TD Sequential geeft Ripple koopsignaal: de XRP koers veert op

De XRP koers bleef de afgelopen dagen rond een belangrijk steunpunt bewegen. Na een daling vanaf prijsniveaus boven de $3,40 lijkt de verkoopdruk af te nemen. Een technische indicator die eerder de top exact aanwees, geeft nu voor het eerst sinds weken een koopsignaal. Dat wijst erop dat de bears terrein verliezen en dat de kans op een korte herstelbeweging toeneemt. Kan de XRP koers hiermee binnenkort de zone boven $3,05 terugpakken? XRP koers nadert belangrijk steunniveau XRP kende de afgelopen week negen dagen op rij van prijsdalingen. Deze reeks zorgde voor een scherpe prijscorrectie en bracht de koers richting het gebied rond $2,85. Hier ontstond een candle met een lange wick, wat duidt op kopers die dit niveau verdedigden. Direct daarna volgde er een kleine opleving, waarmee duidelijk werd dat dit prijsgebied voorlopig standhoudt. Volgens on-chain data ging dit gepaard met een handelsvolume van ruim $7.000.000.000 in 24 uur tijd. Dit bevestigt dat er nog steeds sterke liquiditeit aanwezig is in de markt, ondanks de neerwaartse trend van de afgelopen dagen. De $2,85 fungeert nu als primaire steun. Zakt de koers overtuigend onder dit punt, dan kan de neerwaartse druk toenemen richting de prijszone rond $2,70. In de praktijk betekent dit dat de reeks van lagere toppen en lagere bodems mogelijk op zijn einde loopt. Voor technische analisten is dit een teken dat de bears minder kracht hebben. Het geeft de bulls daarmee een kans om de controle tijdelijk over te nemen. In de praktijk betekent dit dat de reeks van lagere toppen en lagere bodems mogelijk op zijn einde loopt. Voor technische analisten is dit een teken dat de bears minder kracht hebben. Het geeft de bulls daarmee een kans om de controle tijdelijk over te nemen. $XRP looks ready to bounce! After perfectly timing the top, the signal now says BUY. pic.twitter.com/NBbQuXd7RG — Ali (@ali_charts) August 20, 2025 Belangrijke XRP weerstandsniveaus in beeld De eerste zone die de bulls moeten doorbreken ligt rond $3,05. Dit was eerder een niveau waar de XRP koers doorheen zakte en fungeert nu opnieuw als weerstand. Slaagt XRP erin hierboven te sluiten, dan ligt de volgende prijsbarrière rond $3,15. Beide niveaus zijn belangrijk omdat ze samenvallen met eerdere breakdown zones. Worden deze weerstanden doorbroken, dan kan de XRP koers doorschuiven richting het gebied tussen $3,25 en $3,30. Het scenario verandert echter direct als de steun op $2,85 alsnog wegvalt. In dat geval komt de prijszone rond $2,70 in beeld, waar eerder veel handelsactiviteit plaatsvond. De historische betrouwbaarheid van de 9-count indicator De reden dat de huidige 9-count indicator nu extra aandacht krijgt, is de betrouwbaarheid uit eerdere XRP cycli. Toen de XRP koers de top rond $3,40 bereikte, gaf hetzelfde model op dat moment het verkoopsignaal. Voor traders die deze methode volgen, weegt dit zwaar mee in hun technische analyses. Statistieken laten bovendien zien dat dit soort handelssignalen vaak rond omslagpunten verschijnen, zowel bij toppen als bij bodems. Het feit dat er nu een eerste koopindicatie komt, maakt de kans op een herstel groter dan wanneer er enkel naar losse candles gekeken wordt. Daarnaast neemt het handelsvolume licht toe, wat erop wijst dat meer marktpartijen actief worden rond dit prijsniveau. Historisch gezien gaan volumestijgingen in combinatie met uitputtingssignalen vaak vooraf aan herstel bewegingen. Vooruitblik op de komende periode van XRP De XRP koers bevindt zich nog steeds binnen een bredere correctieve structuur, maar er zijn duidelijke signalen van stabilisatie. De actuele koers ligt rond $2,91, waarmee de cryptomunt de afgelopen 24 uur licht steeg. Over de afgelopen week staat XRP nog wel ongeveer 12% lager en in de afgelopen maand zelfs circa 18%. Het all-time high ligt op $3,8419. Als de bulls de XRP koers boven $3,05 weten te duwen, dan komt $3,15 snel in beeld. Daarboven opent zich ruimte richting $3,25 en $3,30. Blijft de koers echter onder de steun, dan is een prijsdaling naar $2,70 niet uitgesloten. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. 