Starknet to launch BTC staking on mainnet September 30

Key Takeaways
Starknet will launch Bitcoin staking capabilities on its mainnet on September 30, featuring support for multiple wrapper options and reduced unstaking periods.
The Layer 2 scaling solution’s new staking functionality will enable users to stake Bitcoin through various wrapper tokens on the platform.
Source: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/