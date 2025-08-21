TD Sequential geeft Ripple koopsignaal: de XRP koers veert op

By: Coinstats
2025/08/21 22:01
LooksRare
LOOKS$0.01938-1.98%
Altcoin
ALTCOIN$0.000578-14.11%
XRP
XRP$2.8973-0.96%
READY
READY$0.003206-0.40%
TOP Network
TOP$0.000096--%
OP
OP$0.709-2.60%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De XRP koers bleef de afgelopen dagen rond een belangrijk steunpunt bewegen. Na een daling vanaf prijsniveaus boven de $3,40 lijkt de verkoopdruk af te nemen. Een technische indicator die eerder de top exact aanwees, geeft nu voor het eerst sinds weken een koopsignaal. Dat wijst erop dat de bears terrein verliezen en dat de kans op een korte herstelbeweging toeneemt. Kan de XRP koers hiermee binnenkort de zone boven $3,05 terugpakken? XRP koers nadert belangrijk steunniveau XRP kende de afgelopen week negen dagen op rij van prijsdalingen. Deze reeks zorgde voor een scherpe prijscorrectie en bracht de koers richting het gebied rond $2,85. Hier ontstond een candle met een lange wick, wat duidt op kopers die dit niveau verdedigden. Direct daarna volgde er een kleine opleving, waarmee duidelijk werd dat dit prijsgebied voorlopig standhoudt. Volgens on-chain data ging dit gepaard met een handelsvolume van ruim $7.000.000.000 in 24 uur tijd. Dit bevestigt dat er nog steeds sterke liquiditeit aanwezig is in de markt, ondanks de neerwaartse trend van de afgelopen dagen. De $2,85 fungeert nu als primaire steun. Zakt de koers overtuigend onder dit punt, dan kan de neerwaartse druk toenemen richting de prijszone rond $2,70. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading TD Sequential geeft Ripple koopsignaal: de XRP koers veert op document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische indicator wijst op mogelijke trendomslag Een opvallend element is de zogenoemde 9-count indicator. Deze methode werkt met reeksen van negen candles en wordt vaak gebruikt om trenduitputting te signaleren. Toen XRP eerder boven $3,40 uitkwam, gaf dit model exact het verkoopsignaal dat de top markeerde. Nu verschijnt voor het eerst een koopsignaal na negen rode candles achter elkaar. In de praktijk betekent dit dat de reeks van lagere toppen en lagere bodems mogelijk op zijn einde loopt. Voor technische analisten is dit een teken dat de bears minder kracht hebben. Het geeft de bulls daarmee een kans om de controle tijdelijk over te nemen. $XRP looks ready to bounce! After perfectly timing the top, the signal now says BUY. pic.twitter.com/NBbQuXd7RG — Ali (@ali_charts) August 20, 2025 Belangrijke XRP weerstandsniveaus in beeld De eerste zone die de bulls moeten doorbreken ligt rond $3,05. Dit was eerder een niveau waar de XRP koers doorheen zakte en fungeert nu opnieuw als weerstand. Slaagt XRP erin hierboven te sluiten, dan ligt de volgende prijsbarrière rond $3,15. Beide niveaus zijn belangrijk omdat ze samenvallen met eerdere breakdown zones. Worden deze weerstanden doorbroken, dan kan de XRP koers doorschuiven richting het gebied tussen $3,25 en $3,30. Het scenario verandert echter direct als de steun op $2,85 alsnog wegvalt. In dat geval komt de prijszone rond $2,70 in beeld, waar eerder veel handelsactiviteit plaatsvond. De historische betrouwbaarheid van de 9-count indicator De reden dat de huidige 9-count indicator nu extra aandacht krijgt, is de betrouwbaarheid uit eerdere XRP cycli. Toen de XRP koers de top rond $3,40 bereikte, gaf hetzelfde model op dat moment het verkoopsignaal. Voor traders die deze methode volgen, weegt dit zwaar mee in hun technische analyses. Statistieken laten bovendien zien dat dit soort handelssignalen vaak rond omslagpunten verschijnen, zowel bij toppen als bij bodems. Het feit dat er nu een eerste koopindicatie komt, maakt de kans op een herstel groter dan wanneer er enkel naar losse candles gekeken wordt. Daarnaast neemt het handelsvolume licht toe, wat erop wijst dat meer marktpartijen actief worden rond dit prijsniveau. Historisch gezien gaan volumestijgingen in combinatie met uitputtingssignalen vaak vooraf aan herstel bewegingen. Vooruitblik op de komende periode van XRP De XRP koers bevindt zich nog steeds binnen een bredere correctieve structuur, maar er zijn duidelijke signalen van stabilisatie. De actuele koers ligt rond $2,91, waarmee de cryptomunt de afgelopen 24 uur licht steeg. Over de afgelopen week staat XRP nog wel ongeveer 12% lager en in de afgelopen maand zelfs circa 18%. Het all-time high ligt op $3,8419. Als de bulls de XRP koers boven $3,05 weten te duwen, dan komt $3,15 snel in beeld. Daarboven opent zich ruimte richting $3,25 en $3,30. Blijft de koers echter onder de steun, dan is een prijsdaling naar $2,70 niet uitgesloten. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht TD Sequential geeft Ripple koopsignaal: de XRP koers veert op is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

PA Daily | PumpFun’s annual fee income exceeds Ethereum; Trump made it clear that he will not seek a third term

PA Daily | PumpFun’s annual fee income exceeds Ethereum; Trump made it clear that he will not seek a third term

US President Trump made it clear that he would not seek a third term and was optimistic about Vance and Rubio's successors; BlackRock's tokenized fund BUIDL exceeded US$2.7 billion in size.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.418-5.30%
FUND
FUND$0.0246--%
Everclear
CLEAR$0.02065-4.48%
Share
PANews2025/05/05 17:00
Share
Optimism Unlocks Lightning-Fast Transactions with Revolutionary Flashbots Partnership

Optimism Unlocks Lightning-Fast Transactions with Revolutionary Flashbots Partnership

BitcoinWorld Optimism Unlocks Lightning-Fast Transactions with Revolutionary Flashbots Partnership Exciting news from the world of blockchain! Optimism (OP), a leading Ethereum Layer 2 scaling solution, recently announced a groundbreaking Optimism Flashbots partnership. This collaboration is set to bring lightning-fast, verifiable sequencing to the Superchain and the broader OP Stack ecosystem. For users and developers alike, this means a significant leap towards quicker transaction confirmations and a noticeably smoother overall experience on Optimism-powered networks. What Does the Optimism Flashbots Partnership Mean for the Superchain? The core of this exciting development lies in enhancing how transactions are ordered and processed on Optimism’s network. Flashbots, a highly respected name in the blockchain space, provides open, production-grade infrastructure that currently powers over 90% of all Ethereum blocks. This impressive track record highlights their expertise in secure and efficient transaction ordering. Now, the very same cutting-edge technology will be integrated directly into the OP Stack sequencing process. This integration aims to deliver several key advantages, transforming the user experience and developer capabilities: Faster Confirmations: Transactions will be processed and finalized much more rapidly, significantly reducing waiting times for users and improving application responsiveness. Enhanced Verifiability: The sequencing process becomes more transparent and auditable, increasing trust and security for all network participants. Smoother User Experience: Reduced latency and improved reliability translate directly into a more pleasant and seamless interaction with decentralized applications (dApps) and services built on Optimism. Robust Infrastructure: Leveraging Flashbots’ battle-tested technology provides a solid, resilient foundation for the Superchain’s future growth and stability, ensuring the network can handle increasing demand. Essentially, the Optimism Flashbots partnership is about optimizing the very backbone of the network to handle more activity with greater efficiency and integrity. It’s a strategic move to future-proof the ecosystem. Unlocking Speed and Reliability: How Will Users Benefit? Think about your daily online interactions. We expect instant responses, whether sending a message, streaming content, or making a purchase. In the blockchain world, transaction speed and reliability directly impact usability and adoption. With this strategic partnership, users on Optimism-based chains can anticipate a significant improvement in their daily interactions with dApps, from DeFi protocols to NFT marketplaces. Moreover, developers building on the OP Stack will find it easier to create applications that require high throughput and predictable transaction finality. This move also reinforces Optimism’s commitment to decentralization and resilience, as it adopts a proven, open-source solution for a critical network function. Flashbots’ expertise in managing transaction ordering, particularly in mitigating Maximal Extractable Value (MEV) concerns, means a fairer and more predictable environment for all users. The shared sequencer, a key component of the Superchain vision, will benefit immensely from Flashbots’ expertise. This collaboration is not just about raw speed; it’s also about creating a more fair and efficient transaction environment, minimizing potential negative impacts on user costs and experience. The Optimism Flashbots partnership truly elevates the operational standards of the Superchain. Building the Future: The Broader Impact of this Optimism Flashbots Partnership The Superchain vision aims to create a unified network of chains built on the OP Stack, all sharing security and communication. The integration of Flashbots’ sequencing technology is a crucial step towards realizing this ambitious goal. It ensures that as more chains join the Superchain, the underlying infrastructure can scale efficiently while maintaining high standards of performance and security across the entire ecosystem. This move highlights Optimism’s proactive approach to adopting best-in-class solutions to improve its ecosystem. By partnering with a leader like Flashbots, Optimism strengthens its position as a preferred Layer 2 for developers and users seeking a high-performance, secure, and user-friendly blockchain experience. The long-term implications include fostering a more vibrant and accessible decentralized application landscape, driving innovation and broader adoption of blockchain technology. The collaboration also sets a precedent for how Layer 2 solutions can work with specialized infrastructure providers to enhance core functionalities, moving towards a more robust and decentralized future for the entire Web3 space. In conclusion, the Optimism Flashbots partnership marks a pivotal moment for the Superchain and the wider Layer 2 ecosystem. It promises to deliver a truly superior blockchain experience, characterized by unparalleled speed, enhanced verifiability, and robust infrastructure. This collaboration sets a new benchmark for how scaling solutions can leverage specialized protocols to achieve their ambitious goals, ultimately benefiting every participant in the network and paving the way for a more efficient decentralized future. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What is the main goal of the Optimism Flashbots partnership? A1: The primary goal is to bring fast, verifiable sequencing to Optimism’s Superchain and OP Stack, leading to quicker transaction confirmations and a smoother user experience. Q2: How does Flashbots contribute to this partnership? A2: Flashbots provides its proven, open, production-grade infrastructure, which currently powers over 90% of Ethereum blocks, to handle transaction sequencing for Optimism’s ecosystem. Q3: What benefits will users see from this collaboration? A3: Users can expect significantly faster transaction finality, enhanced security through verifiability, and an overall smoother and more reliable experience when interacting with dApps on Optimism-based chains. Q4: How does this partnership impact the Superchain vision? A4: It’s a crucial step towards realizing the Superchain’s goal of a unified network of OP Stack chains, ensuring scalable, high-performance, and secure infrastructure as the ecosystem grows. Q5: Does this partnership address MEV concerns? A5: Yes, Flashbots’ expertise in transaction ordering includes mitigating Maximal Extractable Value (MEV) exploitation, contributing to a fairer and more predictable environment for users. Did you find this article insightful? Share this exciting news about the Optimism Flashbots partnership with your network on social media and help spread the word about the future of blockchain scaling! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Ethereum price action. This post Optimism Unlocks Lightning-Fast Transactions with Revolutionary Flashbots Partnership first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
Brainedge
LEARN$0.01918-0.67%
Trust The Process
TRUST$0.0004891+1.59%
Moonveil
MORE$0.10043-0.34%
Share
Coinstats2025/08/21 22:05
Share
Here’s why Polygon price is at risk of a 25% plunge

Here’s why Polygon price is at risk of a 25% plunge

Polygon price continued its freefall, reaching its lowest level since April 21, as the broader crypto sell-off gained momentum. Polygon (POL) dropped to $0.1915, down 32% from its highest point in May and 74% below its 2024 peak. The crash…
Polygon Ecosystem
POL$0.2393-2.68%
SphereX
HERE$0.000356-12.53%
MAY
MAY$0.04726-0.37%
Share
Crypto.news2025/06/19 00:56
Share

Trending News

More

PA Daily | PumpFun’s annual fee income exceeds Ethereum; Trump made it clear that he will not seek a third term

Optimism Unlocks Lightning-Fast Transactions with Revolutionary Flashbots Partnership

Here’s why Polygon price is at risk of a 25% plunge

Resolv: 340 million TVL + 50,000 users endorsement, a Delta neutral stablecoin protocol with a dual token model

Analyst: Stagnation in ETH/BTC ratio leads to delayed altcoin season