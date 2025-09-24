Tether wil $20 miljard ophalen en mikt op waardering van $500 miljard

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Tether, het bedrijf achter de grootste stablecoin ter wereld, wil tussen de 15 en 20 miljard dollar ophalen in een nieuwe financieringsronde. Daarbij wordt een bedrijfswaardering van maar liefst 500 miljard dollar op tafel gelegd. Het gaat om een verkoop van ongeveer drie procent van de aandelen aan private investeerders. Daarmee kiest Tether bewust voor een private kapitaalronde in plaats van een beursgang. De stap markeert een belangrijk moment in de cryptowereld. Stablecoins spelen een steeds grotere rol in de financiële infrastructuur van de sector. Een waardering van een halve biljoen dollar zou Tether in hetzelfde rijtje plaatsen als de allergrootste technologiebedrijven, wat zowel vertrouwen wekt als vragen oproept. Dat meldt Bloomberg. Tether is een van de invloedrijkste partijen in de wereld van cryptocurrency. Niet in de laatste plaats omdat hun stablecoin het belangrijkste handelspaar is op alle grote cryptobeurzen. Waarom Tether nu geld ophaalt Tether heeft de afgelopen jaren forse winsten geboekt. In 2024 lag de nettowinst rond de 13 miljard dollar. Met die cijfers lijkt er genoeg kapitaal binnen te komen om de dagelijkse bedrijfsvoering en de reserves te dekken. Toch kiest het bedrijf ervoor om extra geld op te halen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: Uitbreiding van activiteiten: Tether kan het kapitaal gebruiken om nieuwe markten te betreden of innovatieve producten te lanceren. Versterken van reserves: Extra cash vergroot de buffer en kan zorgen voor meer vertrouwen in de dekking van de stablecoin. Institutionele betrokkenheid: Door private investeerders toe te laten, krijgt Tether steun van grote financiële spelers die het project extra legitimiteit kunnen geven. Geen plannen voor een beursgang van Tether Opvallend is dat Tether geen plannen heeft voor een IPO. Het bedrijf zegt liever privé te blijven om de controle niet uit handen te geven en flexibeler te kunnen opereren. Een beursnotering zou immers meer transparantie en uitgebreide rapportageverplichtingen met zich meebrengen. Deze keuze past bij de koers die Tether al jaren vaart. Het bedrijf geeft regelmatig beknopte rapportages en accountantsverklaringen, maar blijft vasthouden aan een zekere mate van geslotenheid. Voor investeerders betekent dit dat zij moeten vertrouwen op de informatie die Tether zelf beschikbaar stelt. Kritiek en risico’s De aankondiging van deze kapitaalronde roept ook de nodige vragen op. Analisten en toezichthouders wijzen op meerdere risico’s: Overwaardering: Een waardering van 500 miljard dollar is uitzonderlijk hoog en kan volgens critici moeilijk worden onderbouwd, zelfs met de sterke winstcijfers. Transparantie over reserves: Al jaren bestaat discussie over de exacte samenstelling van Tethers reserves. Hoewel er verklaringen zijn van accountantskantoren, blijft er twijfel in de markt. Regulering: Stablecoins staan wereldwijd onder een vergrootglas. Nieuwe wet- en regelgeving kan de groeimogelijkheden van Tether beperken. Concurrentie: Andere stablecoin-aanbieders zoals Circle met USDC profiteren van betere regulering en meer transparantie, wat investeerders kan aantrekken. Impact op de markt Als Tether daadwerkelijk 15 tot 20 miljard dollar weet op te halen, kan dat grote gevolgen hebben voor de cryptomarkt. Het zou een krachtig signaal afgeven dat institutionele investeerders vertrouwen hebben in stablecoins als infrastructuur. Mogelijke effecten: Groei en innovatie: Meer kapitaal stelt Tether in staat om te investeren in technologie en uitbreiding naar nieuwe markten. Verhoogd vertrouwen: Succesvolle deelname van grote investeerders kan zorgen voor meer stabiliteit en legitimiteit. Toenemende regulatoire druk: Naarmate stablecoins belangrijker worden, zullen toezichthouders sneller ingrijpen om risico's te beperken. Conclusie De voorgenomen kapitaalronde van Tether kan de positie van het bedrijf en de stablecoin USDT verder versterken. Met een waardering van 500 miljard dollar plaatst Tether zich in de buitencategorie, al zijn er voldoende redenen om kritisch te blijven. Transparantie, regulering en concurrentie blijven belangrijke factoren die de toekomst van Tether zullen bepalen. 