Tín hiệu mua cho hai đồng tiền điện tử mạnh trong tuần này

Thị trường tiền điện tử gần đây đã trải qua nhiều biến động mạnh, với Bitcoin (BTC) dẫn đầu đợt bán tháo rộng rãi. Sau khi tiến gần tới mốc 99.690 USD vào ngày 22/11, BTC đã giảm xuống mức giá hiện tại là 92.146 USD, đánh dấu mức sụt giảm 5,6% chỉ trong 24 giờ qua.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Lebanon và Israel hạ nhiệt, các tài sản trú ẩn an toàn như Bitcoin và vàng lại chịu áp lực bán ra. Xu hướng này càng trầm trọng hơn do lo ngại về các đe dọa thuế quan từ ông Trump, gây thêm sức ép lên thị trường toàn cầu.

Giữa sự biến động này, Finbold đã phân tích bản đồ nhiệt RSI từ CoinGlass vào ngày 26/11 để xác định các tín hiệu mua tiềm năng.

Đáng chú ý, Bitcoin Hyper (HYPER) và Maxi Doge (MAXI) đã nổi lên như những cơ hội mua hấp dẫn, được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ.

Chỉ số RSI trung bình trong khung 12 giờ hiện ở mức 57,03, phản ánh tâm lý thị trường cân bằng và động lượng vừa phải trên toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper đã thể hiện động lực mạnh mẽ trên thị trường, trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm dự án mới có tiềm năng tăng trưởng. Khác với nhiều memecoin khác, HYPER được phát triển như một giải pháp Layer-2 trên mạng Bitcoin, mang lại nền tảng kỹ thuật vững chắc và tính bền vững dài hạn.

Cách tiếp cận mở rộng thông qua Solana Virtual Machine (SVM) giúp đảm bảo tốc độ giao dịch ngang bằng với Solana, đồng thời duy trì mô hình bảo mật của Bitcoin. Sự kết hợp này tạo nên sự khác biệt và tăng thêm niềm tin từ phía nhà đầu tư.

Hiện tại, HYPER đang trong giai đoạn presale và thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nhờ vào tokenomics minh bạch và mô hình giảm phát. Dự án cũng đã xây dựng được một cộng đồng lớn mạnh và thiết lập các mối quan hệ hợp tác đáng chú ý, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng tăng.

Vì token vẫn đang dưới ngưỡng “overbought”, các nhà phân tích cho rằng HYPER còn nhiều dư địa để tăng trưởng trước khi có bất kỳ đợt điều chỉnh nào. Những yếu tố này khiến Bitcoin Hyper trở thành một ứng cử viên sáng giá cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự kết hợp giữa đổi mới, an toàn và tiềm năng thị trường trong năm 2025.

Maxi Doge (MAXI) – VN verzija

Maxi Doge (MAXI) cũng cho thấy tín hiệu mua mạnh, được hỗ trợ bởi các chỉ báo thị trường tích cực và nhu cầu ngày càng tăng từ cộng đồng.

Thay vì chỉ là một xu hướng ngắn hạn, MAXI đang định hình mình như một memecoin dài hạn với tầm nhìn rõ ràng. Thương hiệu độc đáo và cộng đồng năng động giúp dự án duy trì đà tăng trưởng, trong khi kế hoạch phát triển minh bạch bao gồm việc niêm yết trên các sàn lớn và mở rộng hệ sinh thái.

Mặc dù giá gần đây có sự biến động, các chỉ báo như RSI cho thấy MAXI chưa rơi vào vùng “quá bán”, điều này gợi ý rằng đợt điều chỉnh hiện tại chỉ là sự tích lũy lành mạnh thay vì yếu kém về nền tảng. Đây chính là cơ hội chiến lược cho các nhà đầu tư mới tham gia trước đợt tăng trưởng tiềm năng tiếp theo.

Trong một thị trường đầy biến động và bất ổn, Bitcoin Hyper (HYPER) và Maxi Doge (MAXI) nổi bật như hai ứng cử viên tiềm năng nhất trong tuần này. Cả hai đều mang lại sự kết hợp giữa tín hiệu kỹ thuật mạnh, tiềm năng thị trường và sự ủng hộ từ cộng đồng.