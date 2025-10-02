Thumzup Media Corporation has provided a $2.5 million loan to Dogehash Technologies to expand its dogecoin mining operations, adding more than 500 ASIC miners ahead of a pending acquisition. Dogecoin Mining Expansion Fueled by Thumzup Capital Injection Thumzup Media Corporation (Nasdaq: TZUP) has injected $2.5 million into Dogehash Technologies, providing capital to expand the company’s […]
Source: https://news.bitcoin.com/thumzup-injects-2-5-million-into-dogehash-to-expand-dogecoin-mining-fleet/