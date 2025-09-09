Top 3 đợt presale tiền điện tử của Grok AI sẵn sàng bùng nổ vào năm 2025

Vào thời điểm này năm ngoái, thị trường crypto vừa mới bắt đầu một chu kỳ tăng mới, cuối cùng mang lại mức tăng trưởng khổng lồ 56% trong bốn tháng cuối năm 2024.

Không khí hiện tại mang cảm giác tương tự, chủ yếu nhờ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm nhiều lần lãi suất trong những tháng tới.

Những token này vẫn chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch, vì vậy bạn vẫn có cơ hội mua ở mức giá thấp nhất mà bạn từng thấy. Để xác định những cái tên nổi bật, chúng tôi đã tìm đến Grok.

Mặc dù chatbot AI này thường gây chú ý vì sự “dị” giống như người đỡ đầu Elon Musk, nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả trong việc quét tin tức crypto, biến động giá và thậm chí cả thảo luận trực tuyến để kết nối dữ liệu, từ đó phát hiện dòng chảy của sự cường điệu (và tiền bạc).

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Tăng tốc blockchain Bitcoin với hiệu suất giống Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) đã huy động được hơn 14,4 triệu USD từ các nhà đầu tư sớm, trở thành một trong những đợt presale hot nhất hiện nay.

Khi các nhà đầu tư lớn đặt cược rằng $HYPER có thể trở thành đồng coin mang lại 1000x, rõ ràng đây là cái tên cần chú ý.

Bitcoin Hyper

Dự án mới này được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc với sứ mệnh táo bạo: phát triển một Layer 2 cho Bitcoin.

Điểm nổi bật là kế hoạch mang lại hiệu suất tương tự Solana cho blockchain Bitcoin – vốn nổi tiếng vì tốc độ chậm và khả năng lập trình hạn chế.

Nhờ tích hợp Solana Virtual Machine (SVM), $HYPER sẽ mở đường cho các nhà phát triển xây dựng smart contract và ứng dụng phi tập trung trên Bitcoin, bao gồm giao dịch DeFi, NFT, lending, staking, DAO và gaming.

Ngoài ra, một cầu nối phi tập trung không giám hộ sẽ kết nối Layer 1 với Layer 2.

Nói đơn giản, nó chuyển đổi Bitcoin gốc của bạn thành wrapped Bitcoin để có thể sử dụng trong môi trường Web3 vận hành bởi SVM trên Layer 2 của Hyper.

Theo dự đoán giá Bitcoin Hyper, token này có thể bùng nổ khi được niêm yết trên sàn, với khả năng đạt $0,32 vào cuối năm – tương ứng ROI 2.400%.

Hiện tại, 1 $HYPER chỉ có giá $0,012875. Và đây là hướng dẫn từng bước cách mua Bitcoin Hyper.

2. Maxi Doge ($MAXI) – Meme coin đầy hype hướng đến lợi nhuận 1000x

Maxi Doge ($MAXI) mang đậm tinh thần “degen”, và các nhà đầu tư crypto đang rất quan tâm. Đây là một meme coin mới trong giai đoạn presale, thích hợp cho những ai tìm kiếm cơ hội rủi ro cao nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng cực lớn.

Maxi Doge (MAXI)

Tokenomics của dự án rất táo bạo: 40% tổng nguồn cung dành cho marketing, cho thấy họ ưu tiên lan tỏa và tạo hiệu ứng viral.

Các chiến dịch PR có trả phí, hợp tác với influencer, cuộc thi giao dịch hàng tuần và phần thưởng bảng xếp hạng đều được thiết kế để đưa chất hài hước kiểu “gym-bro” của $MAXI lan rộng trong cộng đồng crypto.

Điểm thú vị hơn cả là câu chuyện: Maxi được giới thiệu như “người anh em họ” của Dogecoin – nay trở lại để “phục thù” sau khi bị Doge chiếm hết hào quang.

Ngoài việc chuẩn bị niêm yết trên CEX và DEX, $MAXI còn đang nhắm tới cả thị trường hợp đồng tương lai. Điều này có thể tăng thêm sức hút với trader muốn đặt cược đòn bẩy 1000x để tìm kiếm lợi nhuận đột phá.

Trong đợt presale, $MAXI đã huy động hơn 1,9 triệu USD từ nhà đầu tư sớm, mỗi token hiện có giá chỉ $0,000256.

Xem hướng dẫn chi tiết cách mua $MAXI để biết từng bước quy trình.

3. Best Wallet Token ($BEST) – Đồng coin gốc của ví phi tập trung, thân thiện người dùng

Thị trường ví crypto được dự đoán đạt 100 tỷ USD vào năm 2033, vì vậy việc ủng hộ một dự án như Best Wallet Token ($BEST) hoàn toàn hợp lý.

$BEST là đồng coin vận hành Best Wallet – một ví miễn phí kết hợp được cả bảo mật tuyệt đối lẫn trải nghiệm thân thiện hàng đầu.

Best Wallet Token

Với cơ chế non-custodial, Best Wallet đảm bảo chỉ có bạn mới có quyền truy cập private key.

Bộ công cụ bảo mật đa lớp của nó cũng rất ấn tượng, giúp chống lại gần như toàn bộ các mối đe dọa on-chain: hack, lừa đảo hay phishing.

Điểm sáng đặc biệt là tính năng Presale Aggregator độc nhất, định nghĩa lại cách nhà đầu tư tham gia các đợt presale.

Trước đây, bạn phải truy cập trang web presale, kết nối ví rồi quay lại xác nhận giao dịch. Với Best Wallet, mọi thứ diễn ra liền mạch ngay trong ứng dụng – chỉ vài cú nhấp chuột.

Theo dự đoán giá $BEST, khoản đầu tư 100 USD hôm nay có thể thành 2.400 USD vào cuối năm 2026 – tức tăng trưởng 2.300%.

Hiện tại, 1 $BEST có giá $0,025605 và dự án đã kêu gọi được hơn 15,6 triệu USD từ nhà đầu tư sớm.

Ngoài ra, mua $BEST còn mang lại những lợi ích như:

  • Giảm phí giao dịch và gas
  • Quyền tham gia quản trị
  • Thưởng staking với lợi suất 85%
  • Quyền truy cập sớm vào các presale mới

Kết luận

Việc tìm ra những altcoin tiềm năng trong giai đoạn presale chưa bao giờ là dễ dàng. Vì các token này chưa được giao dịch trên sàn, bạn cần phân tích kỹ lưỡng whitepaper, mức độ thu hút của presale (hay còn gọi là “hype”) cùng các bản cập nhật sắp tới để đánh giá chính xác tiềm năng của chúng.

Đó cũng là lý do chúng tôi dựa vào Grok để có được góc nhìn chuyên sâu. Grok không chỉ xác định được điểm mạnh cốt lõi của một dự án, mà còn liên tục theo dõi thảo luận thị trường theo thời gian thực để nắm bắt dòng chảy của tâm lý và dòng tiền.

Theo Grok, bốn đợt presale đáng chú ý nhất hiện tại là Bitcoin Hyper ($HYPER), Maxi Doge ($MAXI), Best Wallet Token ($BEST) và Remittix ($RTX).

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tất cả những điều trên không phải là lời khuyên tài chính. Crypto luôn tiềm ẩn rủi ro cao, và bạn cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.

