings reports from certain industries might have bolstered the Dow. At the same time, concerns over inflation, interest rate policies by the Federal Reserve, or even global economic uncertainties could have pressured growth stocks, affecting the S&P 500 and Nasdaq. Key considerations often include: Economic Data: Recent reports on employment, manufacturing, or consumer spending can sway market sentiment. Corporate Announcements: Strong or weak earnings forecasts from influential companies can significantly impact their respective sectors. Interest Rate Expectations: The prospect of higher or lower interest rates directly influences borrowing costs for businesses and consumer spending, affecting future profitability. Geopolitical Events: Global tensions or trade policies can introduce uncertainty, causing investors to become more cautious. Understanding these underlying drivers is crucial for anyone trying to make sense of daily market fluctuations in the US stock market. Navigating Volatility in the US Stock Market A mixed close, while not a dramatic downturn, serves as a reminder that market volatility is a constant companion for investors. For those involved in the US stock market, particularly individuals managing their portfolios, these days underscore the importance of a well-thought-out strategy. It’s important not to react impulsively to daily movements. Instead, consider these actionable insights: Diversification: Spreading investments across different sectors and asset classes can help mitigate risk when one area underperforms. Long-Term Perspective: Focusing on long-term financial goals rather than short-term gains can help weather daily market swings. Stay Informed: Keeping abreast of economic news and company fundamentals provides context for market behavior. Consult Experts: Financial advisors can offer personalized guidance based on individual risk tolerance and objectives. Even small movements in major indexes can signal shifts that require attention, guiding future investment decisions within the dynamic US stock market. What’s Next for the US Stock Market? Looking ahead, investors will be keenly watching for further economic indicators and corporate announcements to gauge the direction of the US stock market. Upcoming inflation data, statements from the Federal Reserve, and quarterly earnings reports will likely provide more clarity. The interplay of these factors will continue to shape investor confidence and, consequently, the performance of the Dow, S&P 500, and Nasdaq. Remaining informed and adaptive will be key to understanding the market’s trajectory. Conclusion: Wednesday’s mixed close in the US stock market highlights the intricate balance of forces influencing financial markets. While the Dow showed strength, the S&P 500 and Nasdaq experienced slight declines, reflecting a nuanced economic landscape. This reminds us that understanding the ‘why’ behind these movements is as important as the movements themselves. As always, a thoughtful, informed approach remains the best strategy for navigating the complexities of the market. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What does a “mixed close” mean for the US stock market? A1: A mixed close indicates that while some major stock indexes advanced, others declined. It suggests that different sectors or types of companies within the US stock market are experiencing varying influences, rather than a uniform market movement. Q2: Which major indexes were affected on Wednesday? A2: On Wednesday, the Dow Jones Industrial Average gained 0.57%, while the S&P 500 edged down 0.1%, and the Nasdaq Composite slid 0.33%, illustrating the mixed performance across the US stock market. Q3: What factors contribute to a mixed stock market performance? A3: Mixed performances in the US stock market can be influenced by various factors, including specific corporate earnings, economic data releases, shifts in interest rate expectations, and broader geopolitical events that affect different market segments uniquely. Q4: How should investors react to mixed market signals? A4: Investors are generally advised to maintain a long-term perspective, diversify their portfolios, stay informed about economic news, and avoid impulsive decisions. Consulting a financial advisor can also provide personalized guidance for navigating the US stock market. Q5: What indicators should investors watch for future US stock market trends? A5: Key indicators to watch include upcoming inflation reports, statements from the Federal Reserve regarding monetary policy, and quarterly corporate earnings reports. These will offer insights into the future direction of the US stock market. Did you find this analysis of the US stock market helpful? Share this article with your network on social media to help others understand the nuances of current financial trends! To learn more about the latest stock market trends, explore our article on key developments shaping the US stock market‘s future performance. This post Crucial US Stock Market Update: What Wednesday’s Mixed Close Reveals first appeared on BitcoinWorld.
Brainedge
LEARN$0.01493+1.28%
PlaysOut
PLAY$0.03895-3.99%
Moonveil
MORE$0.08512-0.96%
Share
Coinstats2025/09/18 05:30
Share
Ohio House passes bill allowing up to $200 tax-free crypto payments

Ohio House passes bill allowing up to $200 tax-free crypto payments

Ohio’s House passed a bill to legally insulate various crypto activities, such as mining and staking, and exempt some transactions from capital gains tax.
GAINS
GAINS$0.02373-2.58%
Housecoin
HOUSE$0.009281-4.05%
FreeRossDAO
FREE$0.00012342+1.33%
Share
PANews2025/06/19 14:10
Share

Trending News

More

Spanish Banking Powerhouse Santander Opens Doors To Crypto For The Public

Crucial US Stock Market Update: What Wednesday’s Mixed Close Reveals

Ohio House passes bill allowing up to $200 tax-free crypto payments

Filecoin (FIL) Falls 3.3%, Leading Index Lower

Expert Says XRP Is Like a 401(k), Here’s Why