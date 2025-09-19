Top altcoins om te kopen voor ETF seizoen 2025 – wordt uptober de 100x maand?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Er heeft recentelijk een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden binnen de cryptomarkt, waarin de SEC een belangrijke rol heeft gespeeld. Het lijkt namelijk een stuk makkelijker te worden voor financiële instituten om goedkeuring te krijgen voor hun crypto ETF. Wat betekent dit voor de nabije toekomst van de cryptomarkt? 2025 kan nu al het jaar van crypto ETF's genoemd worden. Ondanks dat er slechts twee cryptocurrencies zijn die een ETF hebben, is de speculatie over aankomende ETF producten al maandenlang aan de gang. Recentelijk heeft er echter een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van de crypto ETF markt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's SEC gaat goedkeuring proces crypto ETF’s stroomlijnen De SEC heeft recentelijk aangegeven dat het zijn proces rondom goedkeuringen voor crypto ETF producten gaat stroomlijnen. In plaats van dat het maandenlang op zich kan laten wachten, kunnen financiële instituten nu binnen enkele weken goedkeuring krijgen. Dit is mogelijk op het moment dat de crypto waarvoor een verzoek ingediend wordt voldoet aan een zogenaamde SEC standaard. Op dit moment voldoen volgens de crypto analist Dan 12 cryptocurrencies aan deze SEC standaard. Dit zijn Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Stellar, Avalanche, Shiba Inu, Polkadot, Solana en Cardano. Het feit dat het goedkeuringsproces rondom ETF producten gestroomlijnd wordt, gaat volgens meerdere analisten leiden tot vele ETF lanceringen. Volgens analisten van Bloomberg zullen er in de aankomende 12 maanden maar liefst 100 verschillende crypto ETF producten op de markt verschijnen. WOW. The SEC has approved Generic Listing Standards for “Commodity Based Trust Shares” aka includes crypto ETPs. This is the crypto ETP framework we’ve been waiting for. Get ready for a wave of spot crypto ETP launches in coming weeks and months. pic.twitter.com/xDKCuj41mc — James Seyffart (@JSeyff) September 17, 2025 De eerste ETF van deze lijst aan ETF verzoeken is nu goedgekeurd door de SEC. De multi crypto ETF van Grayscale heeft onlangs namelijk goedkeuring ontvangen. Deze multi crypto ETF gaat in totaal vijf cryptocurrencies bevatten: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana en Cardano. Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. Voor XRP, Solana en Cardano vormt deze Grayscale multi crypto ETF de eerste echte crypto ETF voor deze projecten. Het is uiteraard een optimistisch signaal dat niet alleen wijst op verdere winsten voor deze projecten, maar ook voor de rest van de cryptomarkt. Crypto verwachting: hoe reageren XRP, SOL en ADA op dit nieuws? In reactie op dit nieuws wisten Ripple, Cardano en Solana al snel een opmars door te maken. De cryptomarkt lijkt namelijk positief gereageerd te hebben op deze goedkeuring voor de Grayscale multi crypto ETF. De XRP koersverwachting steeg over de afgelopen 24 uur namelijk al meer dan 2,8%, terwijl Solana met 4,3% steeg en Cardano indruk wist te maken met een stijging van 5,13%. Dit lijkt nu echter pas het begin van verdere winsten te zijn. altseason, top crypto" width="750" height="500" /> Solana en Cardano koers grafiek (24 uur) – bron: Coinmarketcap Op het moment dat deze ETF’s namelijk live gaan, zal de instroom van kapitaal grote winsten met zich meebrengen. Tegelijkertijd is de gehele cryptomarkt nu ook een altcoin season ingegaan. Dat betekent dat altcoins kunnen excelleren. Top crypto projecten zoals Solana kunnen in dit geval indrukwekkende winsten doormaken. Maar de grootste crypto verwachting is echter niet voor deze grootheden binnen de cryptomarkt. Juist projecten met een lagere market cap maken namelijk kans op grote winsten. Dit soort projecten zijn door een lagere market cap namelijk gemakkelijk in staat om meerdere malen te verdubbelen in waarde. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd kan het dan ook erg interessant zijn om nieuwe crypto projecten te overwegen. Een project dat al snel naar voren komt als een favoriet onder investeerders is Wall Street Pepe. Wall Street Pepe ($WEPE) – maakt overstap naar Solana blockchain Wall Street Pepe is een voorbeeld van een crypto project dat onlangs zijn presale succesvol afrondde en inmiddels live is gegaan op exchanges. Sinds dit project live is op exchanges heeft het al meer dan 79.000 unieke wallet houders aangetrokken. Ook kent dit project al meer dan 55.000 volgers op zijn X platform. Een duidelijk teken dat dit project nu kan rekenen op een grote community van investeerders. Het is vaak de community van investeerders die deze projecten naar grote winsten helpt. Het team achter dit project heeft echter ook niet stilgezeten. Dit team heeft er namelijk voor gekozen om een overstap te maken naar de Solana blockchain. Er liggen namelijk veel meme coin mogelijkheden op Solana en het team achter dit project wil zijn investeerders nu mee laten profiteren van dit potentieel. Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn New site, new plans, the Solana expansion begins ⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025 Om deze overstap naar Solana mogelijk te maken heeft dit team nu de SOL WEPE token uitgebracht. Deze token zal 1-op-1 gekoppeld worden met de originele ETH WEPE token. Elk moment dat er een SOL WEPE token wordt gekocht zal er een ETH WEPE token permanent worden verwijderd uit de circulerende voorraad. Hierdoor zullen beide ecosystemen altijd in balans blijven. Investeerders hebben nu de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan dit project voordat deze overstap naar de Solana blockchain is afgerond. Door vroegtijdig SOL WEPE tokens te kopen lijken er nu unieke winstmogelijkheden te liggen voor investeerders. Om meer informatie te vinden over deze overstap naar de Solana blockchain kan je de website van dit project bezoeken. Nu naar Wall Street Pepe Microsoft introduced several AI agents to provide workers with AI assistance during meetings by creating agendas, taking notes, and more.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft groen licht gegeven voor de omzetting van het Grayscale Digital Large Cap Fund naar een exchange traded product op NYSE Arca. Daarmee wordt voor het eerst in de Verenigde Staten een multi crypto product officieel toegelaten tot een gereguleerde beurs. Deze beslissing is een nieuwe fase in de adoptie van crypto door de financiële sector. Van OTC naar gereguleerd beursproduct Tot nu toe werd de GDLC verhandeld als een OTC fonds wat vaak samen ging met beperkte toegang en structurele prijsafwijkingen van de onderliggende waarde. Met de conversie naar een ETP verdwijnt dit nadeel. Beleggers krijgen de mogelijkheid om intraday exposure te verkrijgen tot meerdere cryptocurrencies tegelijk. Volgens de laatste cijfers beheert het fonds meer dan $915 miljoen aan activa. Het product wordt opgebouwd uit vijf grote namen: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana en Cardano. Deze samenstelling zorgt voor een bredere spreiding van risico's. Verspreiden binnen een product Het belangrijkste voordeel van een multi crypto ETF is de mogelijkheid tot directe diversificatie. Waar beleggers bij een Bitcoin ETF enkel afhankelijk zijn van de prijs van BTC, biedt GDLC in een product toegang tot meerdere top altcoins. Daarmee ontstaat een beter evenwicht tussen rendement en risico, vooral voor institutionele beleggers die op zoek zijn naar een gereguleerde manier om hun allocatie te verbreden. SEC zet stap richting duidelijker regelgeving De goedkeuring van de GDLC past binnen de nieuwe generic listing standards van de SEC. Deze standaarden zijn bedoeld om de beoordeling van crypto ETF's te versnellen en voorspelbaarder te maken. In plaats van elk afzonderlijk dossier langdurig te analyseren, kunnen producten die aan basiscriteria voldoen sneller op de markt komen. Voor de sector is dit een signaal dat de toezichthouder zich beweegt van een handhavings gerichte aanpak naar een meer gestructureerd regelgevende aanpak. Institutionele partijen die eerder huiverig waren, zien hiermee de drempel verlaagd om toe te treden. Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025 Impact op markt en instroom De timing van deze beslissing is verrassend. Bitcoin ETF's hadden recent nog dagelijkse instromen van gemiddeld $290 miljoen, terwijl Ethereum producten juist uitstromen zagen. Een multi crypto product aantrekkelijk worden als alternatief dat beide assets en belangrijke altcoins combineert. Analisten wijzen erop dat als GDLC slechts vijf procent van de huidige instromen naar Bitcoin-ETF's weet aan te trekken, dit al kan neerkomen op zo'n $15 miljoen per dag. Nieuwe routes voor institutionele allocatie Voor institutionele beleggers die diversificatie zoeken binnen de crypto markt zonder afhankelijk te zijn van ongecontroleerde exchanges, opent GDLC een gereguleerde en transparante route. Met een aankoop krijgen zij toegang tot meerdere leidende blockchains, waarbij de custody en naleving van regelgeving gewaarborgd zijn. De komst van dit product kan bovendien een domino effect veroorzaken. Er liggen momenteel nog tientallen aanvragen voor crypto ETF's bij de SEC, variërend van stablecoin exposure tot altcoins als Avalanche en Litecoin.
