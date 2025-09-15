Taproot-dev: ‘trolling value’ was niet voorzien

Toen de Taproot-upgrade in november 2021 werd geactiveerd, bouwde de Bitcoin (BTC)-community grote verwachtingen op rond verbeteringen op het vlak van privacy, efficiëntie, en meer geavanceerde scripting mogelijkheden. Zo zouden de Schnorr-handtekeningen onder andere multi-signatures efficiënter maken en de privacy verhogen, doordat complexe transacties er minder complex uit zouden zien. Echter, volgens een aantal critici hebben sommige beloften zich nog niet waargemaakt. Onvoorziene gevolgen van ontwikkelingen na de upgrade De Bitcoin Core ontwikkelaar Jimmy Song is zo'n criticus. Hij stelt dat door deze situatie er niet alleen technische tekortkomingen zichtbaar worden, maar ook maatschappelijke effecten. De mogelijkheid dat Taproot gebruikt zou worden voor allerlei niet-financiële toepassingen zoals Ordinals, BRC-20 tokens en zelfs spam transacties werd bij de ontwerp besprekingen onvoldoende ingecalculeerd door de ontwikkelaars. Een van de features die Taproot beloofde was dat Schnorr-handtekeningen en de geavanceerdere scriptmogelijkheden meer flexibiliteit zouden brengen, én dat sommige transacties efficiënter zouden worden. Maar in de praktijk blijkt, zegt Song, dat sommige praktijkvoorbeelden juist complexer uitpakken dan de traditionele multisig-oplossingen. De gebruikservaring is niet altijd eenvoudig, omdat er meer onderlinge communicatie, meerdere handtekeningenrondes en dus meer complexiteit ontstaat. Een ander effect is de opkomst van wat Song “trolling value” noemt. Taproot maakt ongewenste of onverwachte gebruikstoepassingen mogelijk, doordat features open zijn en geen beperkingen kennen. De sociale en experimentele kant, zoals Ordinals of Runes, werden ingezet om creatieve of provocerende content op de keten te brengen. Voor sommige Bitcoiners is dit een enorme bron van irritatie geworden, terwijl het voor anderen een bevestiging is van het ideaal waarin er geen censuur plaatsvindt. Discussies binnen Bitcoin Core zorgen voor splitsing Binnen de ontwikkelaarsgroep van Bitcoin Core is er ondertussen discussie ontstaan over hoe ver experimenten mogen gaan. Moet Bitcoin alleen voor puur geld zijn, of is er ook ruimte voor artistieke, experimentele en non-financiële toepassingen? Jimmy Song behoort tot de groep die kritisch is. Hij wijst erop dat privacy en beveiliging beloften niet zijn ingelost, en juist dat deze experimentele toepassingen ongewenste risico’s of kosten met zich meebrengen. Tegelijk pleiten anderen ervoor dat experimenten hoort bij de decentralisatie. Zolang een transactie geldig is volgens de vaste regels, dan moet het toegestaan zijn. Deze groep ziet Taproot en de experimenten eromheen als onderdeel van wat Bitcoin kan worden, inclusief bredere expressiviteit. Een duidelijke splitsing, die niet verder van elkaar lijkt af te kunnen staan. Gevolgen voor de acceptatie van Taproot-update Hoe beïnvloeden deze onverwachte ontwikkelingen de mate waarin Taproot wordt geaccepteerd? Aan de ene kant zien we dat sommige gebruikers en ontwikkelaars teleurgesteld zijn. De beloften van privacy en efficiëntie zijn niet allemaal uitgekomen en de extra complexiteit schrikt momenteel juist af. Dat kan bijdragen aan wantrouwen of traagheid in adoptie, zeker bij partijen die waarde hechten aan gebruiksgemak of zekerheid van het netwerk. Aan de andere kant bieden deze “experimentele” toepassingen nieuwe kansen. Voor liefhebbers van creatief blockchain-gebruik, voor kunstenaars, voor mensen die waarde hechten aan ruimere vrijheid in wat mogelijk is op de keten, is Taproot een belangrijk en zeer welkom instrument. Zo dragen Ordinals en Runes naar verluidt bij aan de inkomsten van miners door transactiekosten, wat sommige aanhangers zien als versterking van de beveiliging van Bitcoin op termijn. Verder is er de sociale factor, doordat Taproot meer ruimte biedt voor wat sommige gebruikers als trollen, sommigen als kunst of vrije expressie zien, groeit de discussie over wat Bitcoin “moet” zijn. De spanning tussen de puur economische, monetaire visie en de bredere culturele visie is scherper geworden. Die spanning bepaalt mede of bedrijven, wallet-software en andere infrastructuur aanbieders Taproot-features gaan ondersteunen, en hoe ze die gaan presenteren bij hun klanten. 