Sui lanceert native synthetische stablecoin samen met Ethena en SUIG

Sui (SUI) heeft een native synthetische stablecoin geïntroduceerd. Dit is de eerste stablecoin die niet native voor Ethereum is gelanceerd. De coin biedt een decentraal alternatief voor dominante stablecoins als USDC en USDT. Maar waarom lanceert Sui een eigen stablecoin? En wat betekent het voor de cryptomarkt? Sui lanceert eerste niet-Ethereum stablecoin De Sui Foundation heeft suiUSDe geïntroduceerd op de Sui blockchain. Het is de eerste stablecoin die niet van oorsprong voor Ethereum is gebouwd. In een persbericht deelde de Sui Foundation de lancering in samenwerking met SUI Group Holdings (SUIG) en Ethena Labs. The countdown begins for suiUSDe arriving on Sui. Powered by Sui, @officialSUIG, @ethena_labs, Sui’s first income-generating digital dollar native to a non-EVM chain is coming to Sui ⚡️ Sui and @officialSUIG wil use its revenue to purchase more SUI on the open market. pic.twitter.com/rbrxj5DHnS — Sui (@SuiNetwork) October 1, 2025 Met de lancering is Sui de eerste niet op Ethereum gebaseerde blockchain met een native dollar-based stablecoin. Het doel van het lanceren van de stablecoin is het afnemen van de afhankelijkheid van USDT en USDC. Het is een belangrijke stap in de strategie van Sui. suiUSDe is een synthetische stablecoin die wordt aangedreven door een strategie van Ethena. Dit betekent dat de coin volledig decentraal zou moeten zijn. De stablecoin moet ook waarde teruggeven aan het Sui ecosysteem. Daarom gaan de Sui Foundation en SUIG de netto-opbrengst gebruiken om SUI tokens van de markt te kopen. Later dit jaar wil Sui nog een stablecoin lanceren: USDi. Deze stablecoin is voor mensen die stabiliteit zoeken zonder extra risico’s te nemen. De USDi stablecoin is gebaseerd op BlackRock’s USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL) fonds. De coin is hierdoor gecentraliseerder, maar ook veiliger. Wat betekent de lancering voor Sui? De lancering van een eigen stablecoin is een goed teken voor Sui. Sui heeft zichzelf gepresenteerd als vervanger voor Ethereum en op Ethereum gebaseerde blockchains. Door rendement te integreren in een native stablecoin versterken ze deze positie nog verder. Ook kan de stap de afhankelijkheid van dominante stablecoins als USDT en USDC kunnen verminderen. Decentrale ontwikkelaars kunnen hierdoor liquiditeit halen uit suiUSDe. Toch zal de nieuwe stablecoin met uitdagingen te maken krijgen. Amerikaanse toezichthouders beoordelen synthetische stablecoins op basis van de GENIUS Act. Deze verplicht het aanhouden van staatsobligaties als reserve. Dit kan adoptie in de Verenigde Staten lastiger maken. Als de stablecoin op de lange termijn veel adoptie ziet, kan dit erg positief zijn voor Sui. Groei van het ecosysteem betekent doorgaans groei voor de native coin van het project. Toch is het belangrijk om ontwikkelingen van Amerikaanse toezichthouders in de gaten te houden. Een negatieve uitkomst hiervan kan adoptie beperken.

Het bericht Sui lanceert native synthetische stablecoin samen met Ethena en SUIG is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 