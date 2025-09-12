Starknet to launch BTC staking on mainnet September 30

By: BitcoinEthereumNews
2025/09/12 01:58
Bitcoin
Key Takeaways

  • Starknet will launch Bitcoin staking on its mainnet on September 30.
  • The staking feature will support multiple wrapper options and shorter unstaking periods.

Starknet will launch Bitcoin staking capabilities on its mainnet on September 30, featuring support for multiple wrapper options and reduced unstaking periods.

The Layer 2 scaling solution’s new staking functionality will enable users to stake Bitcoin through various wrapper tokens on the platform.

Source: https://cryptobriefing.com/bitcoin-staking-starknet-mainnet/

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
