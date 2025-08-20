Trump&#8217;s partner ALT5 Sigma wordt onderzocht door de SEC: Bedrijf ontkent beschuldigingen

ALT5 Sigma, een partner van de familie Trump, staat in een recent rapport van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dit rapport suggereert dat een van de leidinggevenden van het bedrijf wordt onderzocht. Het bedrijf ontkent de geruchten. Maar wat is er precies aan de hand? ALT5 Sigma onderzocht door SEC Op X gingen geruchten rond over dat een leidinggevende van ALT5 Sigma onderzocht wordt door de Amerikaanse SEC. ALT5 Sigma is een investeringspartner van World Liberty Financial (WLFI). BREAKING: The SEC is investigating Alt5 Sigma after its $1.5B partnership with Trump's World Liberty Financial. Allegations of earnings inflation & stock manipulation have made Jon Isaac, the company's President, the focus. Stay tuned for more updates! #CryptoNews #SEC — Coinlore (@coinlore) August 19, 2025 Hierbij ging het specifiek over een onderzoek naar Jon Isaac. Naar verluidt heeft hij gedaan aan insider trading tijdens de recente treasury deal van $1,5 miljard tussen ALT5 en WLFI. Niet lang na de geruchten op X postte ALT5 zelf een reactie: ALT5 Sigma has been made aware of reports in the press and on social media. For the record: Jon Isaac is not –– and never was –– the President of ALT5 Sigma and he is not an advisor to the company. The company has no knowledge of any current investigation regarding its activities… — ALTS (@ALT5_Sigma) August 19, 2025 Hierin ontkenden ze dat Isaac de voormalige of huidige president of adviseur van het bedrijf is. Ook lieten ze weten niet op de hoogte te zijn van een lopend onderzoek van de SEC. Isaac stapte zelf ook naar voren met een verklaring op X. Hierin liet hij weten niet de president van ALT5 te zijn en ook niet door de SEC onderzocht te worden. Zo liet hij weten: "Deze berichten lijken significante feitelijke onjuistheden te bevatten met betrekking tot mijn rol en huidige regelgevende status." Wel liet Isaac weten dat hij groot aandeelhouder van het bedrijf is en meer dan 1 miljoen aandelen van het bedrijf bezit. Documenten van de SEC uit maart 2024 laten een heel ander beeld zien. Hierin staat dat Isaac en rol van adviseur op zich heeft genomen voor ALT5. Het is ook niet de eerste keer dat Isaac wordt onderzocht. In 2021 diende de SEC een civiele klacht in tegen Isaac en zijn bedrijven, Live Ventures en JanOne. Hierin beschuldigden ze hem van fraude. De beschuldigingen omvatten het opblazen van winsten, het antidateren van contracten en het verhullen van aandelenverkopen. Ook dit werd ontkend door Isaac. De zaak loopt nog steeds. Wat zijn de gevolgen hiervan? Deze geruchten en onderzoeken hebben grote gevolgen voor zowel ALT5 als World Liberty Financial. De aandelen van ALT5 zijn flink in waarde gekelderd. Volgens gegevens van Yahoo Finance veroorzaakte het een daling van 10,5% in de waarde van ALT5-aandelen. Vooral voor World Liberty Financial kan het grote problemen opleveren. De ondernemingen van president Donald Trump stonden al onder vuur. Er zijn veel beschuldigingen van handel met voorkennis en marktmanipulatie naar buiten gekomen. Als er onderzoek wordt gedaan naar partners van WLFI, kan dit opnieuw de nadruk leggen op deze beschuldigingen. Het kan de reputatie van het bedrijf beschadigen, wat ten koste kan gaan van de WLFI-token en de USD1-stablecoin. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Trump’s partner ALT5 Sigma wordt onderzocht door de SEC: Bedrijf ontkent beschuldigingen is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

