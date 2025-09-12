Starknet to launch BTC staking on mainnet September 30

Replit’s Valuation Soars Nearly 4x Amid AI Coding Boom

Replit secures $250M, boosting valuation to $3B as investors bet on AI-driven developer platforms. Annualized revenue surged 50x in under a year, driving confidence in Replit's business model and market adoption. Agent 3 introduces 200-minute autonomy, enabling end-to-end software development without human input. Strategic investors like Google and Amex join in, signaling broad confidence